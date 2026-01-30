Valencia e Santos insieme per un corridoio verde

(Firma del MoU; a sx la presidente APV Mar Chao e a dx il director Port of Santos Beto Mendes; foto courtesy Autorità Portuale di Valencia)

I porti di Valencia e Santos hanno firmato un memorandum per la creazione di un corridoio marittimo verde

Valencia/Panama. I porti di Valencia e Santos (Brasile) hanno firmato un memorandum d’intesa per la creazione di un corridoio marittimo verde. L’obiettivo dell’iniziativa, “promuovere la decarbonizzazione del trasporto marittimo tra Europa e Sud America e rafforzare la storica cooperazione tra i due porti”, ha spiegato con una nota l’Autorità Portuale di Valencia (APV).

L’accordo è il risultato del progetto Global Gateway Green Shipping Corridors and Hubs (GGGSCH) Regional Workshop – America Latina e Caraibi – (programma europeo di investimenti esterni) ed è stato firmato dalla presidente dell’Autorità Portuale di Valencia (PAV), Mar Chao, e dal presidente ad interim e direttore delle Operazioni dell’Autorità Portuale di Santos, Beto Mendes.

Santos è attualmente il principale porto del Sud America nel traffico di importazione ed esportazione per Valencia e grazie alla creazione del corridoio verde sarà possibile rafforzare la posizione di Santos e Valencia come ‘gate way’ strategiche per il commercio tra i due continenti.

In questo senso, Mar Chao ha sottolineato che l’impegno condiviso di entrambi i porti per la sostenibilità è stato fondamentale per il lancio di questo corridoio. “Sia Valencia che Santos hanno ambiziosi piani di decarbonizzazione: Valencia aspira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2035, mentre Santos rafforza il suo ruolo di centro verde di riferimento in Brasile e in tutta l’America Latina”, ha detto il presidente di APV.

L’APV ha chiuso il 2025 con la presentazione del piano Net Zero Emissions, che include un investimento, previsto o già in esecuzione, di 900 milioni di euro. Il piano include sia l’esecuzione di infrastrutture volte all’autosufficienza energetica portuale, sia un piano di adattamento ai cambiamenti climatici.

Mentre per il Brasile, Beto Mendes ha spiegato che, per il porto di Santos, “la decarbonizzazione fa parte di una strategia strutturata per la pianificazione energetica e la trasformazione del sistema portuale, secondo il Piano Master Energetico del porto. In questo contesto, il corridoio marittimo verde tra il porto di Santos, in Brasile, e il porto di Valencia, in Spagna, rappresenta un’azione sulla via della cooperazione internazionale volta alla transizione energetica del trasporto marittimo”.

Il memorandum stabilisce soprattutto un quadro di collaborazione con le compagnie di navigazione, spedizionieri, fornitori di energia e centri di ricerca, promuovendo l’adozione di combustibili sostenibili come il gas naturale liquefatto (GNL), i biocarburanti, il metanolo verde, l’ammoniaca verde e l’idrogeno, nonché tecnologie di cattura e riutilizzo del carbonio.

Abele Carruezzo