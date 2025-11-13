Assogasliquidi-Federchimica: “L’applicazione del sistema ETS nel comparto del GNL e del bioGNL. Analisi impatti e scenari per autotrasporto shipping e industria”

Roma, 19 novembre 2025, h 14.30

Aula Toti, Campus Luiss – Viale Romania 32, Roma

L’entrata in vigore della nuova normativa in materia di ETS pone delle sfide rilevanti ai settori dello shipping, dell’autotrasporto e dell’industria. Il GNL ed il bioGNL rappresentano una soluzione già pronta e disponibile per la riduzione dell’impronta carbonica dei settori della mobilità pesante (stradale e marittima) e dell’industria, chiamati a confrontarsi con l’impatto della nuova normativa in materia di emission trading.

Nel corso dell’evento verrà presentato lo studio svolto da BIP consulting che analizza l’impatto dei nuovi obblighi in materia di ETS sl comparto del GNL e del bioGNL, con un confronto tra le diverse commodities energetiche e l’analisi di penetrazione long term dei prodotti. I dati che emergono dallo Studio saranno la base del confronto che si svilupperà tra Imprese ed Istituzioni anche al fine di individuare le misure di policy necessarie a garantire che l’Italia rafforzi il suo ruolo centrale nello sviluppo del mercato del GNL e del bioGNL.

Ore 14.30: Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45: Saluto del Presidente di Federchimica-Assogasliquidi, Matteo Cimenti

Ore 15.00: Introduzione ai lavori: Presidente Gruppo GNL Federchimica-Assogasliquidi, Costantino Amadei

Ore 15.15: Presentazione studio “L’applicazione del sistema ETS nel comparto del GNL e del bioGNL. Analisi degli impatti e scenari di penetrazione long-term negli impieghi nei settori dell’autotrasporto, dello shipping e dell’industria”

Federico Buccetti – Bip Consulting

Ore 15.45: Panel con le Imprese:

Roberto Alberti, CFO Costa Crociere

Andrea Arza’, Gruppo SIAD

Massimo Beccalli, Corporate Tech Gases Innovation Manager Soc. SOL

Aldo Bernardini, AD HAM Italia

Andrea Fernandi, Chief Sales Officer Direttore Commerciale Soc. Vulcan

Fabio Ferrara, Head of Marine Fuels and Bitumen, Enilive

Giuseppe Fiorino, CEO Soc. Liquigas

Vincenzo Franza, AD Caronte & Tourist Isole minori

Marco Luca’, Consigliere d’Amministrazione Soc. Rete Spa

Filippo Redaelli, CEO SBG Group

Ore 16.30: Francesco Benevolo – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna

Fausto Fedele – Direttore generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Davide Gariglio – Presidente Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale di Livorno

Mauro Mallone – Presidente Comitato ETS

Alessandro Noce – Direttore generale Mercati e Infrastrutture energetiche – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Francesco Rizzo – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Patrizia Scarchilli – Direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ore 17.30: On. Salvatore DEIDDA – Presidente Commissione Trasporti, Camera dei Deputati

On. Ilaria CAVO – Vicepresidente della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo), Camera dei Deputati

On. Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO – Partito Democratico, Camera dei Deputati

Sen. Simona PETRUCCI, Presidente Intergruppo Parlamentare per l’Economia del Mare, Senato della Repubblica

Sen. Manfredi POTENTI – 8ª Commissione permanente (Ambiente), Senato della Repubblica

On. Luca SQUERI, Segretario della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo), Camera dei Deputati.

Ore 18.00: Conclusioni.