La Grimaldi Manila, una nuova Pure Car and Truck Carrier di Grimaldi, varata ieri

(Cerimonia del varo della Grande Manila Shanghai, 5 novembre 2025; foto courtessy SWS)

Ieri, 5 novembre 2025, si è tenuta a Shanghai la cerimonia del varo della nave “Grande Manila” del Gruppo Grimaldi, presso i cantieri Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding

Shanghai. I cantieri navali Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), appartenenti alla China State Shipbuilding Corporation, ha lanciato il nuovissimo vettore per auto e camion (PCTC) del Gruppo Grimaldi in una cerimonia mercoledì 5 novembre.

La cerimonia ha segnato un altro passo importante nel programma di espansione della flotta del Gruppo Armatoriale di Napoli.

La notizia è data Baird Publications, importante casa editrice di shipping che produce anche il portale marittimo Baird Maritime.

La nave Grande Manila è una sorella della Grande Tianjin e della Grande Auckland, consegnate dai cantieri SWS a Grimaldi all’inizio di quest’anno.

La PCTC Grande Manila negli aspetti salienti, prensenta una lunghezza di 200 metri, larga 38 metri e con una capacità totale di 9.241 ceu (car equivalent units).

Presenta una ‘versalità’ di quattro ponti veicoli adatti anche a carichi pesanti (fino a 250 tonnellate) e alti (fino a 6,5 metri). L’alimentazione del PCTC sarà fornita da un motore MAN B&W a controllo elettronico.

Il Gruppo Grimaldi aveva precedentemente affermato che questo particolare motore è conforme ai limiti internazionali più severi per le emissioni di CO₂, NOx e SOx.

La Grande Manila ha anche ottenuto la notazione di classe “ammonia ready” dal RINA, che certifica che può essere convertita in futuro per utilizzare l’ammoniaca come combustibile alternativo.

Questa nuova unità rafforza ulteriormente la flotta del Gruppo Grimaldi, che sta investendo in navi moderne e versatili per il trasporto di veicoli e carichi rotabili.

La nave “Grande Manila” – come si evince dalla cerimonia del varo – entrerà in servizio nelle prossime settimane, entro la fine del 2025, dopo il completamento degli ultimi test e allestimenti post-varo; e, da informazioni non ufficiali, sarà impiegata molto propabilmente sulle rotte tra Europa, Nord Africa e Asia, con particolare focus sul trasporto di veicoli e carichi rotabili.

Abele Carruezzo