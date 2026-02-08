L’IA mappa gli iceberg

(Foto courtesy BAS)

Si studiano gli alberi genealogici degli iceberg per colmare il divario nella ricerca climatica

Cambridge, Regno Unito. Gli scienziati britannici hanno sviluppato un sistema di intelligenza artificiale pionieristico che traccia e cataloga automaticamente gli iceberg dalla nascita fino alla frammentazione.

Per la prima volta, si può monitorare automaticamente i cicli di vita degli iceberg mentre derivano, si sciogliono e si frammentano attraverso gli oceani del mondo, ricostruendo dettagliati “alberi genealogici” di queste enormi formazioni di ghiaccio.

Lo strumento è capace di creare carte dettagliate della linea di discendenza (origine e crescita) di iceberg, con l’obiettivo di colmare quanto mancava nella comprensione del loro impatto sulle correnti oceaniche e sui modelli climatici.

Il sistema di intelligenza artificiale è rivoluzionario ed è stato progettato per risolvere una sfida di lunga data nella ricerca sul clima: tracciare gli iceberg mentre si frammentano in migliaia di pezzi più piccoli.

Il progetto è sviluppato dal British Antarctic Survey (BAS), lo strumento di IA identifica, nomina e monitora automaticamente gli iceberg durante tutto il loro ciclo di vita, trasformando potenzialmente il modo in cui i ricercatori valutano il loro impatto ambientale.

Sistema di tracciamento AI

Il sistema analizza immagini satellitari per rilevare la forma geometrica unica e distintiva di un iceberg quando si disforma per la prima volta da un ghiacciaio o da una calotta glaciale.

Man mano che l’iceberg si disgrega nel tempo – a volte nel corso dei decenni – l’algoritmo dell’IA agisce come un risolutore di enigmi, collegando frammenti ‘figli’ più piccoli alla loro massa ‘genitore’ originale. Questo processo genera alberi genealogici dettagliati, o linee, di disintegrazione dell’iceberg su una scala e una precisione precedentemente irraggiungibili con metodi manuali.

Disponibilità maggiore di dati climatici

Quando gli iceberg si sciolgono in mare aperto, rilasciano enormi quantità di acqua dolce, che può alterare i modelli climatici globali, disturbare le correnti oceaniche e influenzare gli ecosistemi marini.

Fino ad ora, gli scienziati hanno faticato a monitorare il destino e l’influenza climatica degli iceberg dopo che si sono frammentati in masse più piccole e difficili da tracciare.

Ben Evans, specialista in machine learning presso BAS, ha specificato – nella nota di BAS – che lo strumento fornisce “le osservazioni che ci mancavano”, permettendo ai ricercatori di vedere “da dove proviene ogni pezzo, dove è andato e perché ciò è importante per il clima”.

La Scienza del Clima

Il sistema di IA è stato testato con successo utilizzando osservazioni satellitari della Groenlandia. In un’epoca di crescente perdita di ghiaccio dovuta al riscaldamento globale, comprendere esattamente dove questi enormi serbatoi d’acqua dolce si sciogliano nell’oceano è sempre più cruciale per una modellazione e una previsione climatica accurata.

Questo progresso tecnologico rappresenta un salto significativo rispetto ai metodi attuali ad alta intensità di lavoro, in cui gli scienziati identificano e tracciano visivamente solo i più grandi iceberg nelle immagini satellitari.

La ricerca è stata finanziata dalla borsa EPSRC EP/Y028880/1, dall’Alan Turing Institute e dal programma Polar Science for a Sustainable Planet presso il British Antarctic Survey.

Il British Antarctic Survey (BAS) è una componente del Natural Environment Research Council (NERC). Il British Antarctic Survey si impegna a scoprire i segreti delle Regioni Polari e delle regioni ghiacciate della Terra, spaziando dalle profondità degli oceani fino al confine dello spazio.

BAS impiega oltre 500 persone altamente qualificate e professionali provenienti da diversi ambiti di competenza, in una vasta gamma di scienze fisiche, biologiche e geologiche. Fornisce la capacità polare nazionale del Regno Unito gestendo stazioni di ricerca, aerei e la Royal Research Ship Sir David Attenborough, supportando la scienza ai poli e assicurando la presenza del Regno Unito negli affari antartici.

Abele Carruezzo