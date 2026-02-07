Il Presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou N’Guesso e l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi celebrano il primo cargo di LNG della Fase 2 di Congo LNG

Il progetto Congo LNG, che ora ha avviato la produzione commerciale della seconda fase, è una componente centrale della strategia di Eni mirata alla crescita nel mercato globale del gas e dell’LNG tramite progetti cost-competitive in geografie diversificate.

Pointe-Noire (Repubblica del Congo)- Il Presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou N’Guesso e l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi hanno presenziato oggi a Pointe Noire alla cerimonia per il primo carico di gas naturale liquefatto (GNL) dall’impianto flottante Nguya FLNG, che segna l’avvio dell’export di gas dalla Fase 2 del progetto Congo LNG. Questo rappresenta un passo ulteriore verso il target Eni di crescita del portafoglio LNG a 20 MTPA entro il 2030, facendo leva sulla flessibilità, competitività e diversificazione geografica dei nostri progetti equity, ed è un tassello centrale nella costruzione di una posizione di leadership nel mercato LNG.

Con la Fase 2 il progetto Congo LNG ha una capacità di liquefazione complessiva di 3 milioni di tonnellate (MTPA) di GNL, pari a 4,5 miliardi di metri cubi di gas per anno, facendo leva sulle risorse gas dei campi di Nené e Litchendjili, nella licenza offshore Marine XII.

L’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi ha commentato: “Oggi raggiungiamo un traguardo molto importante, conseguito grazie al rapporto di fiducia costruito con le istituzioni del Paese e con le comunità locali. Siamo stati l’unica società a investire sul gas per sviluppare il mercato domestico e ridurre il flaring di routine, una scelta fatta oltre vent’anni fa che ci ha portato a scoprire volumi tali da permetterne anche l’esportazione. La Fase II del progetto Congo LNG è stata realizzata in tempi record rispetto alla media del settore, aumentando la disponibilità di gas sui mercati internazionali e contribuendo alla sicurezza energetica italiana ed europea, generando al tempo stesso benefici concreti per l’economia locale.”

Congo LNG evidenzia la capacità di Eni di trasformare le risorse a gas in valore strategico per il Paese e per i mercati internazionali, con un progetto dai costi competitivi e dalle robuste performances ambientali. La Fase 1 di Congo LNG, avviata con l’unità di liquefazione Tango FLNG, ha raggiunto lo start up nel dicembre 2023, a poco più di un anno dalla definizione del progetto. L’avvio della fase 2 avviene a sua volta a soli 35 mesi dall’inizio della costruzione dell’unità Nguya FLNG, e stabilisce un nuovo standard internazionale dell’industria in termini di rapidità esecutiva ed efficienza.

Eni è presente nella Repubblica del Congo dal 1968. Con una produzione equity pari a circa 70.000 barili di olio equivalente al giorno (kboed) nel 2025, prevista salire a 110 kboed nel 2026, Eni è ad oggi il principale produttore di gas associato e non associato del Paese. La società fornisce gas alla Centrale Elettrica del Congo, che garantisce circa il 70% della capacità di generazione elettrica nazionale, e contribuisce al potenziamento della rete di trasmissione alta tensione. Eni è inoltre attiva in iniziative a supporto della transizione energetica, come il progetto agri-feedstock che integra il Paese nella catena del valore dei biocarburanti e rappresenta una leva di sviluppo per il settore agro-industriale, oltre a numerosi programmi volti a migliorare l’accesso delle comunità locali all’energia, all’acqua, alla salute e alla diversificazione economica.