Assogasliquidi-Federchimica: “L’applicazione del sistema ETS nel comparto del GNL e del bioGNL. Analisi impatti e scenari per autotrasporto shipping e industria”

Roma, 19 novembre 2025, h 14.30
Aula Toti, Campus Luiss – Viale Romania 32, Roma
L’entrata in vigore della nuova normativa in materia di ETS pone delle sfide rilevanti ai settori dello shipping, dell’autotrasporto e dell’industria. Il GNL ed il bioGNL rappresentano una soluzione già pronta e disponibile per la riduzione dell’impronta carbonica dei settori della mobilità pesante (stradale e marittima) e dell’industria, chiamati a confrontarsi con l’impatto della nuova normativa in materia di emission trading.
Nel corso dell’evento verrà presentato lo studio svolto da BIP consulting che analizza l’impatto dei nuovi obblighi in materia di ETS sl comparto del GNL e del bioGNL, con un confronto tra le diverse commodities energetiche e l’analisi di penetrazione long term dei prodotti. I dati che emergono dallo Studio saranno la base del confronto che si svilupperà tra Imprese ed Istituzioni anche al fine di individuare le misure di policy necessarie a garantire che l’Italia rafforzi il suo ruolo centrale nello sviluppo del mercato del GNL e del bioGNL.
Ore 14.30: Registrazione dei partecipanti
Ore 14.45: Saluto del Presidente di Federchimica-Assogasliquidi, Matteo Cimenti
Ore 15.00: Introduzione ai lavori: Presidente Gruppo GNL Federchimica-Assogasliquidi, Costantino Amadei
Ore 15.15: Presentazione studio “L’applicazione del sistema ETS nel comparto del GNL e del bioGNL. Analisi degli impatti e scenari di penetrazione long-term negli impieghi nei settori dell’autotrasporto, dello shipping e dell’industria”
Federico Buccetti – Bip Consulting
Ore 15.45: Panel con le Imprese:
Roberto Alberti, CFO Costa Crociere
Andrea Arza’, Gruppo SIAD
Massimo Beccalli, Corporate Tech Gases Innovation Manager Soc. SOL
Aldo Bernardini, AD HAM Italia
Andrea Fernandi, Chief Sales Officer Direttore Commerciale Soc. Vulcan
Fabio Ferrara, Head of Marine Fuels and Bitumen, Enilive
Giuseppe Fiorino, CEO Soc. Liquigas
Vincenzo Franza, AD Caronte & Tourist Isole minori
Marco Luca’, Consigliere d’Amministrazione Soc. Rete Spa
Filippo Redaelli, CEO SBG Group
Ore 16.30: Francesco Benevolo – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna
Fausto Fedele – Direttore generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Davide Gariglio – Presidente Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale di Livorno
Mauro Mallone – Presidente Comitato ETS
Alessandro Noce – Direttore generale Mercati e Infrastrutture energetiche – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Francesco Rizzo – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Patrizia Scarchilli – Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ore 17.30: On. Salvatore DEIDDA – Presidente Commissione Trasporti, Camera dei Deputati
On. Ilaria CAVO – Vicepresidente della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo), Camera dei Deputati
On. Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO – Partito Democratico, Camera dei Deputati
Sen. Simona PETRUCCI, Presidente Intergruppo Parlamentare per l’Economia del Mare, Senato della Repubblica
Sen. Manfredi POTENTI – 8ª Commissione permanente (Ambiente), Senato della Repubblica
On. Luca SQUERI, Segretario della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo), Camera dei Deputati.
Ore 18.00: Conclusioni.