I paesi intensificano gli sforzi per affrontare il problema della geoingegneria marina

Adottata la dichiarazione per evidenziare lo stato attuale dei lavori (disponibile sul sito web IMO)

Londra. Le parti della Convenzione e del Protocollo di Londra (LC/LP) – i trattati dell’IMO che regolano lo scarico di rifiuti in mare – hanno messo in guardia contro i potenziali impatti negativi dell’aumento delle attività di geoingegneria marina e hanno adottato una dichiarazione per evidenziare lo stato attuale dei lavori intrapresi nell’ambito dei trattati.

La ‘geoingegneria marina’, come definita nel Protocollo di Londra, cerca di mitigare i cambiamenti climatici utilizzando metodi basati sugli oceani per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera, come stimolare la crescita del plancton o schiarire le nuvole.

Le tecniche di geoingegneria marina proposte sono spesso divise in due gruppi: quelle destinate a rimuovere il CO2 dall’atmosfera (rimozione dell’anidride carbonica marina (mCDR)) e quelle destinate a ridurre la quantità di energia solare assorbita dalla superficie terrestre (gestione della radiazione solare (SMR)).

Sullo ‘schiarimento delle nuvole marine’, si intende iniettare sale marino fino o altre particelle nelle nuvole poco profonde per illuminarle, aumentandone la riflettività e riducendo la quantità di calore assorbita dall’acqua sottostante.

Mentre, circa la gestione della radiazione solare (SRM), i metodi proposti per riflettere la luce solare per raffreddare il pianeta si parla di aumento dell’albedo oceanico: aumentare la riflettività, o albedo, della superficie dell’oceano per riflettere la luce solare nello spazio e ridurre il riscaldamento, questo può includere i seguenti tipi: microbolle, schiume, ghiaccio, fioriture algali riflettenti e altri materiali riflettenti.

Su tutto questo si è riunita, presso la sede dell’IMO a Londra (27-31 ottobre), le parti della LC/LP hanno sottolineato che la protezione dell’ambiente marino deve rimanere al centro di tali azioni.

Hanno evidenziato il numero crescente di attività di geoingegneria marina in tutto il mondo, comprese quelle condotte da aziende private o commerciali, che potrebbero potenzialmente avere effetti dannosi a causa della loro natura e scala.

Alcuni paesi hanno espresso preoccupazione per i possibili impatti ambientali, sociali ed economici sui paesi in via di sviluppo, in particolare sui paesi meno sviluppati (LDC) e sui piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS).

Sulla base delle loro deliberazioni, l’incontro ha concordato di ristabilire il gruppo intersessionale di corrispondenza sulla geoingegneria marina per continuare a lavorare sulla questione e riferire alla prossima riunione LC/LP nel 2026.

Il gruppo per corrispondenza si concentrerà su questi punti chiave: – chiarire in che modo la Convenzione e il Protocollo di Londra si applicano alla geoingegneria marina; – affinare le definizioni per le tecniche prioritarie di ingegneria navale attualmente in fase di revisione; – chiarire l’applicazione del quadro riveduto di valutazione della fertilizzazione oceanica e dei progetti di quadri di valutazione per altre tecniche; – e consulenza sulle misure per supportarne l’attuazione.

Le parti hanno confermato il loro impegno a rafforzare la comprensione scientifica delle tecniche di geoingegneria marina per orientare le loro decisioni e le loro potenziali azioni.

Tra gli altri argomenti, l’incontro ha ulteriormente avanzato le discussioni sul sequestro del carbonio nelle formazioni geologiche sotto il fondale marino, lo smaltimento delle navi in vetroresina e la gestione dei rifiuti radioattivi scaricati in mare, e la cooperazione tecnica per sostenere l’attuazione del LC/LP.

La Convenzione di Londra (1972) e il più moderno Protocollo di Londra (1996), sono i due principali trattati internazionali di applicazione globale che affrontano la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento causato dallo scarico di rifiuti e altre sostanze in mare, e a livello internazionale forniscono l’unica governance esplicita della geoingegneria marina.

Abele Carruezzo

(Interventi oceanici per la mitigazione dei cambiamenti climatici – panoramica;slide courtesy IMO)