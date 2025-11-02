Lo ShortSeaShipping spagnolo dininuisce nel 2025

(Foto courtesy SPC Spagna)

Il cabotaggio e le merci ro-ro segnano una caduta generale, caratterizzata dall’impatto dell’ETS e dalla contrazione delle rinfuse solide e liquide

Madrid. Il trasporto marittimo a corto raggio è uno dei modi scelti dall’UE per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione del 60% delle emissioni di gas serra derivanti dai trasporti entro il 2050.

La Commissione UE è da molti anni impegnata per un maggiore utilizzo dei trasporti marittimi con investimenti nei porti di nuove tecnologie e nelle operazioni portuali, creando anche efficienze con i trasporti marittimi interni; la strategia sui tali cambiamenti infrastrutturali dei nodi della rete trasportistica europea è sorretta da nuova normativa comunitaria che sta imponendo continue pressioni politiche.

Una delle sfide principali dell’UE consiste nel mantenere il dinamismo e la competitività del settore, migliorandone al contempo le prestazioni ambientali e l’efficienza energetica.

Programma che nei fatti trova preoccupazioni negli operatori di tale settore trasportistico.

Per l’Associazione Spagnola per la Promozione del Trasporto Marittimo a Corto Raggio (SPC Spagna) i costi aggiuntivi del sistema di scambio di quote di emissione (EU-ETS) frenano la tendenza positiva che il segmento dello ShortSeaShipping registrava dal 2010; il calo subito nella prima metà del 2025 è pari al 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La ragione principale di questa frenata è il calo del traffico estero, che rappresenta il 76,5% del totale del TMCD (Transporte Marítimo de Corta Distancia) ed è diminuito del 6,7% su base annua, attestandosi a 101,8 milioni di tonnellate.

Secondo i dati pubblicati dalla SPC Spagna, nel suo Osservatorio statistico, il volume totale trasportato tra gennaio e giugno ha raggiunto i 133 milioni di tonnellate, rispetto ai 139,4 milioni della prima metà del 2024. Questo trend contrasta con l’evoluzione del traffico di cabotaggio – gli spostamenti tra porti nazionali – che è cresciuto del 4,6% raggiungendo i 31,2 milioni di tonnellate, ammortizzando parzialmente il risultato complessivamente negativo.

Secondo l’Associazione, l’applicazione del sistema EU-ETS ai servizi marittimi ha modificato in modo significativo le condizioni di competitività del settore rispetto ad altre modalità di trasporto, in particolare su strada. Infatti, mentre tra il 2013 e il 2019 la crescita di questo tipo di trasporto marittimo è stata superiore a quella del trasporto su strada (54,7% contro il 30,2%), negli ultimi quattro anni l’evoluzione è stata opposta in termini di domanda: la strada è cresciuta di quasi il 6% a fronte della perdita del 4,2% del trasporto marittimo a corto raggio.

Nella distribuzione per tipologia di merci, l’Osservatorio evidenzia che l’unica categoria che ha mostrato segni di miglioramento è stata il general cargo, cresciuto dell’1,6% in termini globali. All’interno di questo gruppo spicca la performance del ro-ro cargo, con un incremento del 2,2% grazie al buon andamento del cabotaggio, che ha parzialmente compensato il calo del traffico internazionale.

Il trasporto di merci alla rinfusa è stato il gruppo più colpito in questo periodo: le rinfuse liquide sono diminuite del 6,9%, mentre le rinfuse solide hanno subito una contrazione del 17,3%. In entrambi i casi, la flessione si concentra esclusivamente nel traffico estero, dal momento che il cabotaggio ha mantenuto un comportamento più stabile, anche con lieve crescita.

Il segmento container ha mantenuto i livelli del primo semestre 2024, senza registrare variazioni significative, evidenziandoun certo equilibrio strutturale rispetto ad altri ssettori merceologici.

Il trasporto marittimo internazionale a corto raggio di merci ro-ro ha raggiunto i 13,5 milioni di tonnellate nella prima metà del 2025, con un calo dell’1% rispetto all’anno precedente.

Il sea- bound dell’Atlantico è stato il più colpito, con un calo dell’11,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Mentre il sea-bound mediterraneo è risultato stabile con un live rialzo dello 0,8%. Questa differenza è dovuta sia a fattori geografici e sia all’evoluzione della domanda nei principali paesi partner commerciali.

Il segmento del trasporto internazionale di veicoli – circa 715.000 unità – ha subito una riduzione del 3,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, se confrontato con la seconda metà del 2024, il risultato è positivo, con una crescita del 7,1%.

L’Osservatorio della SPC Spagna evidenzia che l’analisi dei flussi per paese rivela un comportamento per lo più negativo. Si segnalano i cali in Belgio, con una riduzione del 33%, in Francia (-13,9%), in Italia (-9,4%) e in Irlanda (-5,3%). Crescono invece gli scambi commerciali con il Regno Unito (+9,5%) e il Marocco (+7,6%), quest’ultimo consolidando la propria posizione di partner rilevante nell’asse mediterraneo.

Per quanto riguarda, poi, le Autostrade del Mare (AdM), il numero complessivo delle linee è rimasto stabile a dieci. Tuttavia, la capacità sulla rotta atlantica è diminuita del 36,9% – da 842.000 a 530.900 metri lineari – a causa dell’eliminazione di un liner. Sul fronte mediterraneo, nonostante l’incorporazione di una nuova linea, la capacità totale è diminuita del 20,4% a 2,2 milioni di metri lineari.

In termini di quota di mercato, l’Italia continua ad essere il paese con la quota più alta del TMCD nell’interscambio con la Spagna, con una quota del 46,4%, seguita da Belgio (27,5%) e Regno Unito (24,3%).

SPC Spagna avverte che “i costi aggiuntivi del sistema di scambio di quote di emissione (ETS)” stanno alterando la competitività del modo marittimo e potrebbero mettere a repentaglio i progressi verso un modello logistico più sostenibile ed efficiente.

La prossima Conferenza Annuale ShortSea Valencia 2025, organizzata da SPC Spagna e prevista per il prossimo 19 novembre, affronterà questi temi chiave con la partecipazione di Autorità pubbliche e operatori privati. L’incontro servirà come piattaforma di discussione per discutere le sfide del TMCD e il suo ruolo nella transizione verso una mobilità a basse emissioni di carbonio.

Abele Carruezzo