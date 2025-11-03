Alphaliner Top/100 03 Nov 2025

(Si riportano le prime top/10 , courtesy alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100)

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Alphaliner, al 3 novembre, sono operative in tutto il mondo 7.449 navi portacontainer, con una capacità totale di 33.341,4455 milioni di teu, equivalenti a 395.712,453 milioni di tonnellate di portata lorda

Le prime tre compagnie di linea globali in termini di capacità sono Mediterranean Shipping (7.002,757 milioni di teu, pari al 21,2%), Maersk Line (4.598,281milioni di teu, pari al 13,9%) e CMA CGM Group (4.077,003milioni di teu, pari al 12,3%).

Ancora una volta, la Mediterranean Shipping Co (MSC) rimane il più grande vettore di container al mondo, con gli ultimi dati di Alphaliner che mostrano che la flotta della MSC, con sede a Ginevra, ha superato la soglia dei 7 milioni di teu.

Ultimamente, MSC ha acquistato la Newnew Star 2 (3.534 teu, costruita nel 2007), dall’armatore cinese Hainan Yangpu Newnew Shipping; secondo Alphaliner la nave prenderà il nome di MSC Rabat IV; questo a dimostrazione dell’impegno di MSC a competere anche nel mercato dell’usato.

MSC ha triplicato le sue dimensioni nell’ultimo decennio grazie ad una pianificazione di order book di nuove navi e di altre usate. Dall’inizio del 2022, MSC capeggia la classifica mondiale per capacità di navi portacontainer gestite, superando Maersk che era stata in cima alla classifica per più di un quarto di secolo.

L’espansione di MSC ha spinto la Svizzera, senza sbocco sul mare, a diventare uno dei principali paesi armatoriali al mondo. A gennaio, il portale di prezzi online VesselsValue ha pubblicato la sua classifica annuale delle prime 10 nazioni armatoriali per valore totale degli asset, con la Svizzera che si è insinuata al nono posto grazie soprattutto alle flotte di container e crociere di MSC.

Intanto, MSC ha annunciato la sua partecipazione alla SS Rice News Convention 2025, dal 12-14 novembre 2025 a Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) in Thailandia, riaffermando il suo impegno di lunga data a sostenere il settore agricolo con soluzioni di trasporto affidabili e personalizzate.

Essendo l’alimento più consumato al mondo, con un consumo annuo che supera i 500 milioni di tonnellate, il riso rappresenta la principale fonte di energia per oltre la metà della popolazione mondiale. Tuttavia, il trasporto di questo bene prezioso ma delicato richiede cure e competenze specializzate in quanto è altamente reattivo alla temperatura e all’umidità.

Con decenni di esperienza nella logistica del riso lungo le principali rotte commerciali globali, MSC è orgogliosa di svolgere un ruolo fondamentale nel garantire consegne sicure ed efficienti in tutte le catene di approvvigionamento globali, in particolare nelle principali regioni produttrici e consumatrici come l’Asia.

Abele Carruezzo