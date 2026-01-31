Taranto: Porti, energia e sviluppo sostenibile

(Infografica courtesy Prof. Ugo Patroni Griffi relativa alla sua relazione)

Una due giorni di chiara visione sul concetto di ‘porto’: dalla sovranità giuridica alla rinascita industriale – il ruolo della Puglia nel Mediterraneo –

Taranto. La due giorni è organizzata dal Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, presso la sala conferenze in Via Duomo a Taranto, nell’ambito del progetto BlueTaras.

La prima giornata – 30 gennaio – il Prof. Nicolò Carmineo ha moderato i saluti istituzionali del Viceministro Vanna Gava del MASE, di Paolo Pardolesi Direttore Dipartimento Jonico di UniBA, di Antonio Decaro presidente Regione Puglia, di Vito Felice Uricchio Commissario straordinario del governo per le bonifiche dell’area di Taranto, di Giovanni Gugliotti presidente AdSP Mare Jonio. Dopo, i relatori si sono alternati nel definire sotto gli aspetti giuridici e tecnologici il tema “Porti, energia e sviluppo sostenibile – I porti come hub del cambiamento”.

Il ruolo dei porti sta cambiando velocemente, spinto dalle transizioni energetiche, digitale e sociali: non più siti dove dislocare solo merci e/o passeggeri, ma asset di sviluppo proprio nell’ambito delle suddette transizioni.

Tutte le relazioni hanno illustrato il nuovo concetto di ‘porto’ come motore di sviluppo energetico di un’area marittima vasta e non di un singolo sito geografico.

In particolare, da sottolineare la relazione del Prof. Stefano Zunarelli, docente di Diritto della Navigazione presso l’Università di Bologna, sul tema della “Governance dei Green Ports”.

Gradita è stata la presenza della Dott.ssa Isabelle Rychbost, segretaria generale di ESPO, che ha parlato su “European Ports: Contribution to the Energy transition and Resilence agenda”.

Stamane, la seconda giornata – 31 gennaio – gli approfondimenti sono stati sull’Eolico Offshore. E dopo gli interventi istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto Vincenzo Cesareo, del presidente Confindustria Taranto, Salvatore Toma e del presidente Confindustria Brindisi Giuseppe Danese, si sono alternati i relatori del focus sull’eolico offshore.

L’eolico offshore è un settore sfidante per tutta l’Italia, ma, in particolare per la Puglia con Taranto che ospita l’unico parco eolico ‘near shore’ in Italia, rappresentando un ‘case study’ unico in Europa.

Il Prof. Ugo Patroni Griffi, docente di Infrastrutture e Logistica sostenibili, Università Aldo Moro Bari, nel suo intervento “Nuove opportunità sull’eolico offshore nelle Zone Economiche Esclusive (ZEE)”, ha posto importanti riflessioni sul ruolo del porto come piattaforma abilitante per la transizione energetica, con particolare attenzione alle ZEE, allo sviluppo dell’eolico offshore e ai modelli di governance in grado di coniugare competitività, tutela dell’ambiente e ricadute sul territorio. Occasione di confronto tra istituzioni, Accademia e imprese sul futuro di Taranto e del Sistema Portuale Jonico all’interno della Blue Economy.

L’Eolico – ha evidenziato Patroni Griffi – ha subito una evoluzione; in passato era pensato e localizzato in acque territoriali (entro le12 miglia) subendo vari conflitti burocratici; oggi si è creato un nuovo spazio industriale operativo, in particolare nelle zone economiche esclusive (fino alle 200 nm).

In queste aree – continua Patroni Griffi – non esistono conflitti paesaggistici e in più hanno un impatto visibile nullo; una presenza di vento costante e con tecnologie affidabili (profondità fino a 200 metri); oltre a incentivi per le pipeline con potenza maggiore di 70 GW.

Poi ha parlato della Puglia come ‘piattaforma logistica del Mediterraneo’ con concessioni per Pipeline Progetti come Barion Bay su Bari, Apeneste nella ZEE garganica e Kalia su Brindisi, come interfaccia della Puglia diretta con ZEE Grecia e Croazia.

“Taranto – ha aggiunto Patroni Griffi – con il Decreto Interministeriale n.167/2025 – si offre come sito prioritario nazionale per l’eolico marino galleggiante, occasione per consolidare lo scalo jonico come catalizzatore di nuove filiere produttive”.

Infine, parlando sul ruolo di Brindisi e di Bari, è stato evidenziato come “Brindisi è sito naturale per la logistica e O&M (Operation and Maintenance) cioè come base strategica per le navi di servizio (SOV, Special Operation Vessel); per lo stoccaggio di componenti e logistica di ‘retro-porto’, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria per i parchi del basso Adriatico (es. Kalia). Mentre per il porto di Bari – candidato per High-Tech & Grid – si prevede un Centro di ingegneria e monitoraggio remoto dei parchi; come nuova Base Navale (Guardia Costiera Costiera) per il controllo ZEE, oltre ad essere snodo di interconnessione alla Rete Trasmissione Nazionale (Terna).

Ed ancora è stato sottolineato che i parchi eolici e i cavi di connessione sono asset strategici nazionale e per questo lo Stato ha il dovere di proteggere gli investimenti e le risorse energetiche all’interno della propria ZEE tramite il Piano Strategico Nazionale di Sicurezza Marittima).

I parchi eolici offshore è dimostrato che sono ‘moltiplicatori’ di economia della Blue Economy; investendo 1 euro si attivano 2,5, euro nell’indotto. Hanno un impatto economico considerevole consentendo il “reshoring” di industrie manifatturiere nel Mezzogiorno; generano una “filiera corta” integrando le acciaierie di Taranto, cantieri navali e centri di ricerca; infine generano occupazione qualificata, ingegneri navali, operatori ambientali e personale di sicurezza.

Per il Prof. Patroni Griffi, “il mare non è più solo uno spazio di transito, ma territorio di produzione e sovranità che richiede visione, protezione e competenza”.

Abele Carruezzo

*La redazione de Il Nautilus ringrazia il Prof. Ugo Patroni Griffi per aver autorizzato a pubblicare le slide della Sua relazione, per una completa comprensione e delle implicazioni dell’eolico offshore in ambito ZEE per la Puglia, intesa hub energetico del Mediterraneo.