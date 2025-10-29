Si prepara la MSC Baltic III incagliata per l’inverno

(Foto courtesy della Guardia Costiera canadese)

La MSC Baltic III incagliata da febbraio scorso con azioni per rimuovere petrolio e container

Wild Cove, Lark Harbour, Terranova. Le azioni di salvataggio continuano dopo otto mesi che la nave portacontainer MSC Baltic III si è incagliata in una baia sulla costa occidentale di Terranova, in Canada.

La maggior parte del carburante e del carico è stata rimossa dalla nave; ora le operazioni si stanno concentrando su un’ulteriore pulizia per preparalrla per l’inizio del clima invernale nella regione.

La nave rimane incagliata vicino a Wild Cove, Terranova e Labrador, dove si è incagliata il 15 febbraio scorso dopo aver perso potenza a circa 12 miglia nautiche da Bay of Islands. La nave, lunga 207 metri e con 33.767 dwt, è stata spinta a riva da una feroce tempesta invernale nel febbraio 2025 con un audace salvataggio in elicottero dell’equipaggio. Le indagini successive mostrarono crepe nello scafo, che portarono alla determinazione che i circa 1,7 milioni di litri di combustibile pesante e gasolio marino a bordo e i 470 container, metà dei quali vuoti, dovevano essere rimossi dalla nave.

A partire da ottobre, la Guardia Costiera canadese riferisce che quasi tutto il carburante è stato pompato dai serbatoi della nave. L’operazione richiedeva il riscaldamento e il pompaggio in una cisterna sul ponte e poi di nuovo in una chiatta posizionata a fianco. Il carburante è stato infine trasferito ad altre navi portacontainer MSC quando hanno fatto scalo a Corner Brook.

Le operazioni continuano a riguardare la pulizia dei serbatoi per rimuovere quanto più petrolio residuo possibile dalla nave. Inoltre, il contenuto dei serbatoi di scarico è stato pompato sul ponte per essere scaricato. Lo sforzo si sta concentrando sul lavaggio dei serbatoi.

Mr. Bruce English, che sta supervisionando l’operazione di salvataggio per la Guardia Costiera canadese, ha detto al quotidiano The Telegram che non sarebbero stati in grado di completare il lavaggio al 100% perché il tempo sta per scadere prima dell’arrivo del clima invernale.

La squadra di salvataggio assunta da MSC ha anche rimosso 407 container dalla nave. Alcuni dei contenitori che rimangono nelle stive hanno acqua che è entrata nelle stive e il contenuto si è inzuppato. Alcuni dei container si sono anche deformati con l’acqua e divenuti troppo pesanti per essere sollevati sul ponte con la gru della nave. Inoltre, alcuni di essi contenevano prodotti alimentari che si decomponevano e generavano gas nocivi. La rimozione di tali container richiederebbe anche una chiatta con paraspruzzi per contenere tutto ciò che potrebbe fuoriuscire durante il trasporto.

Nel tentativo di svernare la nave, hanno anche allagato alcuni dei serbatoi per aggiungere zavorra. Tuttavia, vogliono che la nave continui a essere in grado di spostarsi e si teme che le onde invernali e le tempeste possano causare ulteriori danni allo scafo.

Il tempo ha continuato a essere un problema e limita i tempi in cui gli equipaggi possono salire a bordo della nave. Erano in corso i lavori per la costruzione di una funivia dalla riva alla nave. Sarà in grado di trasferire il personale e migliorare l’accesso alla nave.

English ha detto a The Telegram che il destino della nave rimane indeciso e che rimarrà nella baia almeno fino alla primavera. Ha detto che è ancora possibile che la nave possa essere rimessa a galla, o che alla fine possa essere smantellata nella baia.

Abele Carruezzo

(Bruce English è un alto funzionario della sezione Marine Environmental and Hazards della Guardia Costiera Canadese; foto courtesy Canadian Coast Guard)

(Stato dell’operazione di bonifica all’ottobre 2025; Guardia Costiera canadese)

(Il materiale rimosso dalla nave portacontainer viene trasferito su una chiatta a fianco; Guardia Costiera canadese)