Assemblea Pubblica UNIPORT, Roma 19 novembre – Il Programma

Assemblea Pubblica UNIPORT che si terrà il 19 novembre a Roma (14.30 – 17.30, presso il Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni, in Piazza di San Salvatore in Lauro, 15).
L’evento pubblico vedrà i saluti istituzionali di: Edoardo Rixi – Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Raffaele Fitto – Commissario Europeo Vice Presidente esecutivo alla Coesione e alle Riforme (in collegamento), Amm. Isp. (CP) Vincenzo Leone – Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
Seguirà la tavola rotonda che vedrà protagonisti: Salvatore Deidda Presidente – IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Andrea Caroppo – Vice Presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati, Anna Maria Cisint – Parlamentare europeo membro Commissione Trasporti (TRAN), Gabriella Di Girolamo – 8a Commissione del Senato della Repubblica, Valentina Ghio – IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Davide Bordoni Amministratore Unico RAM Rete Autostrade Mediterranee Spa, Donato Liguori – Direttore Generale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale, Rodolfo Giampieri – Presidente Assoporti, Nicola Zaccheo – Presidente ART.
Le conclusioni saranno affidate al Ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare Nello Musumeci.
Per accreditarsi è possibile farlo al link che segue: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6RiaBsfPvPfqGSaIK0OSgbN3Jf–IdmQzEt4X_I5dgTU9aQ/viewform