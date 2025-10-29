Prete e Acampora si congratulano per la nomina dell’Ammiraglio Berutti Bergotto alla guida della Marina Militare

Il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e il Presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, esprimono le proprie più sincere congratulazioni all’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, nominato Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

“Desideriamo rivolgere all’Ammiraglio Berutti Bergotto le nostre più vive felicitazioni e gli auguri di buon lavoro”. – hanno dichiarato Prete ed Acampora – “La sua nomina rappresenta un riconoscimento prestigioso a una carriera esemplare, contraddistinta da competenza, senso dello Stato e profonda dedizione al servizio del Paese.

La Marina Militare è un pilastro fondamentale non solo per la sicurezza e la difesa nazionale, ma anche per la promozione della cultura del mare e la crescita dell’economia blu italiana. In una fase storica in cui il mare assume un significato sempre più cruciale per la sovranità, la sostenibilità e la competitività dell’Italia, la guida dell’Ammiraglio Berutti Bergotto sarà garanzia di autorevolezza e visione. Siamo certi che la sua esperienza e la sua sensibilità istituzionale contribuiranno a rafforzare ulteriormente il dialogo tra la Marina Militare, il mondo economico e il sistema camerale, nell’interesse del Paese.”

I Presidenti Prete e Acampora hanno inoltre sottolineato l’importanza del ruolo della Marina Militare nella costruzione di una visione integrata e strategica del mare esprimendo la propria disponibilità a proseguire e intensificare la collaborazione con la Marina Militare nell’ambito delle attività di Unioncamere e Assonautica Italiana per consolidare una comune strategia di valorizzazione del mare come risorsa nazionale, motore di sviluppo e leva di unità per l’Italia.