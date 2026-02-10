Gli USA sequestrano nell’Oceano Indiano la petroliera Aquila II della flotta ombra

(La petroliera Aquila II prima del sequestro; screenshot courtesy video Dipartimento Difesa USA su X)

Dopo un inseguimento di 10.000 miglia gli USA sequestrano la petroliera Aquila II; l’Amministrazione Marittima emette un nuovo avviso per le navi in navigazione nello Stretto di Hormuz e Golfo di Oman

Washington. Le Forze statunitensi hanno intercettato e abbordato la petroliera autorizzata Aquila II nell’Oceano Indiano, ponendo fine a un inseguimento durato settimane – iniziato nei Caraibi – e per oltre 10.000 miglia nautiche.

Le immagini pubblicate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti su X mostrano quella che il Pentagono definisce un’operazione per abbordare e sequestrare una petroliera nell’Oceano Indiano dopo che la petroliera ha violato il blocco imposto dal presidente Donald Trump alle navi sanzionate nei Caraibi ed e’ fuggita dalla regione.

Il sequestro di Aquila II è l’ultimo di una serie (la nona) di interdizioni statunitensi rivolte a petroliere autorizzate. In totale, le forze statunitensi hanno sequestrato otto petroliere nelle ultime settimane mentre si intensificano gli sforzi di controllo.

L’operazione – anche se è durata settimane – è stata condotta dal Comando Indo-Pacifico USA per il controllo marittimo e azioni di repressione contro la flotta ombra della Russia e del Venezuela.

La petroliera Aquila II (IMO 9281152) è stata designata dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti il 10 gennaio 2025 come proprietà bloccata legata al settore energetico russo. Il Tesoro ha identificato la nave come di proprietà della Sunne Co Limited, una società autorizzata ai sensi dell’Ordine Esecutivo 14024.

Funzionari statunitensi hanno dichiarato che la nave è stata monitorata da quando ha lasciato il Venezuela all’inizio di quest’anno. Secondo TankerTrackers.com, la nave è partita dal Venezuela lo scorso 3 gennaio operando sotto lo pseudonimo Cape Balder e parzialmente carica di petrolio greggio. Ed ancora, i funzionari USA affermano che la rete che gestisce la flotta ombra ha ripetutamente cambiato nomi delle navi, bandiere e strutture di proprietà per eludere le sanzioni, continuando però a trasportare petrolio russo, venezuelano e iraniano soggetto a sanzioni.

“Il Dipartimento della Guerra ha seguito e cacciato questa nave dai Caraibi all’Oceano Indiano”, ha dichiarato il Dipartimento della Guerra in un post sui social media. “Nessun’altra nazione sulla Terra ha la capacità di imporre la propria volontà attraverso qualsiasi dominio. Via terra, aria o mare, le nostre Forze Armate vi troveranno e faranno giustizia. Finirete il carburante molto prima di riuscire a scappare da noi”, ha aggiunto la nota del Dipartimento USA.

L’inseguimento e il sequestro di Aquila II evidenziano misure crescenti che le Forze statunitensi sono disposte ad operare espandendosi geograficamente per fermare navi sanzionate, con una significativa presenza militare.

Intanto, l’Amministrazione Marittima degli Stati Uniti (MARitime ADministration. MARAD) ha emesso un nuovo avviso per le navi commerciali che transitano lo Stretto di Hormuz e il Golfo di Oman dopo i recenti tentativi iraniani di abbordare e sequestrare una petroliera battente bandiera statunitense in queste zone critiche di mare.

L’avviso, designato 2026-001, avverte che “le navi commerciali che transitano lo Stretto di Hormuz e il Golfo di Oman sono da tempo a rischio di essere chiamate, interrogate, abbordate, detenute o sequestrate dalle forze iraniane”, sottolineando che le forze iraniane hanno tentato di costringere le navi commerciali nelle acque territoriali iraniane.

Mentre, le nuove linee guida MARAD istruiscono i comandanti di navi con bandiera statunitense a rifiutare il permesso di abbordare alle forze iraniane, “se la sicurezza della nave e dell’equipaggio non sarebbe compromessa”, sottolineando che le navi dovrebbero affermare di procedere “in conformità con il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione sul diritto del mare”.

L’avviso – in vigore fino all’8 agosto 2026 – raccomanda che le navi commerciali battenti bandiera statunitense rimangano il più lontano possibile dal mare territoriale iraniano senza compromettere la sicurezza della navigazione, e quando transitano verso est nello Stretto di Hormuz, le navi dovrebbero transitare vicino al mare territoriale dell’Oman.

Le navi con bandiera statunitense che operano nella regione sono consigliate di coordinare la pianificazione del viaggio con NAVCENT Naval Cooperation and Guidance for Shipping, che mantiene una sorveglianza 24/7 con le informazioni aggiornate sulle minacce alla sicurezza marittima nella regione.

Abele Carruezzo

(screenshot courtesy video Dipartimento Difesa USA su X)