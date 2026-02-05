Dopo il salvataggio della Blue Ocean A, la Guardia Costiera annota 54 carenze

(La nave porta-bestiame Blue Ocean A ormeggiata nel porto di Cagliari; foto courtesy Guardia Costiera)

La Guardia Costiera di Cagliari ascrive 54 carenze durante l’ispezione della nave Blue Ocean A, dopo averla salvata e rimorchiata nel porto di Cagliari dai Rimorchiatori Sardi

Cagliari. La Guardia Costiera ha terminato l’ispezione della nave porta-bestiame Blue Ocean A dopo il salvataggio e il rimorchio nel porto di Cagliari.

La Capitaneria del Porto di Cagliari riferisce che l’imbarcazione ha accumulato ben 54 carenze durante l’ispezione, di cui 30 hanno portato a una detenzione.

Il rapporto completo non è stato pubblicato in attesa della risoluzione delle questioni, ma la Guardia Costiera e l’Autorità Portuale di Cagliari riferiscono che la nave rimarrà in porto finché non potrà correggere la lunga lista di problemi.

Ispezione e detenzione

La nota parla di problemi inerenti la nave, vecchia di 34 anni, che includono “numerose irregolarità legate al funzionamento dei sistemi antincendio, delle attrezzature si salvataggio e delle attrezzature del ponte”; l’ispezione ha inoltre esaminato le condizioni di vita dell’equipaggio e il loro addestramento, sempre in ottemperanza al Port State Control (PSC). La nota non parla dei problemi al motore della nave che hanno dato origine all”incidente del 28 gennaio scorso.

L’incedente e la deriva

Il 28 gennaio, il capitano della nave denunciava problemi al motore e che si stava tentando un ancoraggio di fortuna al largo della costa a sud della Sardegna, vicino a Carloforte sull’isola di San Pietro. La nave aveva a bordo un equipaggio di 33 persone.

Durante una tempesta con venti superiori a 50 nodi e onde alte sopra i 5 metri l’ancora non reggeva e la nave subiva una deriva. L’equipaggio richiese un’evacuazione d’emergenza, ma i venti erano troppo forti per l’elicottero.

Il primo rimorchiatore arrivato sulla scena non ha potuto agganciarla poiché aveva rotto anche i primi quattro cavi; la Guardia Costiera e un rimorchiatore privato più grande poi hanno messo in sicurezza la nave e dopo – a tempesta placata – durante la notte, il rimorchiatore riusci a rifugiarla nel porto di Cagliari.

Rimorchiatori Sardi

La Guardia Costiera riferisce che la compagnia dei Rimorchiatori Sardi riceverà una lettera di encomio per i suoi sforzi. L’hanno definita un’operazione di salvataggio particolarmente complessa.

La nave

Le navi porta-bestiame sono particolari per la loro struttura; la Blue Ocean A (4.780 dwt) è stata costruita nel 1992 come portacontainer e convertita nel 2013 in trasportatore di bestiame. La nave, registrata a St. Kitts & Nevis, è lunga 117 metri ed è di proprietà di una società turca.

La nave stava tornando dal Medio Oriente, diretta a Cartagena, in Spagna, il che significava che probabilmente non aveva animali a bordo. Le precedenti ispezioni del 2025 avevano riscontrato alcuni difetti, tra cui corrosione dello scafo e problemi con il timone, ma la lista dei problemi era breve e la nave non è stata fermata.

Abele Carruezzo