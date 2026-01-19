Identificata la nave sequestrata a Brindisi il 17 gennaio 2026

(Foto courtesy Ufficio stampa Guardia di Finanza Brindisi)

Sequestro della nave e del carico a Brindisi: per il Direttore Roberto Alesse (ADM), “Risultato di rilievo che rafforza l’azione del Governo nell’attuazione delle sanzioni UE”

Roma. La nave in questione è stata identificata come la bulk carrier Hizir Reis, battente bandiera Tuvalu. I dati della flotta di Equasis indicano la nave sotto la compagnia di navigazione turca Emiroglu Deniz Nakliyati. Ha operato con il nome Isolda fino a ottobre 2024, dopo il trasferimento della proprietà operata da Polsteam.

In relazione al sequestro preventivo della bulk carrier, proveniente dalle acque territoriali russe del Mar Nero e del relativo carico di circa 33.000 tonnellate di materiale ferroso, effettuato nel porto di Brindisi a seguito di articolate attività di controllo svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“L’operazione portata a termine a Brindisi costituisce un risultato di assoluto rilievo, reso possibile dall’efficace utilizzo dei sistemi di analisi del rischio e di intelligence doganale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno consentito di intercettare tempestivamente una movimentazione commerciale riconducibile a un tentativo di elusione delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea nei confronti della Federazione Russa. La sinergia operativa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, nell’ambito del protocollo di collaborazione in essere, si conferma uno strumento strategico per l’individuazione delle condotte illecite e per il rafforzamento dei controlli sui traffici internazionali. Azioni come questa rafforzano in modo concreto l’impegno del Governo nel garantire la piena e rigorosa attuazione delle sanzioni europee, a tutela della legalità, della sicurezza economica nazionale e della credibilità del sistema Paese”.

Dopo l’accensione dell’AIS (Automatic Identification System) della nave, sono stati ricevuti i tracciati e le caratteristiche principali della nave.

La Hizir Reis (già chiamata Isolda fino a ottobre 2024) – No. IMO 9180360/572693220 – è stata costruita in Giappone nel 1999 (Mitsui Ing.); lunga 199,9 mt. (192,0 mt. fra le Pp), larga 23,6 mt. con un pescaggio di 15,3 mt.; 21.387 mt / 11.629 mt. GRT/NET), classificata dal Registro Turk Lloyd e con P&I Ovest dell’Inghilterra. Ora sotto sequestro giudiziario a Brindisi.

Abele Carruezzo

(La posizione attuale di Hizir Reis è nel Mar Adriatico segnalato 02 minuti fa dall’AIS; file courtesy Vessel Finder.com)

(Foto riportata dalla flotta della compagnia di navigazione turca Emiroglu Deniz Nakliyati)