Federal Maritime Commission multa la Mediterranean Shipping Co (MSC)

FMC impone a MSC una multa di 22,67 milioni di dollari per violazioni allo Shipping Act

Washington. Il procedimento di applicazione (Docket n. 23-08) che coinvolge la Mediterranean Shipping Company, S.A. (MSC) si è recentemente concluso presso la Federal Maritime Commission. La decisione della Commissione ha imposto una sanzione civile di 22,67 milioni di dollari per tre tipi di violazioni del Shipping Act. La prima violazione, avvenuta nel periodo 2018-2020, riguardava la modalità di fatturazione; la seconda riguarda le tariffe dei container frigo non operativi e non pubblicizzate tra il 2021 e il 2023; la terza sanzione per aver addebitato ai clienti sovra-tasse sui container frigo non operativi.

Il Bureau of Enforcement, Investigations, and Compliance (BEIC) della Commissione, tramite i suoi Uffici di Indagine e Esecuzione, ha indagato e perseguito la questione. La sanzione imposta alla MSC sottolinea la posizione sempre più aggressiva dell’Agenzia FMC verso la conformità da parte dei vettori al Shipping Act.

L’indagine condotta dall’Ufficio per l’Esecuzione, le Indagini e la Conformità della FMC, la Commissione ha confermato la decisione iniziale del Giudice di Diritto Amministrativo (ALJ, Administrative Law Judge) secondo cui l’uso da parte della MSC della sua “clausola mercantile, merchant clause” violava la 46 U.S.C. § 41102(c).

La seconda sanzione riguarda fatture improprie, senza controllo sul carico e senza manifestazione dei termini tariffari richiesti, addebitando sistematicamente un sovra-tassa ai clienti tra il 2018 e il 2023. Pratica di MSC di fatturare agli agenti doganali indicati solo come “notify parties” per spese di ‘controstallie e detenzione’ tramite una clausola mercantile nelle sue polizze di carico.

La Commissione ha rilevato che questa pratica violava la legge federale perché tali ‘parti’ non avevano alcun ruolo nel trasporto del carico, comportando sanzioni di 65.000 dollari per comportamenti avvenuti tra il 2018 e il 2020.

La sanzione più grande – 9,46 milioni di dollari – derivava dalla mancata pubblicazione, da parte di MSC, dei termini tariffari che regolavano i costi sui container frigo NOR (Non-Operating Reefer) non operativi dal 2021 all’inizio del 2023.

Sebbene la Commissione abbia ristretto il periodo ritenuto “consapevole e volontario” a partire da marzo 2022, quando MSC ha comunicato ai regolatori che avrebbe corretto la tariffa, l’Agenzia ha comunque riscontrato violazioni sostanziali del Shipping Act.

La sentenza del 6 gennaio 2026 rappresenta una netta escalation rispetto a una precedente sentenza del Giudice Amministrativo che aveva limitato le multe totali a circa 4 milioni di dollari. L’ordine finale della Commissione ha ampliato drasticamente la responsabilità della MSC in queste tre categorie di violazioni, inviando quello che i regolatori definiscono un chiaro segnale di un maggiore controllo sulle pratiche di applicare fatturazione per spese di demurrage and detention fees (controstallia e detenzione).

La più grande singola sanzione, 13,145 milioni di dollari, è seguita all’annullamento da parte della Commissione della conclusione dell’ALJ (Administrative Law Judge) secondo cui i sovrapprezzi sui container frigo non operativi di MSC erano semplicemente il risultato di un errore del sistema di fatturazione. Mentre la Commissione ha concluso che il modello — che ha coinvolto circa il 23% di tutte le fatture NOR nel 2021 — costituiva una pratica irragionevole ai sensi della legge, imponendo 5.000 dollari per ogni violazione.

La sentenza segna un’altra importante azione di legge, poiché la FMC continua a rafforzare la supervisione delle pratiche di fatturazione e contrattualizzazione dei portatore. Le sanzioni applicate a MSC in questo procedimento ammontavano a 22,67 milioni di dollari. La FMC non riceve alcun ricavo quando applica le sanzioni civili. Le sanzioni civili vengono pagate direttamente al Fondo Generale del Tesoro degli Stati Uniti.

Abele Carruezzo