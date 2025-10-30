UE revoca sanzioni nei confronti di due navi, la Audax e la Pugnax, precedentemente coinvolte in progetti energetici russi

(La nave Audax trasporta un modulo di Novatek per Arctic LNG 2 attraverso l’Artico; foto courtesy Red Box Energy Services)

L’Unione Europea ha revocato le sanzioni nei confronti di queste navi. La revoca è parte di una revisione periodica delle misure restrittive, che può avvenire su richiesta o per cambiamenti nel contesto geopolitico

Bruxelles. Si tratta delle due navi per trasporto di carichi pesanti:

Le due navi sono gestite dalla compagnia Red Box Energy Services PTE LTD, con sede a Singapore. Entrambe le navi hanno partecipato alla consegna di moduli per i progetti Arctic LNG 2 e Yamal LNG, sviluppati dalla compagnia russa PJSC Novatek, soggetta a sanzioni internazionali.

Secondo il sito web di Red Box Energy Services, proprietario e operatore delle due navi, la società ha sede a Rotterdam, nei Paesi Bassi, sebbene mantenga anche uffici a Singapore.

“Il sito web di Red Box Energy Services menziona esplicitamente che l’azienda ha sede a Rotterdam… in quanto tale, l’azienda è giuridicamente europea e quindi potrebbe essere facilmente presa di mira dalle sanzioni dell’UE”, conferma Frédéric Lasserre, professore di Geografia politica e Geoeconomia all’Università di Laval, la cui ricerca si concentra su questioni strategiche di gestione delle acque e di Diritto del mare.

I Registri di spedizione mostrano che l’assicurazione Protection & Indemnity (P&I) per le due navi è fornita da The Shipowners’ Mutual P&I Association (Luxembourg), un’associazione di mutua assicurazione, evidenziando ulteriormente come le aziende europee continuino, almeno indirettamente, a fornire servizi che aiutano l’ulteriore sviluppo delle risorse russe di GNL.

Red Box Energy Services non è l’unica azienda occidentale che trasportava moduli prima della guerra, ma è l’unica rimasta a offrire i suoi servizi per aiutare nel completamento di Arctic LNG 2.

Le due navi erano state sanzionate da USA, Svizzera e Canada per il loro coinvolgimento nella logistica dei progetti energetici russi. Le sanzioni includevano restrizioni sulle operazioni portuali e commerciali, in particolare per le attività legate alla costruzione del centro LNG di Belokamensk.

A sorpresa, l’UE ha rimosso dalla lista delle sanzioni le due navi da trasporto di carichi pesanti, la Audax e la Pugnax appartenenti alla Polar Class 3 (PC3), cioè possono percorrere la rotta artica del Mare del Nord anche durante i mesi invernali.

Raramente l’UE decide di eliminare le sanzioni. Nel luglio 2025 l’UE ha revocato le misure su tre navi metaniere controllate da MOL, North Moon, North Ocean e North Light, dopo aver ricevuto l’assicurazione che non sarebbero state impiegate per il trasporto di GNL russo. Non è chiaro se Red Box offrisse ora garanzie simili.

La decisione è stata pubblicata nel Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2199 del Consiglio, datato 23 ottobre 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 833/2014 relativo alle misure restrittive in risposta all’aggressione russa contro l’Ucraina. Le navi erano state sanzionate per aver trasportato moduli per impianti di liquefazione del gas naturale in Siberia, contribuendo indirettamente al settore energetico russo.

La decisione dell’UE potrebbe essere legata a pressioni legali o a una revisione periodica delle liste sanzionatorie; analisti di ‘geopolitica’ parlano di un allineamento strategico, mossa tecnica o diplomatica, che non implica un allentamento generale delle sanzioni contro la Russia, ma si diversifica rispetto agli Stati Uniti e altri paesi occidentali.

Nonostante la revoca da parte dell’UE, le navi rimangono sanzionate da altri paesi, quindi le loro operazioni internazionali restano limitate e non possono operare liberamente in molte rotte internazionali.

Nel gennaio 2017 Audax ha completato una consegna di tre moduli da 6.000 tonnellate da Qingdao, in Cina, alla penisola di Yamal. Viaggi simili seguirono negli anni successivi. Hanno continuato a lavorare per la Russia anche di fronte alle sanzioni occidentali. Entrambe le navi hanno completato le spedizioni di moduli poco prima dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. Audax e Pugnax hanno successivamente continuato a trasportare i moduli al Cantiere navale di Belolamenka, vicino a Murmansk.

Pugnax ha caricato moduli in un cantiere edile a nord di Shanghai due settimane fa ed è entrata nella rotta del Mare del Nord (NSR) con destinazione il cantiere Belokamenka di Novatek la scorsa settimana. Nel frattempo, Audax ha completato una recente consegna e sta tornando in Asia tramite la NSR.

Abele Carruezzo

(Rotta di Pugnax e Audax che navigano tra la Cina e il cantiere russo di Belokamenka; foto courtesy MarineTraffic)