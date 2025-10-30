Interferry presenta sei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e un nuovo Presidente

Interferry rafforza la rappresentanza globale con sei nuovi consiglieri e Götz Becker di FRS nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

Interferry, l’associazione globale che rappresenta l’industria dei traghetti, ha annunciato la nomina di sei nuovi membri del suo Consiglio di Amministrazione.

Queste nuove nomine, approvate dall’Assemblea Generale Annuale (AGM) tenutasi a Sorrento il 6 ottobre, riflettono la diversità e la portata globale dell’industria dei traghetti.

I nuovi membri, ciascuno con mandato quadriennale, sono:

Oluwadamilola Emmanuel, Direttore Generale della Lagos State Waterways Authority e primo Direttore africano di Interferry, è un leader esperto e appassionato di soluzioni innovative per connettere le comunità e garantire la sostenibilità ambientale.

Guido Grimaldi, Direttore Commerciale Corporate Short Sea Shipping, Grimaldi Group e attualmente Presidente dell’Association for Sustainable Intermodal Logistics (ALIS).

Morgan Mooney, CEO di San Juan Clipper/CNI Newco + Fire Island Marine Services, entra a far parte di Interferry come professionista marittimo di terza generazione e membro attivo dell’American Passenger Vessel Association.

Mary Ann Pastrana, Vicepresidente Esecutivo di Archipelago Philippine Ferries Corporation, impegnata a trasformare il settore dei viaggi interinsulari nelle Filippine.

Katy Taylor, CEO di Wightlink, Regno Unito, è una dirigente esperta con una vasta esperienza nel trasporto passeggeri internazionale e nella strategia di customer care.

Mark Wilson, CEO di Bay Ferries Limited/Northumberland Bay Ferries Limited, veterano della marina con oltre 30 anni di esperienza nel settore marittimo e marittimo.

Oltre ai nuovi amministratori, Götz Becker di FRS è stato nominato nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha accolto la Sig.ra Supapan Pichaironarongsongkram di Chao Phraya Express Boat Co., Ltd., come nuovo Presidente di Interferry per il prossimo anno, subentrando a Guido Grimaldi.

Interferry esprime i suoi più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti agli amministratori uscenti, il cui mandato è scaduto durante l’Assemblea Generale Annuale: Christopher Pastrana ed Emanuele Grimaldi, nonché al Presidente uscente Tim Mooney.

Tutti sono stati membri molto stimati del Consiglio Direttivo, dimostrando una dedizione e un impegno straordinari nei confronti dell’associazione e del settore.

Dopo la Conferenza annuale di Interferry a Sorrento nell’ottobre 2025, Interferry si prepara ora per la Conferenza del suo 50° Anniversario che si terrà a Bangkok nel 2026.

Interferry, attualmente, conta più di 260 aziende associate, che rappresentano più di 1.000 persone provenienti da 40 paesi.

I membri includono operazioni di traghetto di tutti i tipi e dimensioni, tra cui ro-pax, ro-ro, Cruise Ferries, Fast Ferries e Passeggeri Ferries .

I membri includono anche fornitori tra cui: costruttori e progettisti navali, produttori e fornitori di attrezzature, architetti navali e ingegneri navali, broker e consulenti navali, società di classificazione, editori e specialisti in tecnologia dell’informazione, finanza, assicurazioni, equipaggio, formazione e altro ancora.

Obiettivi principali di Interferry sono rappresentare l’industria su questioni normative e politiche, parlare a nome dell’industria dei traghetti in tutto il mondo e facilitare il networking e le comunicazioni tra i nostri membri.

Abele Carruezzo