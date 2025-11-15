Intemperie sulla nave MSC Baltic III, comunità dei pescatori locali preoccupati

(Onde che si infrangono sulla MSC Baltic III; foto courtesy CCG)

Pescatori locali di Terranova sono sempre più preoccupati per il deterioramento dello stato della nave portacontainer MSC Baltic III

Wild Cove, Lark Harbour, Terranova. Una tempesta ha colpito la costa occidentale di Terranova la scorsa settimana, con pesanti effetti sul sito del relitto.

La nota della Guardia Costiera Canadese ha informato che “I lavori di salvataggio sulla nave sono stati sospesi a causa delle gravi condizioni, che stavano causando ‘movimenti significativi a prua e a poppa e notevoli cambiamenti nelle condizioni del lato sinistro’”.

Le immagini della scena mostrano che lo scafo della nave si è piegato verso l’alto a centro nave, con una chiara piega visibile sotto la “S” dipinta in “MSC” sul lato sinistro.

Mercoledì, dopo la tempesta passata, un equipaggio della Guardia Costiera Canadese è salito a bordo del relitto per valutarne le condizioni. L’Agenzia ha riferito che i danni strutturali erano visibili sottocoperta, interessando l’intelaiatura e le paratie in modo da un serbatoio di zavorra d’acqua.

La Ditta soccorritrice incaricata, T&T Salvage, sta conducendo un’indagine approfondita della nave, compresa una valutazione dell’attrezzatura di salvataggio che era stata stivata a bordo, alcune delle quali sono state danneggiate o spazzate via.

La maggior parte dell’olio combustibile è già stato pompato fuori dalla nave e, a partire dalla fine di ottobre, le squadre di salvataggio hanno svuotato ultimi residui dai serbatoi del bunker, sempre con condizioni meteo-marine favorevoli per consentire il proseguimento dei lavori.

Pescatori locali sono impazienti in attesa della fine dei lavori di salvataggio e lamentano i ritardi per la costruzione di una strada di accesso per consentire il movimento di attrezzature e personale sul sito del relitto.

I lavori sulla strada sono iniziati all’inizio di maggio, più di tre mesi dopo l’incaglio. A questo punto, è improbabile che venga tentata una rimozione su larga scala del relitto prima dell’arrivo del bel tempo in primavera, ha detto alla CBC Mr. Bruce English, che sta supervisionando l’operazione di salvataggio per la Guardia Costiera canadese.

La preoccupazione dei residenti e pescatori locali è che la nave si rompa contro gli scogli e rilasci detriti e sostanze inquinanti nelle acque costiere.

“Questo relitto è ora una bomba a orologeria ambientale e la mancanza di urgenza nell’affrontarlo ha messo a serio rischio la nostra pesca, le nostre coste e le nostre comunità”, ha detto una portavoce del sindacato Fish, Food and Allied Workers alla CBC in una dichiarazione.

Corner Brook e dintorni è una delle numerose aree di Terranova e Labrador che sono sotto allerta meteo, tra cui un avviso di vento e una dichiarazione meteorologica speciale. emessa da Environment Canada.

Si prevede inoltre che il sistema meteo porterà un periodo di precipitazioni prolungate e significative nella maggior parte della provincia, con previsioni tra i 40 e i 60 millimetri di pioggia.

Abele Carruezzo

