Commissione e le Autorità nazionali per la tutela dei consumatori concordano con 21 compagnie aeree europee le pratiche in materia di asserzioni ambientali

(Foto courtesy Ita Airways)

Ventuno compagnie aeree si sono impegnate a modificare le loro pratiche in materia di asserzioni ambientali che sono state considerate fuorvianti dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC)

Bruxelles. Le compagnie aeree si sono impegnate a smettere di sostenere che le emissioni di CO2 di un volo specifico potrebbero essere neutralizzate, compensate o direttamente ridotte dai contributi finanziari dei consumatori a progetti di protezione del clima o per l’uso di carburanti alternativi per l’aviazione. La Commissione europea e la rete dei consumatori dicono nò!

Nel giugno 2023 l’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha emesso una segnalazione denunciando asserzioni ambientali ingannevoli da parte di 17 compagnie aeree europee.

Le pratiche commerciali sleali sotto forma di azioni e omissioni ingannevoli, per la Commissione non sono più accettabili. Gli articoli 5, 6 e 7 della Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno le vietano. le pratiche commerciali sleali sotto forma di azioni e omissioni ingannevoli.

L’impegno da parte delle compagnie aeree a modificare le loro pratiche in ambito ambientale è stato coordinato dalla Commissione europea e la rete CPC, sotto la guida della Direzione generale belga per l’ispezione economica, dall’Autorità olandese per i consumatori e i mercati, dall’Autorità norvegese per i consumatori e dalla Direzione generale spagnola per gli Affari dei consumatori.

Le compagnie che hanno preso impegno nell’introdurre cambiamenti nelle loro pratiche sono: Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling e Wizz Air.

Questi gli impegni discussi e concordati: – chiarire che le emissioni di CO2 di un volo specifico non possono essere neutralizzate, compensate o direttamente ridotte dai contributi ai progetti di protezione del clima o ai carburanti alternativi per l’aviazione; – l’uso del termine “carburanti sostenibili per l’aviazione” solo con chiarimenti adeguati a suffragarlo; – astenersi dall’utilizzare un linguaggio o una terminologia green vaghi o qualsiasi asserzione ambientale implicita; – fornire maggiori informazioni sulle asserzioni relative alle prestazioni ambientali future, come il conseguimento dell’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, con scadenze chiare, misure realizzabili e tipi di emissioni interessate;- garantire che i calcoli delle emissioni di CO2 siano visualizzati in modo chiaro e trasparente; – fornire prove e informazioni scientifiche sufficienti a sostegno delle asserzioni di miglioramento dell’impatto ambientale.

Lacomunicazione di ‘orientamento’ della Commissione europea sull’interpretazione e l’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali fornisce orientamenti su quali asserzioni ambientali possono essere considerate fuorvianti.

Le Autorità nazionali per la tutela dei consumatori monitoreranno la tempestiva attuazione di tali impegni secondo il calendario comunicato da ciascuna compagnia aerea.

Le Autorità nazionali per la tutela dei consumatori possono inoltre adottare misure di esecuzione nei confronti delle compagnie aeree che non hanno assunto impegni sufficienti o che non li attuano correttamente.

Per garantire una concorrenza leale e condizioni di parità nel settore dell’aviazione, la rete valuterà anche le pratiche di altre compagnie aeree che operano nel mercato unico e, se necessario, richiederà gli stessi impegni.

“Questo dialogo è un incoraggiante riconoscimento della responsabilità che condividiamo di fornire ai consumatori informazioni veritiere e di lavorare per veri miglioramenti nella riduzione dell’impatto ambientale dell’aviazione. Accolgo con favore l’impegno assunto dalle compagnie aeree di modificare le loro pratiche”, ha dichiarato Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia.

“I consumatori sono la potenza di fuoco della nostra economia. Più e più volte gli europei hanno dimostrato la loro disponibilità a contribuire a un futuro più sostenibile e resiliente. Ora è importante che l’industria corrisponda a questi sforzi garantendo trasparenza e onestà nelle asserzioni ambientali. I consumatori meritano informazioni chiare e accurate sul reale impatto dei viaggi aerei e sugli sforzi reali che possono essere compiuti per aumentare la sostenibilità”, afferma Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di diritto e la Tutela dei Consumatori.

Abele Carruezzo

(Henna Virkkunen e Michael McGrath; foto EU Commission)