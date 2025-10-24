Lo Shipping globale trova nuovo slancio dopo il rinvio dell’IMO su Net-Zero Framework

(Foto courtesy Global Maritime Forum)

I leader dello shipping mondiale riuniti ad Anversa per il vertice annuale del Global Maritime Forum sono “speranzosi ed energici”

Anversa. Dopo pochi giorni che gli Stati membri dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) hanno votato per posticipare di 12 mesi una decisione sul Net-Zero Framework (NZF), più di 200 leader del settore, esperti e influenti decisori politici si sono incontrati ad Anversa in occasione del Global Maritime Forum Annual Summit 2025 per discutere il percorso da seguire per il settore.

Il vertice è servito come piattaforma per discutere le questioni urgenti che il settore deve affrontare e per elaborare strategie sul percorso da seguire per pratiche di shipping sostenibili.

“Il vertice annuale di quest’anno ha fornito un’opportunità cruciale per i leader di tutto il mondo e della catena del valore marittima per affrontare insieme alcune delle questioni più urgenti del settore, tra cui ciò che deve accadere nel corso del prossimo anno per porre le basi per l’adozione della NZF”, ha dichiarato Johannah Christensen, CEO del Global Maritime Forum.

Durante il vertice, il Segretario generale dell’IMO Arsenio Dominguez ha anche incoraggiato i leader dell’industria riuniti a pensare al ritardo della NZF come a una pausa dell’adozione stessa, ma certamente non a una pausa sul lavoro alla base del quadro.

“Il trasporto marittimo – ha evidenziato Arsenio Dominguez – continua a essere un’industria globale e, come tale, necessita di normative globali. Sì, ora abbiamo messo in pausa l’adozione, ma il lavoro sull’attuazione continua”. “Questo anno in più ci dà la possibilità di entrare in contatto con tutte le parti interessate e le parti al fine di affrontare le questioni che sono state sollevate, inclusa la mancanza di chiarezza sul quadro”, ha continuato il Segretario IMO.

Uno dei temi emersi dalle discussioni del vertice è stato l’importante ruolo dell’Europa e della Cina, insieme alle regioni in via di sviluppo come l’Africa, come centri emergenti di domanda e offerta di combustibili a emissioni zero e come esempi in grado di riaffermare il sostegno alla NZF che esisteva quando è stato concordato ad aprile

L’importanza della Cina è stata sottolineata con l’annuncio che il vertice annuale del prossimo anno si terrà a Shanghai, un importante hub marittimo globale e sede di uno dei porti container più trafficati del mondo.

Il vertice del 2026 sarà sostenuto dall’Università Marittima di Shanghai e dal Governo popolare del Distretto di Hongkou, che hanno entrambi espresso entusiasmo per la collaborazione.

Inoltre, il vertice ha visto il lancio della nuova strategia 2026-2030 dell’All Aboard Alliance volta a migliorare la sicurezza, l’attrattiva e l’inclusività delle carriere marittime.

Susanne Justesen, Direttrice del Global Maritime Forum per la Sostenibilità Umana, ha sottolineato la necessità di affrontare le sfide sistemiche che devono affrontare i due milioni di marittimi che sono essenziali per il commercio globale.

L’Alleanza mira a stabilire standard migliori per le condizioni di vita e di lavoro in mare e ad allineare gli incentivi finanziari a tali standard.

Al termine del vertice, i partecipanti hanno espresso l’impegno ad affrontare le questioni di governance e i rischi posti dalla cosiddetta “flotta oscura”, oltre l’incertezza e i rischi geopolitici.

Sarà istituita una task force per esaminare le lacune nell’applicazione della governance marittima, con le prime azioni che dovrebbero essere presentate al vertice del prossimo anno. L’evento del 2025 è stato supportato dai partner CMB. TECH e il porto di Anversa-Bruges, che hanno entrambi sottolineato l’importanza della collaborazione per affrontare le sfide che l’industria marittima deve risolvere oggi.

Il Global Maritime Forum, con sede a Copenaghen, in Danimarca, è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro impegnata a plasmare il futuro del commercio marittimo globale. Funziona riunendo leader visionari ed esperti che, attraverso la collaborazione e l’azione collettiva, si sforzano di aumentare lo sviluppo economico sostenibile a lungo termine e il benessere umano.

Abele Carruezzo