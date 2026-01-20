UE e Regno Unito abbassano il tetto massimo del prezzo del petrolio russo

L’Unione Europea abbasserà il tetto massimo del prezzo del petrolio russo per garantire l’efficacia del limite sanzionatorio

Bruxelles. Secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/124 della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (15 gennaio 2026) il nuovo ‘price cap’ viene è fissato a 44,1 dollari al barile.

La riduzione si inserisce in una strategia volta a monitorare costantemente il prezzo medio di mercato del greggio russo, assicurando che il limite sanzionatorio resti sempre efficace e privo di margini che possano favorire le casse del Cremlino.

Anche il Regno Unito sanziona i petroliferi di Mosca, abbassando il tetto del prezzo del greggio russo trasportato via mare a 44,10 dollari per barile, rispetto ai 47,60 dollari.

La nuova soglia, destinata ad avere conseguenze rilevanti per l’economia della Russia, entra in vigore alle 2301 GMT del 31 gennaio nel Regno Unito e il 1° febbraio in tutta l’UE, segnando l’ultimo tentativo delle potenze occidentali di limitare le entrate petrolifere di Mosca mantenendo al contempo i flussi globali di approvvigionamento.

È previsto un periodo transitorio: i contratti stipulati in precedenza, basati sul vecchio prezzo massimo, potranno continuare a essere eseguiti per un massimo di 90 giorni. Il tetto di prezzo sarà soggetto a una revisione periodica semestrale da parte della Commissione europea, anche se non sono escluse revisioni straordinarie a seguito di variazioni del mercato petrolifero.

La Commissione – si legge in una nota ufficiale – manterrà un contatto costante con gli Stati membri dell’Ue e con i partner internazionali, al fine di garantire uno stretto coordinamento nell’applicazione delle misure.

In base alle nuove regole, le aziende europee non potranno fornire servizi di trasporto, assicurazione o finanziamento per spedizioni di petrolio russo vendute a un prezzo superiore al nuovo limite stabilito.

Anche per il Regno Unito, secondo le linee guida dell’Ufficio per l’Attuazione delle Sanzioni Finanziarie, il tetto rivisto si applicherà a tutti i servizi coperti dal divieto dei servizi marittimi, “inclusi il trasporto marittimo e la fornitura, direttamente o indirettamente, di servizi di intermediazione o servizi finanziari o fondi, relativi al trasporto marittimo del greggio russo da un luogo in Russia a paesi terzi o da un paese terzo a un altro”.

Per continuare a vendere petrolio in Europa, la Russia dovrà infatti abbassare ulteriormente i prezzi per rientrare sotto la soglia dei 44,10 dollari al barile, oppure fare ricorso a strategie alternative. Tra queste rientra l’utilizzo della cosiddetta ‘flotta ombra’, composta da vecchie petroliere o navi registrate sotto bandiere straniere. Secondo le stime, la flotta ombra russa comprenderebbe tra le 600 e le 1.400 imbarcazioni; finora l’Unione europea ne ha sanzionate oltre 400.

Abele Carruezzo