La sesta edizione dell’incontro approfondirà il tema della blue economy, inquadrato nel Tomorrow.Blue Economy dello Smart City Expo World Congress

Barcellona. L’economia legata all’acqua e al mare sta prendendo piede in tutto il mondo, e soprattutto nelle città marittime come Barcellona. In questo contesto, tra il 5 e il 7 novembre, nella capitale catalana si incontreranno Autorità portuali ed esperti di innovazione, sostenibilità e blue economy provenienti da tutto il mondo. L’evento è organizzato dalla Fira de Barcelona, si avvale della collaborazione del Porto di Barcellona; il Consiglio Comunale, attraverso Barcelona Activa, e il World Ocean Council (WOC), un’organizzazione internazionale di imprese nel campo dell’economia marittima sostenibile.

Il tema della 6a edizione sarà “Smart Ports: Piers of the Future”, quali le strategie a favore dell’economia blu, della sostenibilità e delle opportunità offerte dall’ecosistema marino. Con lo slogan “Creare porti che ispirano”, l’evento avrà come focus i porti del futuro, la relazione porto-città, la sostenibilità e l’innovazione; per la prima volta saeà presente la rete globale di città per combattere il cambiamento climatico C40 Cities. Infatti, dal 6 all’8 novembre si terrà il “C40 Green Ports Forum” per promuovere lo scambio di conoscenze e soluzioni sostenibili tra i porti partecipanti.

Inoltre, quest’anno gli Smart Ports avranno sessioni di studio delle tecnologie innovative e con 50 startup che presenteranno soluzioni innovative per il settore marittimo e portuale, senza dimenticare le possibilità dell’intelligenza artificiale (AI), della mobilità, della sostenibilità e della blue economy.

All’evento che fa parte della ‘Tomorrow.Blue Economy’ dello ‘Smart City Expo World Congress’, parteciperanno i rappresentanti dei porti aderenti all’iniziativa, come Anversa-Bruges, Busan, Göteborg, Amburgo, Los Angeles e Rotterdam. Inoltre, avrà come porti ospiti quelli di Shanghai, Ningbo, Seattle, Quebec e l’americano Long Beach.

Se l’anno scorso l’evento è stato segnato dalla guerra in Ucraina, con la partecipazione del suo sindaco, Vitali Klichko, quest’anno il grande assente sarà Israele, uno dei principali espositori della manifestazione.

L’economia globale necessita sempre più di un sistema di trasporto marittimo efficace ed efficiente. con la conseguenza – in questi ultimi anni – che i porti sono stati sottoposti a una crescente pressione per migliorare le loro prestazioni di fronte a vincoli economici, ecologici, energetici e funzionali che ne ostacolano la sostenibilità a lungo termine.

Ora gli “smart port” sono un’opportunità reale per soddisfare il futuro prossimo di un processo del trasporto marititmo. Uno smart port è un concetto, coniato per la prima volta nel 2011, che si propone di sfruttare le nuove tecnologie per migliorare le capacità interattive e dinamiche dei servizi portuali tradizionali, migliorandone così le prestazioni e la trasparenza.

I porti orientati al futuro, oltre all’automazione, parteciperanno alla transizione declinati con i parametri della continua evoluzione dell’industria. In un’unica rete-cloud saranno connessi operatori terminalistici, le aziende di autotrasporto, le ferrovie, gli spedizionieri, le aziende della catena di approvvigionamento e le società di trasporto merci. Fulcro degli “smart ports” sarà l’automazione, che sarà in grado di trasformare i porti in hub logistici altamente affidabili e flessibili. Il termine “smart” è utilizzato per riferirsi alla piattaforma porting ottimizzata per il comportamento e l’azione dell’utente.

Lo scopo di un porto intelligente è migliorare l’efficienza complessiva, ridurre i costi, aumentare la capacità, migliorare la sicurezza e ridurre l’impatto ambientale delle operazioni portuali.

Abele Carruezzo