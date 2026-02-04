Porti del Canale di Panama: CK Hutchison avvia l’arbitrato

(APM Terminal del Gruppo Maersk gestirà temporaneamente i terminal fino il futuro offerente vincitore; foto courtesy Maersk Panama)

La Corte Suprema di Panama ha dichiarato incostituzionali i contratti che regolano i terminal Balboa e Cristóbal

Hong Kong. La risposta cinese non si è fatta attendere: CK Hutchison di Hong Kong ha avviato un procedimento arbitrale contro la Repubblica di Panama, relativo alla questione dei due porti siti nei due versanti opposti del Canale di Panama, dopo la sentenza della Corte Suprema della scorsa settimana che ha invalidato i suoi contratti di concessione di lunga data.

La Cina, già ieri, ha avvertito Panama che ci sarebbero stati “prezzi elevati” da pagare a seguito della sentenza sulla CK Hutchison per gestire due porti nel Canale di Panama.

L’Ufficio per gli Affari di Hong Kong e Macao della Cina ha definito la sentenza della Corte Suprema di Panama “assurda”, “vergognosa e patetica” e ha promesso di difendere gli interessi delle aziende cinesi.

Stamani, dalla CK Hutchison, fanno sapere che ha avviato l’arbitrato secondo le regole della Camera di Commercio Internazionale (ICC), come previsto nei termini originali della concessione.

“Il consiglio del gruppo è fortemente in disaccordo con la determinazione e le azioni corrispondenti a Panama”, si legge in una dichiarazione di CK Hutchison. “Il gruppo continua a consultarsi con il proprio consulente legale e si riserva tutti i diritti, inclusi i ricorsi a ulteriori procedimenti legali nazionali e internazionali”, aggiunge la nota.

La decisione dell’arbitrato arriva dopo che la Corte Suprema di Panama ha dichiarato incostituzionali i contratti che regolano i terminal Balboa e Cristóbal – una decisione che potrebbe sconvolgere quasi tre decenni di attività da parte del gruppo con sede a Hong Kong, con APM Terminals che sta cercando di assumere temporaneamente la gestione dei due terminal. (art. Il Nautilus-01.02.2026).

Le motivazioni dell’arbitrato

La sentenza ha annullato un contratto chiave che la Panama Ports Company, una controllata di CK Hutchison, detiene dagli anni ’90 per gestire terminal container agli ingressi del Pacifico e dell’Atlantico del Canale.

La decisione legale, che citava violazioni costituzionali e preoccupazioni sull’interesse pubblico, è stata vista come una vittoria per Washington in un contesto di rivalità sempre più intensa tra Stati Uniti e Cina sul controllo delle rotte commerciali globali.

La sentenza minaccia di compromettere la proposta di vendita da 23 miliardi di dollari del conglomerato di Hong Kong di 43 porti in 23 paesi, inclusi i due al Canale di Panama, a un consorzio guidato da BlackRock e Mediterranean Shipping Company.

“La sentenza ha ignorato i fatti, violato la fiducia e danneggiato gravemente i diritti e gli interessi legittimi delle imprese di Hong Kong, Cina”, ha dichiarato l’Ufficio Affari di Hong Kong e Macao sul suo account social media.

Pertanto, la controllata di CK Hutchison è convinta che la sentenza era incompatibile con il quadro giuridico che le aveva permesso di gestire i porti.

Le accuse reciproche

Pechino ha accusato Washington di interferenza, sostenendo che Panama “ha ceduto volontariamente” alla “pressione egemonica” degli USA.

La Cina minaccia di mettere in atto mezzi e strumenti sufficienti, e capacità per difendere un ordine economico e commerciale internazionale equo e corretto. Le conseguenze offuscano anche la vendita pianificata da 23 miliardi di dollari da parte di CK Hutchison del suo portafoglio portuale globale, che è stata la più alta in vendita nell’ultimo anno.

Il presidente della Commissione Speciale della Camera degli Stati Uniti sulla Cina, l’ha definita una “vittoria per l’America”.

Gli Stati Uniti minacciano di “riprendersi” il Canale di Panama di fronte all’influenza cinese.

Abeke Carruezzo