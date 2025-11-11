Turismo, MiTur e MIT pubblicano circolare congiunta su unità da diporto e servizi turistici collegati

Pacchetti turistici e natanti da diporto, pubblicate e linee guida di coordinamento ed entrano in vigore

Roma. Il Ministero del Turismo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno pubblicato – stamane 11 nov – la circolare congiunta che stabilisce linee guida operative per il settore delle unità da diporto e i servizi turistici collegati, al fine di garantire una regolamentazione chiara e coerente per l’utilizzo commerciale delle imbarcazioni, in linea con i decreti legislativi 23 maggio 2011 n. 79 e 18 luglio 2005 n. 171.

La circolare – disponibile in allegato – chiarisce i diritti e i doveri degli operatori del settore, favorendo la trasparenza e la sicurezza nelle operazioni di noleggio e locazione, ed evidenzia l’importanza della mediazione tra armatori e utenti, specificando che le agenzie di viaggio possono operare come intermediari senza assumere responsabilità dirette nella navigazione.

Le Autorità competenti sono chiamate a garantire il rispetto delle normative, facilitando i controlli sulle unità in navigazione e assicurando che la documentazione di bordo sia sempre in regola.

“Abbiamo raggiunto un risultato importante ascoltando ancora una volta le esigenze del settore. Questo è un passo fondamentale per promuovere un turismo sostenibile e responsabile, che rispetti le normative e tuteli le imprese e la sicurezza di tutti gli utenti” commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Riportiamo il commento dell’amico Avvocato Navigazionista Alfonso Mignone, presidente Tribunale Arbitrale del Turismo e della Nautica.

“Risulta acclarato che l’offerta commerciale di unità da diporto costituisce uno dei servizi turistici che le agenzie di viaggio inseriscono nei pacchetti turistici di loro creazione. In particolare, gli operatori del settore turistico, laddove non assumano direttamente la gestione di una o più unità da destinare alla stipula di contratti di noleggio o locazione, mettono in contatto l’armatore delle unità da diporto e l’utente, fruitore finale dell’unita’, ponendosi come meri intermediari tra le due parti, senza assumere in proprio, in alcun modo, l’esercizio della navigazione e le inerenti responsabilità.



L’intera operazione, e in particolare l’attività connessa all’utilizzo commerciale dell’unità da diporto, si inquadra pertanto nell’ambito della disciplina di settore, posta dal d.lgs. n. 79 del 2011, dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e, ad ogni modo,nell’ambito delle norme generali in materia di mediazione poste dagli artt. 1754 e ss. cod. civ., che trovano quindi piena applicazione nella fattispecie.

Ne consegue che tale attività, qualora si concretizzi in una mera ‘intermediazione’, esula dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 171 del 2005, non attenendo all’esercizio di attività di navigazione, presupposto dell’eventuale abusivo esercizio di attività commerciali sull’unità da diporto. Ciò anche nell’ipotesi in cui colui che stipula un contratto di locazione si avvalga, a sua volta, attraverso uno o più contratti di collaborazione professionale, di un soggetto terzo munito di titolo professionale che svolga una prestazione di supporto e di collaborazione con il conduttore nell’esercizio della navigazione, assumendoun’obbligazione di mezzi e non di risultato, mantenendo il conduttore (locatario) le conseguenti responsabilità connesse all’esercizio della navigazione.

Per quanto riguarda, poi, la regolazione dei rapporti tra le parti del contratto di locazione o di noleggio, ossia l’armatore/proprietario dell’unita’ e il fruitore della stessa, resta ferma l’applicazione della disciplina recata dal citato codice della nautica da diporto, inerente l’utilizzo a scopi commerciali.

Resta, però, indispensabile, ai fini dei controlli, che le descritte vicende di utilizzazione dell’imbarcazione emergano con chiarezza dalla documentazione di bordo tra cui anche i contratti di collaborazione professionale tra il conduttore e il terzo”.

Abele Carruezzo

*Si allega la corcolare congiuntaMiTur e MIT