Digital Twins for Multipurpose Ports

(Foto courtesy Autorità Porto di Rotterdam)

Rotterdam, per essere il primo porto al mondo ad accettare navi autonome, sta lavorando alla creazione di un gemello digitale del porto

L’importanza dei porti nel sistema globale dei trasporti è in aumento, dato che il 90% del commercio mondiale passa attraverso i porti nel suo percorso dall’origine alla destinazione.

I porti – come è noto in Economia Marittima – sono al centro di economie più locali, poiché essendo ‘gateway’ d’accesso al commercio globale supportano le reti nazionali e possono quindi essere considerati un ‘motore’ per lo sviluppo economico di regioni e interi paesi.

I porti, a tutte le latitudini, attualmente, sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per far fronte alla crescita sempre più complessa del sistema dei trasporti marittimi e nel migliorare allo stesso tempo la loro impronta ambientale.

Nell’ambito di reti di trasporto e logistiche diversificate, poi, i porti fungono da hub di trasbordo nelle catene di trasporto collegando diverse modalità di trasporto; agiscono come facilitatori del commercio internazionale quando la domanda di trasporto varia geo-politicamente e facilitano lo stoccaggio temporaneo per compensare le differenze di dimensioni tra le diverse modalità di trasporto.

Poiché la maggior parte del trasporto merci tra il porto e l’hinterland viene effettuato su gomma, la presenza di un porto può portare a congestioni sulla rete stradale (peri)urbana causate dal traffico dell’hinterland da e verso l’area portuale. Allo stesso modo, le città devono e/o dovrebbero fornire risorse e infrastrutture essenziali ai porti, e i porti – in cambio – forniscono e/o fornirebbero beni, materie prime e altri servizi di trasporto per lo sviluppo urbano.

Con il sistema del trasporto marittimo in crescita e vocato verso òa sostenibilità, i porti sono sottoposti a crescenti pressioni per migliorare la redditività, il rispetto dell’ambiente, le prestazioni energetiche e l’efficienza.

In questo scenario, si parla di una nuova tecnologia per aumentare l’efficienza dei processi portuali multiformi e interconnessi, cioè quella del “digital twin-gemello digitale”.

Sebbene i digital twin siano stati integrati con successo in molti settori, manca ancora una comprensione intersettoriale di ciò che costituisce un digital twin. Inoltre, l’implementazione del digital twin in sistemi complessi come il porto è ancora agli inizi. Si scopre che il gemello digitale del porto è più paragonabile a sistemi complessi come le smart-city e le catene di approvvigionamento, sia in termini di rilevanza funzionale sia in termini di requisiti e caratteristiche.

Tutta la letteratura scientifica sul digital twin esprime tre requisiti fondamentali per poterlo applicare ad un porto: – la consapevolezza situazionale; – la funzionalità completa di analisi dei dati per un processo decisionale intelligente; – e la fornitura di un’interfaccia per promuovere la governance e la collaborazione multi-stakeholder.

Su tali questioni, vengono proposti scenari operativi specifici su come il gemello digitale del porto possa contribuire al risparmio energetico migliorando l’uso delle risorse, delle strutture e delle operazioni portuali.

Per prepararsi al futuro, molti porti europei si stanno concentrando sulla sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità e si stanno adoperando per fornire una panoramica completa e aggiornata delle attività portuali attraverso il gemellaggio digitale.

Sebbene il concetto di ‘digital twin’ si sia ampiamente evoluto dalla sua coniazione nel 2002 e esistano implementazioni iniziali di successo del gemellaggio digitale all’interno dei domini portuali, mancano ancora standardizzazione, metodologie e strumenti per lo sviluppo e l’implementazione ei digital twin.

Poi è da considerare che diversi attori portuali mantengono un’ampia gamma di sistemi informativi praticamente verticali (cioè con un’interconnessione limitata o assente tra di loro), a causa del gran numero di attori nei processi portuali. Ciò si traduce in una mancanza di scambio di dati, con conseguente incapacità dei singoli operatori di pianificare le capacità richieste (a breve e lungo termine), rendendo difficile prevedere con precisione quando si verificherà uno scalo e quindi quali risorse sono necessarie quando.

