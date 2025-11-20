Workshop sullo sviluppo delle competenze in materia di carburanti alternativi per i naviganti

Lisbona. Oggi, 20 novembre inizia un workshop – organizzato da EMSA – sullo sviluppo delle competenze per marittimi che lavorano a bordo di navi con carburanti alternativi; proseguirà il 21.

Il workshop, che sarà trasmesso in diretta, riunirà esperti della Commissione Europea, dell’Organizzazione Marittima Internazionale, delle amministrazioni degli Stati membri dell’UE, dell’industria, delle istituzioni di istruzione e formazione e di altri stakeholder marittimi, per analisi e discussione.

Il workshop segue la pubblicazione del rapporto TRAINALTER di EMSA, che mirava a identificare e descrivere competenze specifiche e aree di addestramento per i naviganti al fine di garantire operazioni sicure delle navi che utilizzano carburanti alternativi e sistemi energetici.

Fonte EMSA

Si riporta l’Agenda del programma di studio per i due giorni.