Mobilità: pubblicato il Rapporto trimestrale dell’Osservatorio (III – 2025)

Il Report del terzo trimestre 2025 sulle tendenze della mobilità degli italiani è stato predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione (STM) del MIT

Roma. Con riferimento alle abitudini di mobilità degli italiani, si rileva che, a settembre 2025, si sono spostati ogni giorno circa 36,9 milioni (circa il 71,7% della popolazione di riferimento), ciascuno dei quali ha effettuato mediamente 2,56 spostamenti al giorno per un totale di quasi 95 milioni di spostamenti, pari a oltre 2,3 miliardi di spostamenti*km/giorno.

ll documento sottolinea la tendenza positiva della domanda di mobilità per quasi tutte le modalità di trasporto, che nel secondo trimestre registra una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in particolare con aumenti sino al +6% nel settore degli spostamenti autostradali.

Nel dettaglio, nei giorni feriali ci si sposta di più di quelli festivi e con un maggior numero di spostamenti medi pro-capite, con la maggior parte degli spostamenti è di natura locale, con una percentuale di utenti medi/giorno che si sposta entro i 50 km di oltre il 65% del totale.

Tra i dati raccolti, emerge che negli spostamenti regionali circa il 6% della mobilità di un giorno feriale medio è extraregionale, con il 78% tra questi movimenti che effettua una percorrenza fino a 250 km.

Il Report è realizzato sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio sulla mobilità di passeggeri e merci, messi a disposizione dagli operatori multimodali nazionali e dalle Direzioni Generali del MIT, oltre che da prestigiosi Centri studi e di ricerca e società di promozione e pianificazione dei trasporti.

Il Report mira a: i) monitorare l’evoluzione dei traffici passeggeri e merci che interessano il Paese per le diverse modalità di trasporto; ii) quantificare e, ove possibile, anticipare le esigenze del settore dei trasporti e della logistica italiana, per meglio pianificare e programmare gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto; iii) divulgare dati di mobilità e statistiche presso la comunità scientifica e di studiosi, anche al fine di contribuire ad incrementare la produzione scientifica del Paese, nonché la conoscenza nell’ambito del settore della mobilità e dei trasporti.

I dati descritti sono stati messi a disposizione dagli operatori multimodali nazionali e dalle Direzioni Generali del MIT, oltre che da Centri studi e di ricerca e società di promozione e pianificazione dei trasporti.

Le rilevazioni riportano le analisi sulle tendenze di mobilità, realizzate al fine di monitorare l’evoluzione e le esigenze del settore dei trasporti e della logistica, anche per pianificare e programmare meglio gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto. Le analisi si basano sui dati messi a disposizione dagli operatori multimodali nazionali e dalle Direzioni Generali del MIT.

Più in dettaglio, oltre alle abitudini della mobilità degli Italiani sopra riferite, si evidenzia nel terzo trimestre 2025 le altre seguenti tendenze, in particolare: – Trasporto Ferroviario: a fronte di un’offerta di servizi di Alta Velocità (AV) inferiore del 4% a quella del terzo trimestre 2024, il traffico passeggeri risulta anch’esso inferiore del 2% rispetto a quello osservato nello stesso periodo dello scorso anno. I servizi Intercity ed Intercity Notte (IC/ICN) erogati nel terzo trimestre 2025 si collocano su livelli simili a quelli dello stesso periodo del 2024, a cui corrisponde un traffico passeggeri superiore del 2% a quello del terzo trimestre 2024; – Trasporto Aereo: a fronte di un’offerta di voli aerei nazionali e internazionali superiori del 2% rispetto al terzo trimestre 2024, i traffici passeggeri e merci risultano entrambi superiori del 3% rispetto a quelli dello stesso periodo del 2024; – Trasporto Pubblico Locale: con riferimento al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia, a fronte di un aumento dei servizi del 2% rispetto al terzo trimestre 2024, i traffici passeggeri risultano inferiori dell’1% a quelli rilevati nello stesso periodo dello scorso anno.

In merito al trasporto aereo e marittimo riportiamo le seguenti tabelle che si commentano da sole.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Report completo disponibile sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Abele Carruezzo