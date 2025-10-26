I Marines degli Stati Uniti schiereranno un’unità di ricognizione marittima e lanciatori senza pilota

(I Marines USA con il 1° Battaglione di Ricognizione Corazzata Leggera, 1° Divisione Marines, operano un mezzo da ricognizione multi-missione durante un test di capacità di rilevamento; foto courtesy Corpo dei Marines USA di Lance Cpl)

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti conferma l’istituzione di una nuova Maritime Reconnaissance Company

Washington. Equipaggiata con mezzi da ricognizione multi-missione e navi di superficie senza equipaggio, la nuova unità è progettata per “manovrare sensori e personale a sostegno delle Forze dei Marines che operano nei litorali”.

Con un passaggio a livello di servizio per combattere gli avversari nell’Indo-Pacifico e in tutte le caratteristiche marittime, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha sviluppato formazioni, tattiche e tecnologie progettate per operare in tutta la regione.

Tra gli sviluppi più intensi c’è stata la capacità del servizio di rilevare e tracciare le navi per il targeting e il supporto delle Forze congiunte. Dalle Filippine al Giappone, i Marines hanno schierato sensori e lanciamissili per dimostrare e testare la loro abilità contro le navi da guerra avversarie.

Questo aggiornamento segue una precedente sperimentazione su piccole imbarcazioni a supporto delle operazioni marittime per “colmare le lacune nella copertura del web dei sensori”.

Secondo un articolo dell’United States Naval Institute Proceedings del Tenente Colonnello Brian Lusczynski, un Ufficiale di Integrazione delle capacità presso il Quartier generale del Marine Corps Combat Development and Integration, la Compagnia dovrebbe essere equipaggiata con 18 mezzi da ricognizione multi-missione e 18 navi di superficie senza equipaggio.

La missione ha l’obiettivo di migliorare le capacità di consapevolezza del dominio marittimo di formazioni come la Marine Air-Ground Task Force. Lusczynski ha anche notato la capacità di manovra costiera che potrebbe essere fornita con i mezzi da ricognizione multi-missione, che sono in grado di trasportare otto marines e un mezzo gomma.

La sperimentazione con le piccole imbarcazioni è stata condotta da diverse unità del Corpo dei Marines, tra cui il 1° Reggimento di Corazzata Leggera e il 4° Battaglione d’Assalto Anfibio.

L’ultima di queste unità, una formazione di riserva situata in Florida, ha ridesignato due delle sue Compagnie in compiti litoranei l’anno scorso.

Mentre le barche senza equipaggio sono state notate da Lusczynski in una capacità di solo rilevamento, il servizio ha sviluppato la nave di superficie senza equipaggio a lungo raggio armata di munizioni vaganti. Un aggiornamento del 2024 ha anche rilevato che il drone “servirà principalmente come piattaforma di intelligence, sorveglianza e ricognizione”.

Oltre alla Maritime Reconnaissance Company, il servizio ha anche dettagliato la sua intenzione di procurarsi veicoli Rougue-Fires (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires) dotati di lanciatori in grado di supportare missili della famiglia di munizioni Multiple Launch Rocket System.

Il servizio ha schierato una variante di Rougue-Fires per lanciare i suoi missili d’attacco navale, soprannominati Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS), e una versione recentemente cancellata in grado di sparare missili da crociera Tomahawk.

Il Corpo dei Marines sta anche cercando di aggiornare i suoi lanciatori HIMARS e NMESIS esistenti con sistemi di controllo del fuoco digitale e software migliorati per migliorare il loro funzionamento in ambienti operativi spaziali negati, degradati e interrotti.

Abele Carruezzo