La Russia, Centro di formazione per la navigazione artica ai marittimi cinesi

(foto courtesy Sovcomflot)

La Cina e la Russia hanno annunciato ulteriori piani per prepararsi a maggiori volumi di traffico nell’Artico

Pechino. La scorsa settimana, il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin ha effettuato una visita di Stato in Cina, con i due paesi che lavorano per rafforzare il commercio bilaterale.

Tra le risoluzioni commerciali concordate, durante la visita, vi è un piano di formazione marittima per addestrare i marinai cinesi alla navigazione nelle acque polari.

Il piano ha l’obiettivo di formare i marittimi cinesi presso le principali istituzioni marittime russe, tra cui l’Università Statale Marittima e l’Università Statale Ammiraglio Makarov per la Navigazione Marittima e Interna.

In queste istituzioni universitarie, i marittimi cinesi avranno accesso a simulatori specializzati, acquisendo competenze pratiche e preparazione per manovrare le difficili acque polari.

“Il memorandum ha lo scopo di creare le condizioni per migliorare la sicurezza della navigazione nelle acque artiche, proteggere la vita dei marittimi e preservare l’ambiente marino nelle regioni polari”, ha commentato il Ministro dei Trasporti russo Andrey Nikitin.

Negli ultimi anni, il volume delle merci e i viaggi che transitano lungo la rotta marittima artica sono aumentati in modo significativo. Inoltre, sempre più paesi, soprattutto in Asia, stanno esplorando il trasporto artico come alternativa alle tradizionali rotte marittime.

In qualità di leader nel trasporto marittimo artico, la Russia si sta muovendo per aumentare la sua capacità in questo settore.

Una delle misure è il piano del governo russo di sviluppare la rotta del Mare del Nord (NSR) come parte del più ampio e multimodale ‘corridoio di trasporto transartico’ (TATC). Nel progettare il nuovo modello di corridoio, il Cremlino ha segnalato di andare oltre lo sviluppo del trasporto marittimo nell’Artico.

La scorsa settimana, il presidente russo Vladimir Putin ha emesso un ordine esecutivo che incarica gli organi governativi competenti di preparare proposte per migliorare l’efficienza della consegna delle merci lungo il TATC.

Le proposte da presentare dovrebbero valutare il potenziale di utilizzo dei bacini fluviali di Ob, Yenisey e Lena per sostenere i flussi di merci a nord verso la NSR, che fa parte del corridoio. Il termine per l’attuazione dell’ordine è febbraio 2026.

Inoltre, Putin ha incaricato il governo di presentare proposte per lo sviluppo delle capacità di costruzione navale nazionale per sostenere il TATC.

Il Cremlino vuole costruire una flotta di navi portacontainer, navi portarinfuse e metaniere, navi da rifornimento e draghe per supportare le operazioni artiche, anche se le persistenti difficoltà della Russia con la capacità di costruzione navale potrebbero rallentare l’attuazione di queste proposte.

Abele Carruezzo