Un aliante in missione subacquea circumnavigando la Terra

(Foto courtesy Teledyne Marine)

La missione subacquea “Redwing”: cosa può fare il nuovo aliante e cosa (non) fa per la difesa e la sicurezza

Martha’s Vineyard, Massachusetts. Teledyne Marine (Thousand Oaks, California) e la Rutgers University (New Brunswick, New Jersey) hanno inviato l’aliante Slocum Sentinel “Redwing” al largo di Martha’s Vineyard (Massachusetts) per una circumnavigazione della Terra per un massimo di cinque anni: secondo i promotori, la prima circumnavigazione del mondo in assoluto da parte di un aliante subacqueo autonomo.

L’obiettivo è quello di raccogliere continuamente dati su temperatura, salinità e densità (CTD) nelle regioni marine che finora sono state poco esaminate e di inserirli in modelli globali quasi in tempo reale.

Il progetto è sostenuto, tra gli altri, dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), dal Decennio delle Nazioni Unite per gli Oceani e dalla Marine Technology Society.

Il commercio internazionale e i media tecnologici sottolineano il carattere scientifico pionieristico dell’impresa: la missione è classificata come la “prima al mondo” nel suo genere ed è legata alle grandi aspettative di un miglioramento delle previsioni meteorologiche e oceaniche.

“Redwing” è un aliante Slocum Sentinel appositamente progettato per le lunghe distanze e a lunghissima durata; questo veicolo senza equipaggio consente il monitoraggio oceanico persistente e ha le dimensioni e l’energia per affrontare la più ampia gamma di missioni oceanografiche.

L’aliante Slocum non ha eliche o un motore interno; utilizza una pompa per modificare la sua galleggiabilità nel tempo. Questo consente all’aliante di muoversi lentamente su e giù attraverso l’acqua; le grandi pinne che sporgono dai lati dell’imbarcazione creano portanza per spingerla in avanti. È simile a come funziona un aliante in aria, tranne per il fatto che l’aliante oceanico può planare verso l’alto con la stessa facilità con cui scivola verso il basso.

È pre-programmato con waypoint di viaggio e quindi impostato per raccogliere dati oceanici per giorni, settimane o mesi. Ritrasmette misure ogni 8-12 ore tramite Iridium/GPS. La navigazione è affidata a GPS, Sensore di pressione, Altimetro, Dead reckoning e con velocità media di planata di 1 nodo, max 2 nodi; mentre la comunicazione a Modem RF, Iridio (RUDICS), ARGOS.

Diversi sensori montati sull’aliante raccolgono diversi tipi di dati. L’aliante Slocum è dotato di un sensore acustico per ascoltare e registrare i rumori emessi dai pesci durante la stagione riproduttiva. Dopo aver raccolto i dati per un determinato periodo di tempo, l’aliante completa il suo viaggio: quindi emerge e trasmette la sua posizione per poterlo recuperare.

Dopo ogni emersione (affioramento), il Controllo missione regola la rotta per sfruttare al meglio i campi attuali della zona marina. Le soste programmate per la manutenzione (tra cui Gran Canaria, Perth, Wellington, Isole Falkland, possibilmente Brasile/Caraibi) consentono la sostituzione del sensore e della batteria, nonché la pulizia del biofouling. Le batterie sono al litio primario di 6x confezioni da 48 celle.

Il valore aggiunto di questo aliante – rispetto ad altri – non risiede tanto nei sensori quanto nella geometria della missione (circumnavigazione globale della Terra) e nel concetto logistico (opzione di manutenzione in tutto il mondo). Rispetto agli alianti standard, il “Redwing” si basa su maggiori riserve di galleggiamento e su una propulsione opzionale per essere in grado di compensare le correnti per un breve periodo.

È costruito per la resistenza ed è progettato per attraversare alcuni dei mari più ‘forti’ del pianeta, dalla Corrente del Golfo alla Corrente Circumpolare Antartica, con una singola carica. Il suo scafo in fibra di carbonio si flette sotto pressione e il suo sistema di galleggiamento gli consente di scivolare senza sforzo, risparmiando energia per dispiegamenti di anni. Con una lunghezza di soli 2,57 metri, è dotato di un carico utile di sensori, tra cui un CTD (conducibilità, temperatura, profondità/densità) e persino un monitor per pesci per monitorare la vita marina.

Per la Germania e la NATO nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, gli alianti potrebbero essere considerati principalmente come sensori per una consapevolezza ambientale e situazionale completa e a lungo termine.

Nel Mar Baltico, con le sue dense attività di navigazione e pesca, i rischi di collisione e incidenti sono gestibili. “Redwing” cerca di contrastare questo con contromisure praticabili e operazioni in profondità 200-1.000 m, pianificazione dei cicli di superficie e pianificazione dei percorsi al di fuori delle principali vie di traffico.

Gli ostacoli pratici non risiedono tanto nella tecnologia quanto nelle operazioni in mare: un aliante non può essere lanciato da nessuna parte. Sono necessarie autorizzazioni della Guardia Costiera per il mare territoriale e la ZEE. Inoltre, vi è l’obbligo di fornire assistenza in caso di emergenza, regole chiare sulla sovranità dei dati e la protezione contro la manipolazione o il furto quando l’aliante riemerge.

Questa missione potrebbe stabilire un nuovo standard per l’esplorazione autonoma degli oceani. Se Redwing avrà successo, si potrà – in futuro – operare con più missioni a lungo raggio basate sui dati, che non si limitano a studiare l’oceano, ma ci aiutano a prevedere e mitigare gli impatti climatici.

Abele Carruezzo

(Profilo operativo “Redwing”; grafico courtesy Teledyne Marine)

(Immersione dell’aliante; foto courtesy Teledyne Marine)

Un ringraziamento a Marine Forum, rivista pubblicata dall’Associazione degli Ufficiali di Marina (MOV), con l’Istituto Marittimo Tedesco (DMI).