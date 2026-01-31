La Guardia Costiera Italiana impegnata per salvataggi a due navi in due giorni

(screenshot video su X del rimorchio di una nave dopo avaria al motore; courtesy Guardia Costiera)

Fine gennaio impegnativo per la Guardia Costiera italiana impegnata nel salvataggio e assistenza a due navi in avaria in due giorni

Catania/Pozzallo. Concluse con successo le operazioni di assistenza a favore di una nave mercantile in avaria, a poche miglia a sud del porto di Pozzallo. La Guardia Costiera italiana ha coordinato le operazioni di soccorso di due navi mercantili nell’arco di due giorni provenienti dalla stessa regione del Mediterraneo.

Si tratta dell’operazione di rimorchio della nave porta-bestiame Blue Ocean A, con avaria al motore a causa della tempesta e perdendo propulsione era alla deriva: operazione iniziata lo scorso 29 gennaio, dopo che la Guardia Costiera e i rimorchiatori con fatica hanno tenuto la nave lontana dalla scogliera presso la costa della Sardegna. La Guardia Costiera aveva riferito che la Marina Italiana non era in grado di evacuare l’equipaggio dalla nave a causa dei forti venti.

La nave sembrava scarica senza bestiame a bordo; l’equipaggio era composto di 33 persone, provenienti da Siria, Sudan, Egitto e India.

La Blue Ocean A è stata scortata in sicurezza dalla Guardia Costiera nel Canale di Porto di Cagliari scortata dalla Guardia Costiera e secondo i rapporti, sono in corso controlli di navigazione e sicurezza.

La seconda operazione è avvenuta nel pomeriggio del 29 gennaio: un’altra nave cargo con bandiera straniera aveva chiesto assistenza. Secondo il rapporto, la nave anche questa con avaria al motore a circa sette miglia nautiche a sud del porto di Pozzallo, sulla costa meridionale della Sicilia.

La Guardia Costiera riferisce che il suo Centro Operativo stava monitorando attentamente il movimento della nave nella notte per assicurarsi che non corresse il rischio di derivare verso la costa.

In collaborazione con la Direzione Marittima di Catania, sono state attivate procedure di emergenza inviando una pilotina della GC verso la scena dell’avaria; la nave senza nome, è stata descritta come lunga solo 120 metri ed era diretta in Portogallo con un carico non pericoloso. Due rimorchiatori poi l’hanno condotta in sicurezza nel porto.

Abele Carruezzo