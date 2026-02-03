La U.S. Coast Guard assegna due contratti per sei rompighiaccio

(Il team guidato da Bollinger sfrutterà il progetto per la produzione Multi-Purpose Icebreaker (MPI), sviluppato da Seaspan e Aker Arctic; foto courtesy Seaspan Shipyards)

La Coast Guard USA assegna i contratti a RMC-Finlandia e a Bollinger Shipyards Lockport per sei rompighiaccio del tipo Arctic Security Cutter

Washington. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha assegnato a Rauma Marine Constructions Oy (RMC) di Rauma, Finlandia e a Bollinger Shipyards Lockport, LLC. di Lockport, Louisiana due contratti per costruire fino a sei rompighiaccio Arctic Security Cutter (ASC).

Il contratto con Rauma Marine Constructions prevede fino la costruzione di due ASC in Finlandia, con la consegna della prima nave prevista per il 2028. Mentre, il contratto con Bollinger Shipyards Lockport prevede quattro unità ASC da costruire negli Stati Uniti, con la consegna prevista del primo cutter costruito localmente per il 2029.

I contratti seguono la firma di un Memorandum d’Intesa alla Casa Bianca il 29 ottobre da parte del presidente Trump e del presidente finlandese Alexander Stubb.

L’acquisizione delle unità ASC risponde agli obiettivi del piano di modernizzazione del servizio attraverso Force Design 2028, per trasformare la Guardia Costiera USA in una forza combattente più agile, capace e reattiva.

I Cutter di Sicurezza Artici forniranno la capacità essenziale per difendere la sovranità degli Stati Uniti contro le aggressive azioni economiche e militari degli avversari nell’Artico. Inoltre, garantiranno la capacità della Guardia Costiera di controllare, mettere in sicurezza e difendere il confine settentrionale americano e gli accessi marittimi.

Il contratto per i quattro clutter ASC costruiti da Bollinger fa parte di un programma più ampio che alla fine schiererà fino a undici Arctic Security Cutter nell’ambito del quadro trilaterale del Patto ICE. Insieme al programma in corso Polar Security Cutter, l’ASC fornirà alla Guardia Costiera una flotta moderna e stratificata di rompighiaccio capace di far rispettare la sovranità statunitense, proteggere gli interessi americani contro minacce globali e abilitare operazioni durante tutto l’anno mentre l’attività commerciale e la competizione strategica accelerano nell’Artico.

Gli ASC saranno basati sul progetto Multi-Purpose Icebreaker dei cantieri Seaspan di Vancouver, Canada, sviluppato con Aker Arctic Technology Inc di Helsinki, Finlandia.

L’ordine di costruire il rompighiaccio per il cantiere RMC rappresenta un successo per la Finlandia, visto che dispone dei migliori cantieri navali specializzati in costruzione di rompighiaccio e delle più grandi navi da crociera. Per la Finlandia significa pure rafforzare la posizione delle aziende nella catena del valore globale e per l’intera industria marittima.

Il contratto con Bollinger Shipyards Lockport che prevede la costruzione di quattro unità ASC a Houma, Louisiana, tutte in terra americana, sono nel programma degli USA e della Guardia Costiera; programmi decisivi per garantire la sicurezza americana nell’Artico, sfruttando al massimo la preparazione dei cantieri navali lungo la costa del Golfo.

Abele Carruezzo