GNV VINCE IL “MARKETING YEAR AWARD” ALL’EUROPEAN FERRY SHIPPING SUMMIT 2025

La Compagnia è stata premiata per il nuovo posizionamento “Ogni istante del viaggio conta”, ideato e sviluppato insieme a Dentsu Creative

Genova– GNV si è aggiudicata il “Marketing Year Award” in occasione del Ferry Shipping Summit 2025, il principale appuntamento annuale dedicato all’industria dei traghetti in Europa. Il riconoscimento, introdotto quest’anno, premia l’operatore che meglio ha saputo ripensare il rapporto con i propri passeggeri attraverso strategie di brand, comunicazione e servizio.

GNV è stata premiata per il progetto di rebranding e riposizionamento sviluppato con Dentsu Creative, che ha ridefinito l’identità della compagnia e la promessa di valore verso i passeggeri. Al centro del nuovo posizionamento c’è il payoff “Ogni istante del viaggio conta”, una filosofia che pone le persone e il servizio di alta qualità al centro di ogni scelta aziendale.

La campagna interpreta la traversata non come un semplice spostamento, ma come un’esperienza significativa da vivere con comfort, sicurezza e autenticità. Il riposizionamento del brand si traduce in scelte operative concrete: maggiore attenzione al servizio, investimenti sulla puntualità e sulla digitalizzazione, nuovi standard di comfort e procedure per la sicurezza dei passeggeri.

Il riconoscimento ricevuto conferma la solidità della visione strategica adottata da GNV e rafforza la reputazione internazionale della compagnia, che continua a orientare le proprie scelte partendo dalle esigenze dei viaggiatori.

“Questo premio rappresenta un importante attestato del percorso che stiamo portando avanti,” ha dichiarato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV “Il nostro nuovo posizionamento è una promessa che guida ogni scelta: unisce evoluzione del brand, innovazione di servizio e un linguaggio di comunicazione più vicino ai nostri passeggeri. Siamo felici che il Ferry Shipping Summit abbia riconosciuto la qualità e la visione di questa nuova direzione strategica, che mira a rendere ogni istante del viaggio un’esperienza speciale — non solo una traversata, ma un ricordo da portare con sé.”

Ferry Shipping Summit

Istituito nel 2017, il Ferry Shipping Summit è la principale conferenza annuale dedicata all’industria dei traghetti in Europa. L’evento riunisce i principali decisori, operatori di traghetti, rappresentanti dei porti, fornitori ed esperti del settore provenienti da tutto il continente. Il summit di due giorni offre una piattaforma per discutere di innovazione, sostenibilità e del futuro del trasporto passeggeri e merci via traghetto, attraverso incontri, presentazioni e dibattiti tra esperti.