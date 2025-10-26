RISK4SEA: i porti cinesi e italiani sono tra i più impegnativi per le navi degli ultimi 36 mesi

RISK4SEA, la principale piattaforma SaaS (Software as a Service) di intelligence marittima per le prestazioni del Port State Control (PSC), ha annunciato la sua edizione aggiornata per i porti più impegnativi a partire da ottobre 2025

Pireo. Secondo i dati, i tre porti più impegnativi per tutte le navi sono Porto Nogaro (Italia), Quebec City (Canada) e Savona (Italia). Si osserva che diversi porti cinesi e italiani sono inseriti nell’elenco aggiornato, in tutti i segmenti della flotta. Porto Nogaro (Italia) è un porto marittimo commerciale e da diporto – di rilevanza interregionale – della provincia di Udine, collocato nel comune di San Giorgio di Nogaro. Da un punto di vista geografico, è il porto marittimo più a Nord del Mar Mediterraneo.

In particolare, l’edizione aggiornata – disponibile sul sito di RISK4SEA – presenta una valutazione dettagliata dei porti più impegnativi nei quattro principali segmenti di flotta – rinfuse, petroliere, container e merci generiche – utilizzando una solida metodologia di benchmarking PSC.

I porti sono classificati analizzando i dati PSC globali degli ultimi 36 mesi e in base a: – Carenza per ispezione (DPI); – Tasso di detenzione (DER); e – Aree di carenza detenibili uniche e comuni.

Secondo RISK4SEA dati, i primi 5 porti impegnativi in ciascun segmento sono:

Per le rinfuse:

1.Quebec City, Canada – Tasso di detenzione (DER): 29%

2.Newport (Gwent), Regno Unito – Tasso di detenzione (DER): 23%

3.Monfalcone, Italia – Tasso di detenzione (DER): 26%

4.Qinzhou, Repubblica Popolare Cinese – Tasso di detenzione (DER): 19%

5.Shenzhen, Repubblica Popolare Cinese – Tasso di detenzione (DER): 15%

Per il carico generale:

1.Qinzhou, Repubblica Popolare Cinese – Tasso di detenzione (DER): 50%

2,Porto Nogaro, Italia – Tasso di detenzione (DER): 66%

3.Trieste, Italia – Tasso di detenzione (DER): 46%

4.Shenzhen, Repubblica Popolare Cinese – Tasso di detenzione (DER): 29%

5.Kawasaki, Giappone – Tasso di detenzione (DER): 27%

Per le petroliere:

1.Quebec City, Canada – Tasso di detenzione (DER): 12%

2.Mumbai, India – Tasso di detenzione (DER): 22%

3.Vancouver, Canada – Tasso di detenzione (DER): 6%

4.Trieste, Italia – Tasso di detenzione (DER): 8%

5.Port Moody, Canada – Tasso di detenzione (DER): 6%

Per i contenitori:

1.Qingdao, Repubblica Popolare Cinese – Tasso di detenzione (DER): 10%

2.Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), India – Tasso di detenzione (DER): 12%

3.Porto di Shahid Rajaee (Bandar Abbas), Iran – Tasso di detenzione (DER): 33%

4.Vancouver, Canada – Tasso di detenzione (DER): 4%

5.Ningbo, Repubblica Popolare Cinese – Tasso di detenzione (DER): 6%

Il rapporto include anche un elenco delle 20 principali carenze detenibili in tutte le navi, in tutti i segmenti e in tutti i regimi, in base alla metodologia e ai criteri di esclusione di RISK4SEA.

Questo chiarimento è importante – si legge nell’annincio di RISK4SEA – in quanto le prime 20 carenze detenibili per segmenti specifici, come rinfuse, petroliere, navi portacontainer o navi da carico generiche, possono differire dall’elenco generale.

L’analisi dei dati indica che le carenze relative alle scialuppe di salvataggio si classificano costantemente come il problema di detenzione più comune in quasi tutte le varianti dei periodi di 36 mesi esaminati. Seguono le carenze relative agli impianti fissi di estinzione incendi, ai sistemi di rivelazione e allarme antincendio, alle porte tagliafuoco o alle aperture nelle divisioni resistenti al fuoco, ai ventilatori, alle tubazioni dell’aria e agli involucri.

I dati lasciano poco spazio ai dubbi: le carenze legate alle scialuppe di salvataggio rimangono la principale causa di ‘fermo-nave’ praticamente in ogni segmento della flotta. Nonostante la continua attenzione normativa, gli asset fondamentali della sicurezza continuano a sottoperformare in termini di conformità, segnalando una lacuna persistente nella cultura della manutenzione e dell’ispezione a bordo.

L’edizione di ottobre di “PSC Resilient 50” classifica i primi 50 gestori di navi che hanno ottenuto il maggior numero di ispezioni PSC con zero ‘fermo-nave’ negli ultimi 36 mesi. Questo indice evidenzia la resilienza organizzativa, definita dal successo costante delle ispezioni in un’ampia area geografica.

In testa alla lista tra i primi cinque ci sono: COSCO Shipping Specialized-CHR, Synergy Denmark A/S, Stamco Ship Management Co. Ltd., SITC Shipping Management e Arkas Denizcilik ve Nakliyat.

Con un numero di porti compreso tra 29 e 183 e tra 120 e 455 PSCI, le aziende riconosciute hanno sede in 14 paesi, con Grecia (12), Singapore (8) e Cina (10) in testa alla lista.

Tutte e tre le edizioni aggiornate sono ora disponibili sul sito web RISK4SEA, comprese le metodologie dettagliate, l’analisi comparativa specifica per segmento, le disaggregazioni a livello di porto e di gestore e le prove documentali a supporto.

Sul sito RISK4SEA sono disponibili i seguenti indicatori chiave di prestazione per porti e segmenti di flotta selezionati. – Carenza per ispezione (DPI) – Tasso di detenzione (DER) – Il tasso di ispezione delle carenze (DIR).

I KPI (Key Performance Indicator) presentati sono: – Carenza per ispezione = 100 x (somma delle carenze registrate per il periodo, la fascia di età e il regime) / (somma delle ispezioni registrate per il periodo, la fascia di età e il regime). – Tasso di detenzione = 100 x (numero di trattenute per il periodo, la fascia d’età e il regime) / (somma delle ispezioni registrate per il periodo, la fascia d’età e il regime).

Le ispezioni sono avvenute tra il 01/01 e il 30/09 del 2025 in ciascuno dei rispettivi regimi.

Il regime, la fascia d’età e il segmento di flotta contano, contrariamente alla credenza popolare secondo cui i KPI sono più o meno gli stessi in tutti i regimi. I KPI variano in modo significativo in ogni segmento. Parigi e Tokyo possono avere un modello comune sull’andamento e sulle cifre dei KPI, tuttavia USCG ha una performance completamente diversa.

Attraverso queste iniziative, RISK4SEA riafferma la sua missione di fornire informazioni PSC fruibili, responsabilizzare le parti interessate e supportare operazioni di spedizione sostenibili, sicure e conformi. RISK4SEA, come piattaforma, offre informazioni approfondite sulle ispezioni effettive, dal calcolo delle finestre PSCI per ogni scalo portuale alla generazione di liste di controllo su misura per porti, navi e gestori specifici, garantendo che tutto sia preparato in modo efficiente ed efficace.

