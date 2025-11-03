Artico, opportunità per l’Italia…

(Foto courtesy ARES)

Prima Conferenza Nazionale “Artico. La Difesa e il Sistema Paese nelle nuove sfide della competizione globale”

Roma. L’importante evento della settimana scorsa, organizzato dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, presso la sede del Centro Alti Studi Difesa, ha visto intervenire i vertici militari italiani, ambasciatori, mondo della ricerca e dell’industria.

Il tema del “Grande Nord” è un’occasione per una strategia del Governo italiano sotto gli aspetti scientifico, militare, economico, geopolitico e soprattutto quello della security.

La domanda che tutti gli intervernuti hanno evidenziato è stata quanto importante può essere la cd ‘Northern Sea Route’ per l’Italia?

Per l’Univetsità e la Ricerca italiana – ha ecidenziato il Ministro Sen. Anna Maria Bernini – l’opportunità di un uso comune – “Common Use”- delle risorse della Difesa, degli Esteri, della Ricerca e dell’industria, per cui l’Italia non può sottrarsi nell’affrontare la questione artica sempre più al centro delle dinamiche globali.

L’Artico – ha sottolineato la Sen. Isabella Rauti – rappresenta la nuova sfida globale, trattandosi di un grande continente ricchissimo di materie prime, idrocarburi e risorse ittiche oltre che per l’apertura di nuove rotte marittime per il momento solo commerciali.

“Per il Governo Italiano è necessario salvaguardare l’integrità dell’Artico e contenere le spinte allo sfruttamento senza regole delle risorse ivi presenti; la regione artica deve divenire terreno di fertile collaborazione e non un nuovo teatro di pericolose tensioni”, ha detto la Sen. Rauti. “La nostra sfida- ha aggiunto- è quella di proteggerlo, contribuendo a mantenerlo pacifico e sicuro, un’area di dialogo internazionale senza monopoli da parte dei grandi player globali”.

Chiaro è stato l’intervento dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato militare della NATO, che ha descritto la partita geopolitica e strategica in atto nella regione artica dal blocco russo-cinese da un lato, e dalla NATO dall’altro; la Russia sta investendo forti risorse per potenziare le sue Forze Armate nell’area, mentre la Cina a sua volta investe in spedizioni di ricerca e sfrutta sempre di più la rotta marittima artica che si sta aprendo a causa dello scioglimento dei ghiacci.

“In questo scenario – ha ribadito l’Ammiraglio Dragone – la NATO sta riorientando le sue capacità operative per assicurare al cd. Fronte Nord, oggi ampliatosi con l’adesione alla Alleanza di Svezia e Finlandia, Paesi prima neutrali, maggiori condizioni di sicurezza e protezione”.

Per la Marina Militare è intervenuto l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, nominato poi, Capo di Stato Maggiore della Forza Armata, che ha sottolineato “… l’impegno nell’Oceano Artico con le attuali risorse rappresentate da Nave Alliance, e quelle che prossimamente saranno rese disponibili con l’ingresso in linea di due nuove navi, Nave Quirinale e Nave Arcadia, quest’ultima gestita dal’ISPRA, entrambe capaci di affrontare in determinati periodi dell’anno strati di ghiaccio spessi fino a 40 centimetri”.

Mentre per l’Aeronautica Militare è intervenuto il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore, che ha descritto la complessità delle operazioni aeree nella regione artica e delle particolari attrezzature necessarie per salvaguardare piloti ed equipaggi ivi operanti, sottolineando anche la opportunità fornita dai sistemi satellitari per garantire una sorveglianza costante dell’immensa regione artica.

Infine, per l’Arma dei Carabinieri è intervenuto il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli che ha messo in luce le capacità della Forza Armata di agire sia sotto il profilo militare, di polizia e per la repressione dei reati ambientali ed agroalimentari anche nel contesto artico sempre più terreno di interessi contrastanti e pericolosi per la salvaguardia planetaria.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy ARES)