TORNA IN CAMPANIA IL RECRUITING DI GNV

Appuntamenti a Torre del Greco (12 novembre) e Salerno (13 novembre) per l’inserimento di oltre 200 nuove risorse di bordo

Genova – GNV – compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC – annuncia due nuove tappe della propria campagna di assunzioni 2025, avviata a inizio anno in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego nazionali.

Le prossime tappe di selezione si terranno in Campania, in collaborazione con i Centri per l’impiego – Direzione Generale Lavoro e Formazione della Regione Campania martedì 12 novembre a Torre del Greco e mercoledì 13 novembre a Salerno.

Gli incontri sono in programma:

Martedì 12 novembre, dalle ore 09:30 alle ore 16:00 presso Stecca – Incubatore del Mare – ex Molini Meridionali Marzoli (Via Calastro 8, Torre del Greco);

Mercoledì 13 novembre, dalle ore 09:30 alle ore 16:00 presso il Centro per l’Impiego di Salerno (Via Generale Clark 51)

Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: https://shorturl.at/msjDt

Durante le due giornate, i partecipanti potranno incontrare i recruiter di GNV, coadiuvati dagli operatori dei Centri per l’Impiego della Regione Campania e di SLI, sostenere colloqui conoscitivi, ricevere informazioni sui percorsi di carriera e candidarsi alle posizioni aperte. La Compagnia ricerca professionisti per ruoli di bordo da inserire nella sezione Hotel/Retail e Deck & Engine.

Le figure ricercate comprendono:

-per la sezione HOTEL/RETAIL: assistente ufficio (con conoscenza dell’arabo), magazziniere, piccolo di camera, cambusiere, capo cuoco, pizzaiolo, cuoco, piccolo di cucina, Shop Attendant (cassiere shop con conoscenza dell’arabo).

-per la sezione DECK & ENGINE: nostromo, marinaio, direttore di macchina, 1° ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, elettricista, giovanotto elettricista, operaio meccanico, operaio motorista, comune di macchina, frigorista, ottonaio

Per i candidati alle posizioni Deck & Engine che parteciperanno al job day è richiesta comprovata esperienza pregressa a bordo e dovranno portare con sé una copia del proprio documento d’identità in corso di validità, una copia del proprio CV aggiornato, il libretto di navigazione, la documentazione relativa ai corsi SCTW ed eventuali certificati ove necessario.

È possibile inviare la propria candidatura anche tramite il sito ufficiale della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per ulteriori informazioni: crew.talent@gnv.it