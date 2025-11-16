Uk, la formazione marittima è risora per affrontare il futuro che avanza nello shipping mondiale

(South Shields Marine School; foto courtesy MCA)

I cadetti marittimi del Regno Unito impegnati a seguire il nuovo programma ‘a prova di futuro’

Londra. Il Regno Unito riconosce l’importanza strategica di un Istituto Nautico e dei suoi ‘Ufficiali cadetti’ che corrispondono, in Italia, agli Allievi Ufficiali di Coperta e Macchina, ora riformati in conduttori. Brutta espressione e soprattutto non adeguata al Codice della Navigazione ancora in vigore!

L’Agenzia Marittima e della Guardia Costiera (MCA) è l’ente istituito dal governo per garantire la sicurezza in mare. Come Agenzia Esecutiva del Dipartimento dei Trasporti (DfT), ha il compito di proteggere il pubblico e coloro che lavorano in mare, e fornire soccorso quando necessario.

La Maritime and Coastguard Agency (MCA) ha predisposto un nuovo programma di formazione, per garantire che le competenze tengano il passo con la tecnologia e le pratiche moderne.

Il programma di formazione è rivolto ai tirocinanti cadetti della Marina Mercantile britannica e ne sono obbligati a frequentarlo.

Le lezioni sono iniziate già a settembre di quest’anno utilizzando un programma aggiornato su tutte le nuove tecnologie.

Il programma – revisionato e modulato – nel 2023 è partito negli Istituti Nautici, per l’attuazione nei corsi ed ora è implementato per la prossima generazione di tirocinanti cadetti marittimi.

Il programma prevede moduli di apprendimento per conseguire competenze in: – Carte nautiche digitali; – Carburanti alternativi e propulsione; – Competenze in materia di cyber security e dati.

Il nuovo corso è l’ultimo prodotto del programma di formazione e modernizzazione dei cadetti (CT&M), guidato e coordinato dall’Agenzia Marittima e della Guardia Costiera (MCA) e che coinvolge l’industria, gli Enti di formazione e i marittimi.

Si ritiene che sia la prima volta che una Autorità Marittima – come la MCA – unisce sinergicamente le forze con esperti del settore su un progetto di tale competenza, che sta dando i suoi frutti, tra cui il nuovo Training Record Book elettronico basato su app, recentemente annunciato. L’app si basa su cloud per tutti gli studenti che lavorano per un Certificato di Competenza MCA (CoC) utilizzando un percorso di navigazione a tempo ridotto, a partire dall’anno accademico 2025/26.

L’app è progettata per memorizzare gli aggiornamenti su dispositivi mobili, come smartphone o tablet, senza Internet, in modo che i tirocinanti possano comunque registrare le loro attività in mare, farle firmare dagli Ufficiali di formazione – Tutor -e caricarle e sincronizzarle quando riacquistano una connessione stabile al web.

I registri cartacei di formazione (TRB) inizieranno a essere gradualmente eliminati e rilanciati come app digitale quest’anno, portando una serie di vantaggi aggiuntivi ai cadetti, agli istruttori e ai datori di lavoro.

Sviluppato dal Merchant Navy Training Board (MNTB), il nuovo eTRB include contenuti completamente aggiornati e riflette i risultati del progetto Cadet, Training & Modernisation (CT&M) della Maritime and Coastguard Agency (MCA).

Ajit Jacob, capo esaminatore della MCA, ha dichiarato: “Lo sviluppo della prossima generazione di cadetti marittimi ha bisogno di una solida base di competenze per lavorare in modo efficace, sicuro e portare avanti l’industria marittima”.

“Questo – ha aggiunto Ajit – è esattamente ciò che abbiamo nel nostro nuovo programma a prova di futuro: una serie di corsi di apprendimento obbligatori aggiornati e regolarmente rivisti che sono stati accolti con favore dall’industria marittima”.

“Sta fornendo ai tirocinanti tecnologie e pratiche nuove e in via di sviluppo, ma anche competenze moderne per garantire che il benessere sia una priorità. Auguro buona fortuna a tutti i tirocinanti che iniziano i loro studi e la loro carriera quest’anno”, ha concluso Ajit Jacob.

Il programma CT&M si basa sulle raccomandazioni formulate dalla Seafarer and Cadet Training Review, lanciata dalla Maritime Skills Commission su istruzione del Ministro della Navigazione nel 2021.

Riunisce le principali parti interessate, tra cui la Chamber of Shipping del Regno Unito, il Merchant Navy Training Board, i sindacati dei marittimi, gli Educatori e altro ancora, concentrandosi sul miglioramento della formazione dei marittimi.

L’MCA non eroga corsi di formazione, ma è responsabile della supervisione del mantenimento degli standard da parte dei fornitori attraverso valutazioni dei marittimi e audit periodici dei Centri di formazione.

I marittimi, oggi, sono la grande risorsa anche per una Compagnia di navigazione e per questo devono far parte del processo. Occorre riconoscere che il benessere, la fidelizzazione e la sicurezza sono leve strategiche, non solo voci di ricambio.

Sul fronte sociale – della vita di bordo – la tecnologia dovà essere considerata ‘partner’ in questo cambiamento in atto; le piattaforme digitali ora offrono agli equipaggi modi anonimi per condividere feedback direttamente con il Management, bypassando la vecchia catena di comando che spesso filtrava o ammorbidiva i messaggi.

Riconoscere che le relazioni tra il Comando di una nave e il Management della compagnia a terra e le riunioni con l’equipaggio non dovranno essere solo di tipo ‘verticale’, ma soprattutto culturale.

Equipaggi e Manager multinazionali spesso divisi per area geografica e lingua il feedback può essere facilmente perso nella traduzione. Perciò la comprensione interculturale è parte della ‘sicurezza’ e la incomprensione linguistica fa compiere errori.

Abele Carruezzo