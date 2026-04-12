Nuove rotte in alternativa a Hormuz

(Nuova rotta di navigazione cinese più veloce verso i porti libici evitando Hormuz per risparmiare 10 giorni di viaggio; foto courtesy Zona franca di Julyana)

Nuova rotta del porto cinese di Qingdao verso la Libia, evitando lo Stretto di Hormuz, riduce i tempi di navigazione di dieci giorni

Bengasi. Julyana Free Zone, il polo marittimo e logistico del Porto di Bengasi, sta dimostrando capacità di innovazione delle infrastrutture materiali e digitali del proprio porto aumentandone la competitività nel Mediterraneo.

La Cina ha annunciato il lancio di una nuova rotta marittima dal porto di Qingdao, collegandolo all’Egitto e alla Libia passando per Port Said, poi Bengasi e Misurata, offrendo un’alternativa strategica allo Stretto di Hormuz.

Il porto di Qingdao è un importante scalo marittimo che svolge un ruolo fondamentale nel commercio internazionale.

La rotta segue quindi un asse logistico che dal Mar Giallo attraversa l’Oceano Indiano, entra nel Mar Rosso e risale il Canale di Suez per poi distribuirsi nel Mediterraneo centrale, con terminal lungo le principali direttrici commerciali libiche tra est e ovest.

“La nuova rotta riduce i tempi di navigazione di circa dieci giorni e riflette l’importanza della cooperazione commerciale tra la Libia e altri paesi”, si legge nella presentazione data dall’Autorità del Porto Franco di Julyana l’altro giorno. E secondo la nota, già la nave Guoyunhai ha inaugurato il collegamento partendo dalla città cinese, facendo scalo a Port Said e proseguendo verso Bengasi e Misurata.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di Pechino di rafforzare i corridoi commerciali lungo l’asse Asia–Mediterraneo, con particolare attenzione ai porti del Nord Africa, che fungono da porta d’ingresso verso i mercati europei e africani.

Per la Libia, il collegamento rappresenta un’opportunità per consolidare il ruolo dei porti di Bengasi e Misurata come piattaforme logistiche nel Mediterraneo centrale.

Il lancio della rotta avviene inoltre in un contesto di forte instabilità nel traffico marittimo globale, legata anche alle tensioni nello Stretto di Hormuz, passaggio chiave tra Golfo Persico e Oceano Indiano, dove le recenti crisi stanno spingendo operatori e compagnie di navigazione a riorganizzare le rotte e diversificare i corridoi di trasporto.

Il Porto Franco prevede che entro il 2030 la Libia diventerà la gateway dell’Africa all’Europa, in particolare con lo sviluppo del “Corridoio Commerciale di Transito” che collega Ajdabiya e Kufra a Sirte e Ciad, un asse strategico che collega i due continenti.

Rafforzando la posizione marittima globale della Libia, Julyana Free Port afferma che la Libia ha adottato una chiara visione nazionale per lo sviluppo in tutti i settori, in particolare nei porti, tra cui Bengasi e Sirte. Questi progetti rafforzeranno presto la posizione della Libia come hub marittimo e commerciale globale.

Tutte le transazioni finanziarie si stanno operando in yuan cinesi invece che in dollari statunitensi; inoltre, l’Autorità del Porto Franco sostiene che l’esercizio di questa rotta commerciale marittima tra Cina e Libia genererà entrate significative per lo Stato libico e offrirà ampie opportunità alle startup e ai giovani di effettuare transazioni in yuan cinesi invece che in dollari statunitensi, allentando così la pressione sui tassi di cambio.

Allo stesso modo, l’espansione del commercio creerà una maggiore domanda di magazzini, camion e servizi logistici, che contribuiranno a offrire migliaia di opportunità di lavoro ai giovani libici nei settori dei trasporti, della manutenzione e dei pezzi di ricambio.

Il Ministero dell’Edilizia e della Ricostruzione ha discusso, con il Presidente della Savings and Real Estate Investment Bank e con i rappresentanti di una società cinese, delle modalità di cooperazione congiunta nell’attuazione di numerosi progetti di sviluppo all’interno del paese. Si sono stabiliti i meccanismi per avviare le procedure per la conclusione di contratti con aziende internazionali al fine di realizzare un pacchetto di progetti in diversi siti e strutture vitali in varie regioni.

Intanto, la Cina ha concordato un piano per annullare i dazi doganali sulle importazioni libiche in Cina a partire da maggio 2026, per aumentare la competitività dei prodotti libici nel mercato cinese. È stato inoltre concordato che la cooperazione bancaria e finanziaria sarà rafforzata per facilitare i trasferimenti finanziari tra i due paesi.

I costi di spedizione dalla Cina alla Libia sono i seguenti: le tariffe per il trasporto marittimo variano da 2.200 a 4.500 dollari per un container da 20 piedi e da 2.600 a 5.500 dollari per un container da 40 piedi; le tariffe per carichi parziali (LCL) sono di circa 100 dollari al metro cubo; e i costi del trasporto aereo variano da circa 4 a 12 dollari al chilogrammo.

Il trasporto merci dalla Cina alla Libia si basa principalmente sul trasporto marittimo, che attualmente rappresenta uno dei metodi logistici più stabili ed economici disponibili. I principali porti di partenza in Cina includono Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou e Qingdao; questi porti vantano rotte consolidate e orari di navigazione affidabili, in grado di soddisfare le esigenze di trasporto di diverse tipologie di merci. Sul versante libico, i porti di destinazione più comuni sono Tripoli, Misurata e Bengasi, che insieme coprono le principali regioni commerciali del paese.

Abele Carruezzo