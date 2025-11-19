Assemblea IMO per eleggere un nuovo Consiglio e stabilire le direzioni strategiche

(Foto courtesy IMO)

La trentaquattresima sessione ordinaria dell’Assemblea approverà il programma di lavoro e il bilancio 2026-2027

Londra. L’Assemblea dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) si riunirà per la sua 34ª sessione ordinaria dal 24 novembre al 3 dicembre 2025, per eleggere i Membri del Consiglio IMO e approvare il programma di lavoro e il bilancio dell’Organizzazione.

L’Assemblea è l’organo di governo più alto dell’IMO, composto da tutti gli Stati membri. La sessione dell’Assemblea sarà preceduta dalla 135ª sessione del Consiglio IMO (19-21 novembre).

L’Organizzazione è composta da un’Assemblea, un Consiglio e cinque principali Commissioni: la Commissione per la Sicurezza Marittima; il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino; il Comitato Legale; il Comitato di Cooperazione Tecnica, il Comitato di Facilitazione e diversi Sottocomitati supportano il lavoro dei principali comitati tecnici.

L’Assemblea, che si riunisce ogni due anni in sessioni ordinarie, elegge i quaranta Membri del Consiglio. Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’IMO ed è responsabile, sotto l’Assemblea, della supervisione del lavoro dell’Organizzazione.

Per il biennio 2026-2027 sarà eletto un nuovo Consiglio IMO composto da 40 membri, (articoli 16 e 17 della Convenzione IMO) tra cui: – Categoria (a): 10 Stati con il maggiore interesse nel fornire servizi di navigazione internazionale; – Categoria (b): 10 Stati con il maggiore interesse nel commercio marittimo internazionale; Categoria (c): 20 Stati non eletti ai sensi di (a) o (b) sopra menzionati, che abbiano interessi speciali nel trasporto marittimo o nella navigazione, per garantire la rappresentanza di tutte le principali aree geografiche del mondo.

Le elezioni si terranno venerdì 28 novembre, con voto segreto in presenza.Numero totale di candidature ricevute finora: – Categoria (a): 11; – Categoria (b): 11; – Categoria (c): 26.

L’Italia ha dato confrerma della propia candidatura nella categoria (a) di cui ne faceva già parte.

Il nuovo Consiglio eletto si riunirà il 4 dicembre (per la 136ª sessione del Consiglio) ed eleggerà il Presidente e il Vicepresidente.

Si prevede che l’Assemblea adotti il Piano Strategico rivisto per il periodo di sei anni dal 2024 al 2029 e il bilancio e il programma di lavoro dell’Organizzazione per il 2026 e il 2027.

L’IMO ospiterà la cerimonia di premiazione IMO la sera del primo giorno dell’Assemblea, il 24 novembre dalle 17:00. L’evento si terrà presso la sede centrale IMO a Londra e includerà la presentazione di: – Premio Marittimo Internazionale per il 2024; – Onorificenze IMO 2025 per Eccezionale Coraggio in mare.

L’Assemblea adotterà diverse risoluzioni su aspetti chiave del lavoro dell’Organizzazione, inclusi quelli che riguardano: – Strategia di Sviluppo delle Capacità dell’IMO; – Procedure per il controllo dello Stato del porto, 2025; – Linee guida per il sondaggio secondo il Sistema Armonizzato di Rilevamento e Certificazione (HSSC), 2025; – 2025 Elenco non esaustivo degli obblighi previsti dagli strumenti rilevanti al Codice di Implementazione degli Strumenti IMO (III Code); – Criteri per la fornitura di sistemi di comunicazione satellitare mobile nel sistema globale di soccorso e sicurezza marittima (GMDSS); – Tariffe per comunicazioni di soccorso, urgenza e sicurezza tramite servizi satellitari mobili riconosciuti nel GMDSS; – Uso progressivo dell’arabo come lingua di lavoro dell’Organizzazione; ed altri atti amministrativi dell’Organizzazione.

Le sessioni plenarie saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube dell’IMO. L’elezione del Consiglio si terrà di persona, tramite voto segreto e non sarà trasmessa in diretta. I risultati saranno condivisi tramite IMO su X e sul sito web IMO.

Abele Carruezzo, fonte IMO