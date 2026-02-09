La Guardia Costiera Indiana sequestra tre petroliere della Flotta Ombra collegate all’Iran

(Courtesy @IndiaCoastGuard su X)

Nuovo asse strategico tra Modi e Trump: L’India intercetta tre petroliere sospette a largo di Mumbai per contrabbando internazionale di greggio

Mumbai. La Guardia Costiera indiana (ICG), l’altro giorno, ha sequestrato tre petroliere presumibilmente coinvolte in un “traffico di contrabbando” nel Mar Arabico.

L’ICG, dopo l’identificazione e il monitoraggio delle tre navi, ha lanciato una operazione aeronavale coordinata intercettandole a circa 100 miglia nautiche a ovest di Mumbai, al di fuori dei mari territoriali indiani e della giurisdizione costiera-statale dell’ICG.

I militari indiani sono saliti a bordo delle tre navi in alto mare ed hanno eseguito “perquisizioni prolungate” alla ricerca di prove. Ulteriori esami dei dati elettronici e l’interrogatorio dell’equipaggio hanno prodotto indizi sul “modus operandi della nave e su una rete globale di controlli”, riferisce l’ICG; cioè, trasferimenti da nave a nave (ship-to-ship) in acque internazionali per ‘lavare’ petrolio economico proveniente da zone di conflitto, evadendo i dazi e aggirando le sanzioni; le zone di provenienza del petrolio non sono state citate esplicitamente nel comunicato ufficiale ICG.

Secondo TankerTrackers.com, le navi in questione sono tutte sotto sanzioni statunitensi: – Al Jafzia (IMO 9171498; ex-nome Chiltern, battente bandiera nicaraguense e prima operava sotto falsa bandiera della Guyana); – Asphal Star (IMO 9463528; opera sotto bandiera maliana e prima ancora sotto altra falsa bandiera Aruba); – la terza Stellar Ruby (IMO 9555199 operante sotto bandiera bandiera dell’Iran).

I dati AIS forniti da Pole Star Global mostrano che le navi hanno eseguito un complesso schema di viaggi e incontri che collegavano le regioni note di trasferimento del petrolio iraniano – le aree di ancoraggio al largo di Basra e Khor Fakkan – con i porti della costa occidentale dell’India.

La diffusa falsificazione AIS nel commercio petrolifero iraniano permette alle navi di impegnarsi in attività legate all’Iran mentre sembrano essere in normali viaggi commerciali verso altre nazioni vicine.

Tutte e tre le navi sono inserite nella lista delle sanzioni OFAC del Tesoro USA contro l’Iran ai sensi dell’EO 13902, e si ritiene siano collegate alla rete del cittadino indiano autorizzato Jugwinder Singh Brar.

Secondo il Tesoro USA, Brar è un capitano e armatore che possiede una flotta di circa 30 navi, molte delle quali operano nella flotta ombra legata all’Iran. Queste navi effettuano trasferimenti ship-to-ship per trasportare petrolio iraniano dal Medio Oriente a acquirenti stranieri, nascondendone e falsificandone le origini.

Di recente, l’azione diplomatica tra India e Stati Uniti, ha portato ad un nuovo accordo commerciale. Gli obiettivi di tale accordo prevedono: – Affidabilità Internazionale: Mostrare agli USA che l’India non è un porto franco per i traffici che finanziano regimi ostili all’Occidente. – Tutela delle Entrate: Il contrabbando danneggia le entrate fiscali indiane derivanti dai dazi petroliferi.- Egemonia Regionale: Riaffermare che nell’Oceano Indiano non si muove foglia che l’India non voglia.

Intanto, secondo i dati AIS di ieri, le tre petroliere sequestrate vengono scortate in convoglio verso Mumbai per le azioni legali; e l’India, grazie alla sua Guardia Costiera e alla sua posizione geografica si propone come “guardiano di un ordine basato sulle regole internazionali,affermando la sicurezza marittima e salvaguardando il commercio marittimo in quella regione”.

Abele Carruezzo