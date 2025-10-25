Gli USV si uniranno alla flotta portuale di Rotterdam

(Una prova con un Demcon V3000 USV a Prinses Margriethaven su Maasvlakte 2 ha dimostrato le sue operazioni sicure nel porto di Rotterdam; foto courtesy Autorità Porto di Rotterdam)

Le navi di superficie autonome si uniranno alle flotte che operano nei porti europei per un’ampia gamma di applicazioni

Rotterdam. Mentre le prime navi di superficie senza equipaggio (USV, Unmanned Surface Vessel) vengono utilizzate in applicazioni di difesa e di indagine, ulteriori sviluppi e prove consentiranno un loro maggiore utilizzo nei porti. Ne sono convinti in Autorità Portuale di Rotterdam.

Sono veicoli che utilizzano l’intelligenza artificiale (AI) per navigare o possono essere guidati da remoto – a distanza – nei porti e lungo le coste per soddisfare le esigenze di lavoro che sarebbero altrimenti svolte da imbarcazioni da lavoro con equipaggio.

Ancora siamo lontani per un più ampio loro utilizzo per il ritardo nel legiferare normative locai e per i problemi di sicurezza, che recenti prove sperano di alleviare.

L’ultima prova è stata effettuata in una zona del porto di Rotterdam all’inizio di ottobre, quando un Demcon V3000, un USV di 3 metri, ha navigato autonomamente sotto la supervisione di una nave con equipaggio dell’Autorità.

A seguito di questa sperimentazione, l’Autorità Portuale di Rotterdam ha incluso gli USV nei suoi piani di rinnovo della flotta per servizi portuali continui, riducendo al contempo le emissioni e il rischio per il personale. Nei prossimi 12 anni, le navi dell’Autorità raggiungeranno la fine della loro vita di servizio tecnico, quindi si prevede di rinnovare l’intera flotta con particolare attenzione al miglioramento della sostenibilità e alla standardizzazione dei processi di manutenzione.

“Durante il processo di rinnovo della flotta, stiamo esplorando varie opzioni che ci aiuteranno a svolgere ancora meglio i nostri compiti nel porto di Rotterdam”, afferma il Comandante del Porto dell’Autorità Portuale di Rotterdam Rene de Vries. “Le navi senza equipaggio potrebbero integrare le nostre attuali navi di superficie”.

La prova nelle acque di Prinses Margriethaven su Maasvlakte 2 con una nave V3000 si è svolta dopo che l’Autorità olandese di regolamentazione della navigazione interna Binnenvaartpolitiereglement (BPR) ha modificato la legge, che richiedeva che le navi fossero sempre con equipaggio, nell’aprile 2025, consentendo agli USV di operare attraverso esenzioni dalle regole a determinate condizioni.

“La navigazione autonoma non è ancora stata implementata sui corsi d’acqua olandesi”, afferma de Vries, che ha ottenuto un’esenzione per questa sperimentazione. “È incoraggiante che ora possiamo accogliere tali iniziative con un’esenzione dal BPR”.

Un’applicazione è quella di rilevare la profondità di porti, fiumi, canali e chiuse e l’Autorità Portuale di Rotterdam sta valutando l’utilizzo di un USV per farlo attraverso Maasvlakte 2.

“L’integrazione di navi di superficie senza equipaggio nei nostri processi idrografici può offrire vantaggi in grandi aree portuali, che richiedono molto tempo per essere misurate a causa delle loro dimensioni”, afferma Willem Snoek, asset manager dell’Autorità Portuale di Rotterdam.

“Abbiamo esplorato questo aspetto durante il processo. Inoltre, abbiamo esaminato il potenziale impatto sull’equipaggio delle navi di superficie convenzionali e come potremmo schierare navi di superficie senza equipaggio in futuro”.

Durante il quarto trimestre del 2025 e nel 2026, l’Autorità Portuale di Rotterdam e Demcon Unmanned Systems analizzeranno le informazioni ottenute durante la prova del V3000, comprese l’automazione dei servizi di sicurezza e l’autonomia della nave che garantiscono

la navigazione e a operare in modo indipendente e sicuro e l’accuratezza delle sue misurazioni di profondità. Le sue dimensioni compatte e la manovrabilità gli consentono di eseguire misurazioni di profondità e ispezioni in luoghi in cui le tradizionali navi di superficie con equipaggio non possono accedere facilmente. Dotato di sensori avanzati, consente misurazioni accurate della profondità riducendo al minimo i disturbi acustici e di vibrazione, un vantaggio particolare per i sistemi di misurazione sensibili.

Demcon Unmanned Systems è un’azienda olandese di tecnologia marittima specializzata nella progettazione, sviluppo e costruzione di navi autonome e senza equipaggio. L’azienda sviluppa internamente tutto l’hardware e il software chiave. Demcon supervisiona l’intero processo: dall’ideazione, produzione e consegna fino all’assistenza a lungo termine, compresa la manutenzione e gli aggiornamenti tecnologici. L’azienda ha sede nel porto di Scheveningen.

Nel sud dell’Inghilterra, il South Devon College e il BMT (British Maritime Technology) hanno dimostrato l’uso di un USV a emissioni zero per applicazioni portuali, tra cui un’unità di dispiegamento, recupero, ricarica e riassegnazione di navi. Ha aggiornato una delle navi da addestramento del College e ha integrato il simulatore di navi Rembrandt di BMT con un Centro Operativo Remoto (ROC) nel sud del Devon.

Il ROC ed una stazione di attracco e rifornimento a energia solare sono stati situati sul fiume Dart a settembre, dove l’USV Reav-16 di HydroSurv ha eseguito il recupero e la ricarica completamente automatizzati utilizzando un sistema di ormeggio all’interno del molo monitorato a distanza.

L’integrazione tra il software di controllo di HydroSurv e il simulatore Rembrandt ha permesso di lanciare e navigare l’USV tramite un’interfaccia tradizionalmente utilizzata per l’addestramento delle navi con equipaggio. Automatizzando l’attracco, la ricarica e la supervisione remota, il sistema consente a un piccolo team di gestire più missioni da un’unica struttura senza supporto locale in acqua.

Abele Carruezzo

(Screenshot video by courtesy Autorità Portuale di Rotterdam)

(Controlo da remoto dell’USV; screenshot by courtesy Port of Rotterdam Authority)

(Simulatore BMT Rembrandt; foto courtesy BMT)