DNV analizza il rinvio del quadro Net Zero

Gli esperti di Det Norske Veritas (DNV) annunciano che il rinvio dell’IMO sul Net Zero Framework, non fermerà il lavoro sugli standard dei combustibili, sui finanziamenti e sulle regole sul carbonio, ma che continua verso l’attuazione nel 2028

Oslo. La DNV Maritime, sull’argomento, ha ospitato un webinar globale per fare chiarezza su una settimana IMO descritta come “tutt’altro che ordinaria”.

La strategia dell’IMO per il 2023 in materia di gas serra aveva stabilito l’ambizione di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 o intorno al 2050, con un ampio sostegno da parte di tutti gli Stati membri. All’inizio del 2025 è stato concordato un chiaro percorso normativo, che prevede l’entrata in vigore entro il 2027 e l’attuazione a partire dal 2028.

La sessione di voto non ha respinto il quadro NZF, ma lo ha rinviato di un anno per ragioni ‘geopolitiche’ – pausa necessaria – per poterlo aggiornare. La decisione è passata con 57 voti favorevoli, 49 contrari e 21 astensioni. Il prossimo tentativo di adottare il quadro è previsto per ottobre 2026, in attesa della conferma al MEPC 84 ad aprile 2026.

I lavori sul NZF stanno ancora progredendo in seno al Gruppo di lavoro intersessionale dell’IMO sulle questioni relative ai gas serra (ISWG-GHG 20) per continuare a sviluppare le linee guida tecniche del quadro.

Questi includono la definizione della metrica dell’intensità dei combustibili a effetto serra (GFI), la governance per il Net Zero Fund e le regole sulla certificazione dei combustibili, le valutazioni del ciclo di vita e i meccanismi di ricompensa per le tecnologie a zero e quasi zero emissioni.

La domanda ora è se gli Stati membri possono utilizzare quel tempo per ricostruire il consenso e trovare una soluzione globale praticabile.

Mentre l’industria attende la riorganizzazione dell’IMO, gli esperti di DNV hanno sottolineato che il trasporto marittimo non può permettersi di perdere altro tempo con programmi d’investimento sulla decarbonizzazione in atto.

Abele Carruezzo