I porti, poi, pur condividendo caratteristiche comuni, come la fornitura di servizi alle merci e alle navi, spesso differiscono notevolmente in termini di dimensioni, caratteristiche geografiche, governance, funzionalità e specializzazione.

Il concetto di “gemellaggio” risale al programma Apollo della National Aeronautics and Space Administration (NASA), dove sono stati costruiti almeno due veicoli spaziali identici (gemelli) per rispecchiare le reali condizioni operative per la simulazione del comportamento in tempo reale del veicolo spaziale durante la missione.

Nel 2012, il concetto di digital twin è stato rivisto dalla NASA, che li ha utilizzati per le operazioni e la manutenzione dei veicoli spaziali; ri-concepito come “una simulazione multifisica integrata, multiscala e probabilistica di un sistema complesso che utilizza dati storici, dati di sensori in tempo reale e modelli fisici per rispecchiare la vita del suo gemello corrispondente”.

Tradizionalmente, le operazioni portuali marittime si basavano in larga misura su processi manuali e ispezioni fisiche, che richiedevano molto tempo e erano soggette a errori umani.

La necessità di un’efficiente movimentazione delle merci, della gestione del traffico navale e della manutenzione delle infrastrutture presentava sfide costanti.

Così si è arrivati al gemellaggio di beni fisici, o processi, che rappresenta una fase del processo di digitalizzazione e, in quanto tale, si è evoluto insieme alle tecnologie che ne supportano la realizzazione (ad esempio, la tecnologia dei sensori, l’Internet delle cose (IoT), il cloud computing, l’analisi dei big data e l’intelligenza artificiale (AI)) negli ultimi vent’anni.

Un gemello digitale è una replica virtuale di un asset fisico, di un sistema o di un processo che consente il monitoraggio, la simulazione e l’analisi in tempo reale. I gemelli digitali possono creare una rappresentazione digitale completa dell’infrastruttura portuale, inclusi terminal, gru, magazzini e reti di trasporto. Questo modello digitale si aggiorna continuamente con i dati provenienti da sensori, dispositivi IoT e altre fonti, fornendo una visione dinamica e in tempo reale delle operazioni portuali.

Pertanto, il primo passo fondamentale nell’implementazione del digital twin in ambito portuale è quello di creare un’interfaccia che unifica i dati di tutti gli operatori portuali al fine di raggiungere una consapevolezza collettiva interaziendale del porto. Oltre a una presentazione virtuale degli oggetti portuali statici (banchine), ciò consente anche una visualizzazione dei processi dinamici, che consistono in una moltitudine di attori diversi.

La sincronizzazione di tutti i processi portuali nel digital twin consentirà una rappresentazione virtuale di tutti i processi in tempo quasi reale: questo promuoverà la consapevolezza della situazione.

Poi, a seconda della natura del processo, l’aggiornamento non è sempre richiesto in tempo reale, molti aggiornamenti possono essere eseguiti a intervalli predefiniti (ad esempio, i sensori ambientali forniscono aggiornamenti regolari minuto per minuto), altri quando si verificano determinati eventi (ad esempio, il magazzino fornisce un aggiornamento di stato di un collo di merce); si passa poi all’ulteriore consapevolezza della situazione e così gli attori portuali potranno prendere decisioni coordinate che migliorino l’utilizzo delle risorse e aumentino la sicurezza e l’efficienza delle operazioni al fine di creare valore aggiunto per il singolo attore portuale e per il porto nel suo complesso.

Con le soluzioni avanzate di digital twin, i porti stanno diventando più smart, più sicuri e più sostenibili. Poiché il commercio globale continua a crescere, l’adozione dei gemelli digitali sarà essenziale per i porti per soddisfare le esigenze future, garantendo operazioni efficienti e resilienti che guidano la crescita economica e la gestione ambientale.

Abele Carruezzo