L’Autorità del Canale di Suez esorta le global carrier a riprendere i transiti nel Mar Rosso

(Foto courtesy Suez Canal Authority; archivio Il Nautilus)

L’Autorità invita le compagnie di navigazione a viaggi sperimantali a più fasi per il ritorno a transitare per la via più strategica del commercio globale

Suez. La Suez Canal Authority (SCA), nei primi giorni di novembre, ha incontrato rappresentanti delle principali compagnie di navigazione per cercare di convincerle a tornare a transitare la via d’acqua chiave che collega l’Europa all’Asia tramite il Mar Rosso.

L’Ammiraglio Osama Rabbiee, presidente della SCA, ha incontrato i rappresentanti di venti compagnie di navigazione e agenzie di navigazione per discutere gli sviluppi nel Mar Rosso e nella regione di Bab el-Mandeb. L’obiettivo è di implementare un rapido ritorno delle portacontainer tramite viaggi sperimentali, ritorno parziale o una strategia di ritorno completo a più fasi.

L’Autorità del Canale di Suez – da ieri – sta intensificando gli sforzi per riportare grandi navi portacontainer attraverso questa via d’acqua strategica dopo il miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Mar Rosso e soprattutto dopo la fine ‘dichiarata’ delle rappresaglie alle navi in transito da parte degli Houthi.

Il presidente della SCA, Osama Rabiee visita personalmente le navi in transito per dimostrare la situazione sicura del Canale circa le operazioni su larga scala. L’Ammiraglio Rabiee ha recentemente visitato la portacontainer CMA CGM Julies Verne, di 396 metri lunga e di 176.000 tonnellate, durante il suo transito verso nord da Singapore al Libano.

Il viaggio della nave ha segnato il primo transito verso nord attraverso il Canale di Suez dopo aver attraversato il Bab El-Mandab, rappresentando una tappa significativa nella ripresa del Canale dalla crisi marittima Houthi iniziata nel novembre 2023.

“Il ripristino della calma nella regione del Mar Rosso imporrà una nuova realtà alla comunità marittima; cioè la necessità di una seria considerazione da parte delle compagnie di navigazione di modificare gli orari di navigazione dei loro liner per tornare a transitare attraverso Bab el-Mandab e il Canale di Suez”, ha dichiato l’Ammiraglio Rabiee.

Gli analisti del settore sono convinti che vi sono sì “segnali cauti ma positivi” per la ripresa dei transiti di Suez e Mar Rosso, ma avvertono che non ci sarà una corsa folle a Suez, perché le compagnie hanno bisogno ancora di più sicurezza.

Questa spinta arriva mentre il Canale riporta statistiche incoraggianti sulla ripresa: ottobre 2025 ha segnato il ‘tasso mensile’ più alto di rientro di navi dall’inizio della crisi, con 229 imbarcazioni che sono tornate sulla via d’acqua solo in quel mese. I dati sul traffico da luglio a ottobre 2025 hanno mostrato 4.405 navi in transito con un tonnellaggio totale di 185 milioni di tonnellate.

Ostacoli significativi rimangono ancora in piedi; alti costi assicurativi marittimi continuano a essere una delle principali cause dei ritardi in molte grandi compagnie di navigazione a riprendere le operazioni nel Canale di Suez, secondo i rappresentanti del settore.

Guardando al futuro, l’Autorità del Canale sta attivamente cercando ulteriori categorie di navi oltre alle portacontainer. Diversi rappresentanti delle agenzie hanno chiesto incentivi mirati per petroliere, ship general cargo e navi GNL, che richiedono meno tempo per modificare i programmi di navigazione (time sheet ship liner).

Già nel maggio scorso (art. Il Nautilus,14 maggio 2025), la SCA aveva proposto delle agevolazioni per le portacontainer di circa 13.500 teu e oltre in termini di capacità, per incoraggiare il ritorno del commercio, alla luce dei recenti sviluppi positivi della situazione della sicurezza nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandab. Gli sconti andavano dal 12% al 15% sulle tariffe di transito al fine di promuovere il traffico nella via d’acqua più strategica del Mediterraneo con il Mar Rosso.

Abele Carruezzo