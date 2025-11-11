Nuovi piani UE per il trasporto e carburanti sostenibili

La Commissione rafforza la competitività dell’Europa con nuovi piani per il trasporto ferroviario ad alta velocità e carburanti sostenibili per il trasporto aereo e per vie navigabili

Bruxelles. La Commissione europea ha adottato un pacchetto globale sui trasporti.

Intende accelerare la diffusione della rete ferroviaria europea ad alta velocità e per stimolare gli investimenti in combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per i settori dell’aviazione e del trasporto per vie navigabili. L’UE mira a rendere il sistema dei trasporti europei più efficiente, interconnessoe, accessibile, pulito e resiliente.

Ferrovia più veloce e più connessa in tutta Europa

Il nuovo piano d’azione per le ferrovie ad alta velocità definisce le misure necessarie per creare una rete europea più veloce, più interoperabile e meglio collegata entro il 2040. Mira a ridurre i tempi di percorrenza e a rendere il trasporto ferroviario un’alternativa più attraente ai viaggi aerei a corto raggio, aumentando così il numero di passeggeri e stimolando le economie regionali e il turismo.

Il piano prevede (sulla base della rete TEN-T) di collegare i principali nodi a velocità pari o superiori a 200 km/h. Si potrà viggiare da Berlino a Copenaghen in quattro ore (attualmente sette ore) e da Sofia ad Atene in sei ore (contro le 13 ore e 40 minuti attuali).

Oltre a tempi di viaggio più brevi, il piano alleggerirà la congestione e libererà la capacità sulle linee convenzionali, facilitando i treni notturni, il trasporto merci e la mobilità militare, rafforzando nel contempo la competitività dell’Europa nel turismo e nell’industria.

Aumentare gli investimenti nei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio

La seconda iniziativa adottata riguarda il ‘Piano di Investimenti per i Trasporti Sostenibili (STIP)’ per stimolare gli investimenti nei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, concentrandosi sul trasporto aereo e per vie navigabili.

Per gli obiettivi posti dai RefuelEU Aviation e FuelEU Maritime entro il 2035 saranno necessari circa 20 milioni di tonnellate di combustibili sostenibili (biocarburanti ed elettrocarburanti); per questo saranno necessari investimenti stimati in 100 miliardi di euro.

“Lo STIP – si legge nel comunicato della Commissione – invia un chiaro segnale agli investitori che gli obiettivi dell’Europa rimangono in vigore e che la Commissione sosterrà la transizione verso un’economia climaticamente neutra. Accelerando la produzione interna di combustibili biologici e non biologici, l’Europa può ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili importati, migliorare la competitività delle sue industrie e guidare la transizione verso l’energia pulita a livello globale”.

2,9 miliardi di euro di investimenti, attraverso gli strumenti dell’UE, entro il 2027, per: – Almeno 2 miliardi di euro per i combustibili alternativi sostenibili nell’ambito di InvestEU.- 300 milioni di euro attraverso la Banca Europea dell’Idrogeno per sostenere i carburanti a base di idrogeno per l’aviazione e il trasporto marittimo. – 446 milioni di euro per progetti relativi al carburante sintetico per l’aviazione e al carburante per uso marittimo nell’ambito del Fondo per l’Innovazione. – 133,5 milioni dieuro in ricerca e innovazione nel settore dei combustibili nell’ambito di Orizzonte Europa.

La Commissione e gli Stati membri, inoltre, si stanno preparando ad avviare un progetto pilota eSAF Early Movers Coalition entro la fine del 2025, con l’obiettivo di mobilitare almeno 500 milioni di euro per progetti relativi ai carburanti sintetici per l’aviazione.

A medio termine, la Commissione si adopererà per istituire un meccanismo che colleghi i produttori e gli acquirenti di combustibili, garantisca la certezza delle entrate e riduca il rischio di investimento. Il piano rafforzerà inoltre i partenariati internazionali per espandere la produzione mondiale di combustibili e attrarre importazioni che soddisfano i criteri di sostenibilità dell’UE, garantendo nel contempo una concorrenza leale per i produttori e gli utilizzatori dell’UE.

“La ferrovia ad alta velocità è coesione in azione. Migliorare i tempi di viaggio tra le capitali di tutta Europa è un risultato tangibile e pragmatico della nostra volontà di rendere l’Europa più unita e più efficiente. Riavvicinerà i cittadini, faciliterà le imprese in tutta l’UE e contribuirà al cosiddetto “diritto di rimanere”, ha sottolineato l’On.le Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme.

“Il pacchetto odierno – ha detto Apostolos Tzitzikostas, Commissario per i Trasporti Sostenibili e il Turismo – mira a rafforzare la competitività dell’Europa, muovendosi con decisione verso un futuro a zero emissioni nette. Investendo in ferrovie più veloci e meglio collegate e incrementando i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, stiamo rendendo il sistema di trasporto europeo più pulito, più resiliente e più accessibile per i cittadini”.

Mentre l’Europa si posiziona per guidare la transizione energetica marittima globale, il consenso tra gli stakeholder del settore è chiaro: obiettivi ambiziosi richiedono un’attuazione altrettanto ambiziosa e rapida per colmare il divario tra la capacità di produzione di combustibili rinnovabili e gli obiettivi di decarbonizzazione del settore.

Gli analisti rilevano che lo shipping europeo ha gia investito oltre 150 miliardi di euro in navi a doppia alimentazione pronte a funzionare con combustibili zero o quasi zero entro il 2030, ma questi investimenti si tradurranno in riduzioni delle emissioni solo se i combustibili rinnovabili avranno un prezzo competitivo.

Abele Carruezzo

(Raffaele Fitto e Apostolos Tzitzikostas; foto courtesy Uff. s. CommissioneUE)