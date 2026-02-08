LR: le prime note per la generazione di idrogeno a bordo

(Foto courtesy Lloyd’s Register)

Lloyd’s Register (LR) ha pubblicato le prime note guida dedicate dell’industria marittima alla generazione di idrogeno a bordo

Londra. L’industria marittima sta entrando in un periodo di rapida trasformazione, poiché i combustibili alternativi e le nuove tecnologie di conversione energetica diventano sempre più centrali per il futuro design navale. Tra questi, la generazione di idrogeno a bordo si è rivelata una via promettente per supportare l’uso sicuro ed efficiente dell’idrogeno come vettore di energia.

LR risponde al crescente interesse di armatori, cantieri e sviluppatori tecnologici per la produzione di idrogeno a bordo utilizzando carburanti alternativi come GNL, metanolo e ammoniaca.

Produrre idrogeno direttamente a bordo presenta sfide di sicurezza e regolamentari dovute alla presenza di due gas o combustibili a basso punto di infiammazione e all’assenza di normative internazionali mature.

Gli armatori sono convinti che questo permetterà loro di evitare la necessità di sistemi di stoccaggio di idrogeno compresso o liquefatto; operazione complessa che richiede spazio ed elimina la dipendenza dallo sviluppo futuro di catene di approvvigionamento e infrastrutture di bunkering diffuse per idrogeno.

Ispirandosi alle regole LR consolidate per celle a combustibile e combustibili a basso punto di infiammabilità, le “note informative” forniscono un quadro chiaro e basato sul rischio che riduce l’incertezza, supporta l’approvazione dei piani e accelera la realizzazione dei progetti per nuove costruzioni e rifit, si legge nella nota del Lloyd’s Register.

Nelle note di guida sono illustrati i requisiti pratici per la progettazione, la sicurezza, l’installazione a bordo e l’integrazione dei generatori a idrogeno, riconoscendo le sfide nell’adattare le tecnologie terrestri all’ambiente marino. Sono incluse anche le considerazioni per le attrezzature di supporto, le sale di preparazione del carburante, le forniture di ventilazione e inertizzazione, le misure di protezione antincendio ed esplosioni, e le interfacce con i sistemi e gli spazi della nave.

Vengono inoltre descritti requisiti di documentazione, studi basati sul rischio e aspettative di test per supportare un approccio coerente e trasparente alla dimostrazione della conformità alle Regole LR e agli standard internazionali pertinenti.

Si prevede che ciò ridurrà l’incertezza tecnica e normativa per i progetti attualmente in fase di sviluppo per armatori, cantieri e fornitori di tecnologia, aiutando ad accorciare i tempi di approvazione e a ridurre i rischi nelle decisioni di investimento nelle soluzioni a base di idrogeno.

“Una guida chiara è essenziale per le tecnologie emergenti. L’industria non può permettersi di restare ferma mentre vengono sviluppate regolamentazioni formali; le nostre Note di Guida forniscono la chiarezza necessaria per far passare i progetti dal concetto alla realizzazione”, ha detto Thomas Bayer, Lead Specialist Fuel Cell Technology, Direzione Tecnica di Lloyd’s Register.

“Pubblicando linee guida dedicate prima degli standard internazionali formali, LR rafforza la sua posizione di consulente di fiducia sulle tecnologie emergenti e leader nel supporto alla transizione dell’industria marittima verso un’energia a basse e zero emissioni di carbonio”.

Infatti, il Sottocomitato dell’IMO SDC ha adottato un piano di lavoro per adeguare le regole tecniche sulla sicurezza marittima all’ascesa delle nuove tecnologie energetiche a bordo delle navi.

Il piano di lavoro prevede lo sviluppo o la modifica delle normative di sicurezza esistenti relative all’energia nucleare; propulsione eolica e alimentazione assistita dal vento; e batterie agli ioni di litio e contenitori a batterie di trazione intercambiabili sulle navi, che sono sotto la supervisione del Sottocomitato SDC, che dovrebbero ridurre l’impronta di carbonio del trasporto marittimo.

L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) cerca prima … tempo per decidere.

La bozza del piano di lavoro sarà presentata al Comitato per la Sicurezza Marittima (MSC 111) per l’approvazione a maggio 2026.

Tutto questo è stato concordato alla conclusione della dodicesima sessione del Sottocomitato, che si è riunito dal 19 al 23 gennaio a Londra, il Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Dominguez, ha affermato che il completamento del piano di lavoro è stato un “grande risultato”.

Ha aggiunto: “Questo garantirà che le considerazioni di sicurezza evolvano parallelamente al rapido progresso tecnologico guidato dalla Strategia dell’IMO per la Riduzione delle Emissioni di Gas Serra dalle Navi”.

Le Note di Orientamento mirano ad assistere gli stakeholder nell’integrazione sicura delle tecnologie dei generatori di idrogeno e nella preparazione per sviluppi futuri man mano che i quadri normativi e le capacità tecnologiche continuano a evolversi.

Per chi vuole approfondire il tema, le Note Guida sono a disposizione sul sito web del Lloyd’s Register.

Abele Carruezzo