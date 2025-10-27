La Charybdis, nave per il trasporto di grandi turbine eoliche sulla costa orientale degli Stati Uniti

(La Charybdis è una delle navi più grandi del suo genere; foto courtesy Dominion Energy)

Dominion Energy raggiunge un importante traguardo nella costruzione della Charybdis, la prima nave per l’installazione di turbine eoliche offshore conforme al Jones Act

Port of Hampton (Portsmouth Marine Terminal) Virginia. Negli ultimi anni, i settori offshore e marittimo hanno intrapreso un percorso di trasformazione energetica e digitale per rimanere competitivi, sicuri ed efficienti.

In questo settore, gli USA si stanno impegnando nell’installazione di turbine eoliche offshore, ottenendo risultati importanti grazie ad una nave specializzata come la Charybdis. Per migliorare l’affidabilità delle pale di sollevamento, le turbine eoliche offshore sono tipicamente installate utilizzando navi jack-up supportate da quattro o sei gambe collegate a spudcan o fondazioni in lamiera per garantire la stabilità della gru.

Le strutture galleggianti a più gambe sono utilizzate come navi per l’installazione di parchi eolici che possono essere classificate in due tipi: chiatta jack-up e nave semovente. Le chiatte jack-up hanno in genere quattro gambe, differiscono in modo significativo per dimensioni e non sono semoventi. Un altro tipo di nave da installazione con 4-6 gambe può autopropulsione e viaggiare a 8-12 nodi.

Quando la nave arriva sul luogo di lavoro, può completare da sola il posizionamento esatto grazie al tandem tra il sistema di posizionamento e l’elica. La nave si trasforma quindi in una piattaforma di ingegneria oceanica proiettando le gambe dal fondo della nave al fondo del mare e sollevando l’intero corpo della nave.

La nave Charybdis svolgerà un ruolo fondamentale nella transizione energetica degli USA, fornendo una soluzione operativa per l’installazione di turbine eoliche offshore, fondamentale per il continuo sviluppo di una catena di approvvigionamento per gli Stati Uniti. Sarà operativa dal porto Hampton Roads, principale sito di installazione eolica offshore della nazione, e utilizzerà un equipaggio americano.

Il cantiere navale Seatrium AmFELS di Brownsville, Texas, ha consegnato la Charybdis, una Wind Turbine Installation Vessel (WTIV) ordinata dalla Dominion Energy.

La WTIV autoelevante, che sarà dispiegata presso il sito del progetto Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) a 27 miglia al largo della costa di Virginia Beach, in Virginia, è la prima nave per l’installazione di impianti eolici offshore costruita negli Stati Uniti e qualificata dal Jones Act, secondo il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti.

Lo ricordiamo, il Jones Act è una normativa che richiede che le navi siano costruite negli Stati Uniti, di proprietà statunitense, battenti bandiera statunitense e con equipaggio statunitense se trasportano merci tra porti americani (cabotaggio).

La nave supporterà i lavori di installazione presso CVOW, che avrà 176 turbine e una potenza totale di 2,6 GW. In seguito sarà disponibile per il noleggio charter di sviluppatori di impianti eolici offshore a supporto di diversi progetti eolici lungo la costa orientale degli Stati Uniti.

In particolare, sarà in grado di trasportare e installare turbine eoliche con una capacità fino a 12 MW.

La nave è stata progettata dalla GustoMSC, azienda specializzata in ingegneria offshore, come jack-up rigs, navi specializzate e semi-sommergibili. (GustoMSC = Gusto, storico nome di un cantiere navale olandese e MSC perchè impegnato nel Maritime Sector Construction e fa parte del gruppo NOV-National Oilwell Varco- leader globale nella tecnologia per l’industria energetica).

La Charybdis, lunga 144 metri e larga 56, draught 7.49 metri, depth 11,51 metri, è dotata di una gru sul ponte principale da 2.200 tonnellate e può ospitare fino a 119 persone. La nave con scafo in acciaio batte bandiera USA, proprietario la Dominion Energy, Stati Uniti, operatore la Blue Ocean Energy Marine, Stati Uniti.

La nave è dotata di spudcan per il transito e questi possono essere retratti per ridurre ulteriormente il pescaggio, consentendo così l’accesso a porti meno profondi. Gli Spudcan sono i coni di base delle piattaforme autoelevatrici di perforazione mobile. Questi coni invertiti sono montati alla base della piattaforma autoelevatrice e forniscono stabilità alle forze laterali che agiscono sulla piattaforma autoelevatrice quando viene dispiegata nei fondali oceanici.

La disposizione di propulsione del WTIV include quattro eliche di poppa fisse da 3.200 kW e tre side thrusters retrattili in avanti da 3.700 kW. La propulsione consente all’imbarcazione di navigare a velocità fino a 10 nodi.

Dispone di tre gru a piedistallo più piccole, un ponte di volo per l’uso da parte di un S-92 o di un elicottero simile a medio raggio e rilevatori di incendio e gas installati in tutta la nave; due scialuppe di salvataggio chiuse da 119 persone, zattere di salvataggio gonfiabili e una barca MOB da 24 piedi (7,3 metri) che può ospitare sei persone.

Le dimensioni rendono la WTIV una delle navi più grandi del suo genere, consentendole quindi di trasportare e installare alcune delle più grandi turbine eoliche oggi disponibili, nonché i relativi componenti, sul suo ponte aperto di 58.125 piedi quadrati (5.400 metri quadrati).

Il design della Charybdis include anche caratteristiche ecologiche come un sistema di azionamento elettrico per la gru, che offre una maggiore precisione e affidabilità di posizionamento, riducendo al contempo le esigenze di manutenzione. La nave vanta anche sistemi avanzati di navigazione e comunicazione. Tutti questi sistemi garantiscono manovre precise e stabilità, fondamentali per l’installazione di turbine eoliche offshore, e riducono al minimo il rischio di incidenti o pericoli ambientali.

La capacità della nave di autosollevarsi sopra il livello del mare fornisce una piattaforma di lavoro stabile, riducendo significativamente il rischio associato al lavoro in condizioni oceaniche variabili, mentre la gru principale e l’ampia area del ponte consentono un’installazione rapida ed efficace delle turbine eoliche. I tempi da trascorrere in mare per l’equipaggio sono ridotti ed anche l’affaticamento per cui si migliora la sicurezza generale.

La Charybdis è stata classificata dall’American Bureau of Shipping e sarà gestita da Blue Ocean Energy Marine, una sussidiaria di Dominion Energy, con sede a Hampton Roads in Virginia. La costruzione del parco eolico offshore è prevista per la fine del 2026. Sarà il più grande parco eolico offshore degli Stati Uniti, con un totale di 176 turbine Siemens Gamesa da 14 MW e una capacità totale di 2,6 GW.

Abele Carruezzo

Si ringrazia Dominion Energy per le note tecniche di questa nave. Imbarcazione jack-up e fondazione spudcan: a) modello 3D dell’imbarcazione jack-up; b) forma geometrica dello spudcan)