Con gli accordi commerciali dell’UE le esportazioni crescono e sostengono la diversificazione

Lo sostiene la 5a relazione annuale sull’attuazione e l’applicazione della politica commerciale dell’UE, pubblicata stamane

Bruxelles. L’ampia rete di accordi commerciali dell’UE aiuta le aziende a trovare mercati alternativi per le loro esportazioni, riducendo al contempo la dipendenza in un contesto geopolitico difficile.

La relazione, che copre il 2024 e la prima metà del 2025, conclude che gli accordi commerciali dell’UE aumentano la resilienza e la competitività degli operatori economici dell’Europa.

Nel 2024, le esportazioni di beni verso i 76 partner commerciali preferenziali dell’UE sono cresciute del doppio rispetto alle esportazioni verso paesi non coperti da un accordo di libero scambio (ALS): l’1,4% contro lo 0,7%. Ad esempio, le esportazioni dell’UE verso il Canada sono aumentate del 51% dal 2017, rispetto al 20% verso il resto del mondo.

Le esportazioni agroalimentari totali dell’UE hanno raggiunto un nuovo record nel 2024, raggiungendo i 235 miliardi di euro (con un aumento del 2,8% rispetto al 2023). Le esportazioni agroalimentari verso partner commerciali preferenziali, per un valore di 138 miliardi di euro, sono aumentate del 3,6%, rispetto all’1,6% con i partner non aderenti ad accordi di libero scambio.

Gli scambi di servizi dell’UE con i partner preferenziali hanno raggiunto 1,3 trilioni di euro. Secondo gli ultimi dati disponibili (2023), sono aumentati di oltre tre volte rispetto agli scambi con i partner non aderenti ad accordi di libero scambio (+4,5% contro +1,2%).

Gli accordi commerciali dell’UE supportano anche la diversificazione e la stabilità della catena di approvvigionamento: “Le esportazioni verso alcuni partner chiave come Messico, Norvegia, Svizzera e Regno Unito hanno compensato la riduzione delle vendite di veicoli, componenti per veicoli e macchinari elettrici dovuta alle sanzioni dell’UE contro la Russia”, si legge nella relazione. .

Allo stesso tempo, l’aumento delle importazioni di gas e gas liquefatto da Algeria, Kazakistan e Norvegia, nonché le importazioni di rame dal Cile, hanno contribuito a colmare il vuoto lasciato dalla riduzione delle importazioni dalla Russia a seguito delle sanzioni.

“Prevenire e rimuovere le barriere commerciali nei paesi terzi rimane fondamentale per la crescita del commercio dell’UE” è il monito della relazione della Commissione. Solo nel 2024 sono stati rimossi 44 ostacoli di questo tipo. Da quando è stato nominato il Responsabile dell’applicazione delle norme della Commissione nel 2020, ne sono stati rimossi 186 in totale.

Inoltre, l’UE sta attivamente ampliando la sua rete di accordi commerciali. Lo scorso anno sono entrati in vigore due nuovi accordi preferenziali dell’UE: un accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda e un accordo di partenariato economico con il Kenya.

Quest’anno la Commissione ha inoltre concluso i negoziati con l’Indonesia e ha proposto accordi con il Mercosur e il Messico per l’adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo. L’UE sta attualmente negoziando accordi commerciali con India, Malesia, Filippine, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti.

La quinta edizione delle relazioni annuali è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che aggiorna sui principali sviluppi nei partenariati commerciali preferenziali dell’UE.

La relazione illustra gli impatti dell’eliminazione delle barriere commerciali e della risoluzione delle controversie nei partner commerciali dei paesi terzi, anche con l’ausilio della risoluzione delle controversie e del potenziamento degli strumenti di applicazione autonomi dell’UE. Evidenzia inoltre gli sforzi per promuovere i vantaggi degli accordi commerciali dell’UE per le principali parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, in particolare attraverso il portale Access2Markets.

Intanto, l’altro giorno, sulla realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Lisbona-Madrid sul Corridoio europeo di trasporto atlantico, in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione europea ha adottato una decisione di esecuzione che stabilisce le tappe fondamentali e le scadenze per il completamento del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Madrid e Lisbona.

Questo progetto di punta per le infrastrutture transfrontaliere migliorerà in modo significativo la connettività all’interno dell’Unione europea. Sostenuta all’unanimità dagli Stati membri, la decisione promuove la piena integrazione del Portogallo e della Spagna nella rete ferroviaria europea ad alta velocità. Entro il 2030 i passeggeri saranno in grado di viaggiare tra le due capitali in circa cinque ore, ed entro il 2034 in sole tre ore.

In Portogallo, la nuova linea ad alta velocità “Evora-Elvas” ha ricevuto 235 milioni di euro dal meccanismo per collegare l’Europa. Da parte spagnola, diversi fondi di investimento dell’UE, come il FESR e l’RFF, hanno fornito un sostegno di circa 750 milioni di euro dal 2014 alla linea ad alta velocità che collega l’Estremadura a Madrid.

La decisione adottata dalla Commossione fa parte di uno sforzo più ampio volto ad accelerare l’attuazione di progetti transfrontalieri nell’ambito del Regolamento riveduto sulla Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T), rafforzando l’impegno dell’UE a favore di un trasporto senza interruzioni, sostenibile e sicuro.

Rappresenta inoltre un importante passo avanti nella visione dell’UE di collegare l’Europa attraverso la ferrovia ad alta velocità. Prossimamente, in questa prima settimana di novembre, la Commissione presenterà il suo piano per una rete europea ad alta velocità.

Abele Carruezzo