SunStone Maritime Group noleggia la nave da crociera Ocean Endeavour alla Difesa Danese

(La nave da crociera Ocean Endeavour; foto courtesy SunStone)

La nave da crociera Ocean Endeavour sarà utilizzata per alloggiare truppe danesi e NATO per la missione in Groenlandia

Copenaghen-Danimarca. SunStone Maritime Group ha ottenuto un contratto di noleggio militare per la sua nave Ocean Endeavour. Il noleggio rappresenta un cambiamento operativo significativo per la nave che passa dalle operazioni di crociera ai servizi di supporto alla Difesa nell’ambito dell’Operazione Arctic Endurance.

La Ocean Endeavour, costruita in Polonia nel 1982, è una nave da crociera rinnovata nel 1988 per renderla ‘comfort ideale’ dei passeggeri dediti a esperienze uniche. Fino alla fine del 2025, l’Ocean Endeavour era noleggiata come nave da spedizione polare con itinerari nell’Artico, Canada, Groenlandia e Antartide.

La nave – da ieri 1° febbraio – ha raggiunto il porto di Nuuk, Groenlandia – che, secondo il comunicato stampa di SunStone Maritime Group, sarà utilizzato come base a partire da questi primi giorni di febbraio per ospitare soldati danesi e internazionali che partecipano all’esercitazione “Arctic Endurance”.

La missione Arctic Endurance o anche “resistenza artica” coinvolge 8 Paesi della Nato che si stanno mobilitando di fronte alle pretese di Donald Trump sulla Groenlandia.

E’ un’operazione militare multinazionale lanciata all’inizio di gennaio in risposta alle crescenti tensioni sull’importanza strategica della Groenlandia. L’esercitazione guidata dalla Danimarca coinvolge paesi membri della NATO tra cui Francia, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi, Islanda e Belgio, ed è prevista per tutto il 2026.

Già dalla scorsa estate, la Danimarca aveva mobilitato le proprie Forze Armate per rafforzare la propria presenza e le proprie attività in Groenlandia, anche con una serie di esercitazioni dedicate nello specifico alla protezione delle infrastrutture strategiche.

La nuova operazione mira a rafforzare le capacità operative della NATO e la coesione delle alleanze nella regione artica, dimostrando al contempo impegni di sicurezza collettiva.

La missione Arctic Endurance include anche “la sorveglianza di installazioni essenziali, l’assistenza alle Autorità locali, compresa la Polizia, l’accoglienza di truppe alleate, lo schieramento di aerei da combattimento in Groenlandia e nei dintorni e la risoluzione di compiti navali”, come confermato dalla Difesa danese.

L’Artico è già entrato in fase di “militarizzazione accelerata” da parte della Nato, ha attaccato il Cremlino per voce della sua Ambasciata in Belgio, esprimendo “seria preoccupazione” per la mobilitazione alleata nell’estremo nord.

La Russia, in questo senso, ha fatto sapere, dal suo punto di vista, che i Paesi della Nato, in particolare la Danimarca, stanno usando lo spettro di una minaccia della Cina e della Russia per espandere la loro presenza nella regione.

“La Danimarca può contare su di noi, politicamente e finanziariamente”, ha ribadito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rassicurando la premier danese Mette Frederiksen.

Il dispiegamento di Forze europee in Groenlandia non dovrebbe riguardare l’Italia. Roma, dopo aver più volte ribadito il no alle truppe italiane in Ucraina, continua sulla stessa linea. “Siamo tutti nella Nato”, ha ricordato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, facendo appello al dialogo.

Conclusa la fase di ricognizione, gli alleati potrebbero comunque valutare l’avvio di un’altra operazione, denominata “Arctic Sentry”, con i titolari alleati della Difesa che si riuniranno il prossimo 12 febbraio.

Intanto, l’Amministrazione Trump ha avviato a Nuuk le trattative per la Groenlandia.

SunStone Maritime Group è la società madre danese del gruppo SunStone. Fondata nel 1990, SunStone era originariamente una società proprietaria di gestione di traghetti passeggeri e di grandi navi da crociera. Nel 2003, SunStone ha spostato il suo focus sul segmento delle crociere di spedizione e, dal 2012, è esclusivamente un fornitore di tonnellaggio per il mercato delle crociere di spedizione.

Abele Carruezzo

(Grafica d’informazione sull’Operation Artic Endurance; courtesy Wikipedia)

(La Ocean Endeavour in navigazione nell’Artico; foto courtesy SunStone)