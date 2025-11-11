Pubblicata la 53ª edizione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) 2023-2024

ISBN 979-12-81057-09-8

Il Ministro Salvini: “MIT proiettato verso il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e degli impegni assunti”

Roma. È stata pubblicata – stamane – sul sito del MIT la 53ª edizione del “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (CNIT) – Anni 2023-2024”, principale strumento di analisi e monitoraggio del sistema infrastrutturale e dei trasporti del Paese.

Il “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti – Anni 2023-2024” realizzato dall’Ufficio di Statistica del Ministero, Divisione 3 della Direzione Generale per la Digitalizzazione, è un compendio statistico prodotto in collaborazione con esperti di settore di Uffici, Dipartimenti e Direzioni Generali del Ministero, altre Amministrazioni Pubbliche, ISTAT, Aziende, Imprese, Enti ed Istituti di Ricerca. L’edizione 2023-2024, si apre con una prefazione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Il volume include sezioni dedicate alle infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità sostenibile, con Appendici online che rendono i dati direttamente consultabili.

Nella prefazione, il Ministro Salvini sottolinea l’importanza del CNIT per la programmazione del Dicastero, evidenziando il costante lavoro del MIT e del Governo “proiettato verso il completo raggiungimento degli obiettivi strategici e degli impegni assunti per il prossimo futuro, a livello europeo e internazionale”.

Riferimento essenziale per il monitoraggio del sistema nazionale di trasporti e infrastrutture, il CNIT si distingue per un approccio multidimensionale e integrato, in sinergia con amministrazioni ed enti di ricerca. Un contributo fondamentale per una programmazione sempre più efficace e per il supporto alle decisioni strategiche a livello governativo e industriale.

Il Volume, nato nel 1967 (anno di promulgazione della sua Legge istitutiva, la n. 1085), inizialmente denominato “Conto Nazionale dei Trasporti”, costituisce una storica fonte statistica ufficiale di settore.

Il “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti – Anni 2023-2024” è composto, nella edizione corrente da una breve sezione Introduttiva, e da 12 Capitoli suddivisi in ambiti di competenza e classificati in funzione della specifica sezione di riferimento: Trasporti, Infrastrutture ed Altri Contributi.

Tra gli argomenti trattati, si evidenziano quelli concernenti: – statistiche e serie di dati relativi a spese dello Stato e di aziende ed enti pubblici di settore, distinte per categoria economica, con particolare riferimento alla classificazione economica della spesa dello Stato nel settore dei trasporti nonché le spese sostenute a livello di Enti locali, sia in conto capitale che parte corrente, attribuibili a costi derivanti dai trasporti; – per i trasporti, dati, statistiche ed indicatori relativi a infrastrutture, mezzi, traffico passeggeri e merci per modo di trasporto, mercato dell’automobile, patenti ed esiti degli esami di guida, trasporto pubblico locale, domanda ed offerta di mobilità ed indicatori di mobilità urbana, cantieristica navale, finanziamenti pubblici e spese private di settore, incidentalità stradale, marittima, ferroviaria ed aerea, infrastrutture e mobilità sostenibili per modo di trasporto; – per le infrastrutture, i lavori pubblici, i programmi nazionali ed europei di settore, opere infrastrutturali di rilevanza nazionale, reti stradali e ferroviarie, porti, interporti ed aeroporti, reti di trasporto trans-europee, reti idriche, caratteristiche strutturali dei lavori pubblici, programmi operativi nazionali infrastrutture e reti (PON), nonché lo stato di attuazione delle Misure del Piano Nnale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Allegati al CNIT 2023-2024 sono, inoltre, disponibili, su file, ampie sezioni di Appendice contenenti statistiche dettagliate, aggiornate e consultabili direttamente dall’utenza.

Riportiamo una delle tabelle riguardo al Traffico merci. Le stime riguardanti il traffico interno di merci per l’anno 2023 evidenziano oltre 207 miliardi di tonnellate-km, con una diminuzione del 4,6% rispetto all’anno precedente; la serie di dati (cfr. Tabb. 1.1) mette ancora in rilievo l’assoluta prevalenza del trasporto su strada, che nello stesso anno 2023 assorbe il 57,7% delle tonnellate-km di merce complessivamente trasportate.

In corsivo i dati stimati – Le somme possono non coincidere con i totali a causa degli arrotondamenti.

(1) Sono considerati gli spostamenti di merce realizzati da vettori nazionali con origine e destinazione interne al territorio italiano. Per il traffico ferroviario e per oleodotto è compresa ache la quota dei traffici internazionali realizzata su territorio nazionale. La tabella è costruita utilizzando serie di dati di fonti diverse desunti da indagini condotte con metodologie e sistemi tra loro non comparabili. (2) La merce trasportata, come richiesto dal Regolamento di riferimento UE, non include il peso dei carri privati vuoti. (3) Non sono compresi gli spostamenti delle locomotive singole. (4) Dall’anno 2009 all’anno 2012 confronto tra dati annuali riferiti ai due gruppi di Imprese (grandi e piccole-medie) va effettuato tenendo presente che l’universo dei suddetti due gruppi può variare, di anno in anno, in base al volume del traffico merci realizzato dalle singole Imprese secondo le soglie individuate dal Regolamento CE n.91/2003. Dal 2013 gli universi dei due gruppi di imprese (grandi e piccole-medie) coincidono.

Dal 2016 il Regolamento UE n. 2032/2016 (che ha modificato il Regolamento CE n. 91/2003) ha introdotto delle nuove soglie di traffico, per cui i due gruppi “Grandi imprese” e “Piccole e Medie imprese” risultano numericamente differenti rispetto agli anni precedenti. Il Regolamento UE n.2032/2016 è stato rifuso nel Regolamento UE n. 643/2018. (5) Per raffronto si trascrive di seguito la serie storica del trasporto merci su strada complessivo (trasporti interni e internazionali) a cui è stato aggiunto il traffico dei vettori stranieri (EU 27 ed EU 28).

Le percentuali attribuite ai rimanenti modi di trasporto sono, per l’anno 2023 le seguenti: – 26,5%, in diminuzione rispetto all’anno precedente, per le vie d’acqua (navigazione marittima e interna); – 15,2%, quota in lieve calo per gli impianti fissi (ferrovie ed oleodotti), all’interno dei quali il trasporto ferroviario, con 22.693 milioni di tonnellate-km, costituisce il 10,9% del traffico merci complessivo; – 0,6% per la modalità aerea, che copre una quota molto esigua anche perché dedicata soprattutto al trasporto internazionale delle merci.

L’intero volume è disponibile sul sito del Ministero.

Abele Carruezzo